Steinerskolen får ja til lånegaranti

Formannskapet i Arendal gir skolen kommunal lånegaranti.

Et enstemmig formannskap sier ja til å stille fire millioner kroner til et lån Steinerskolen har fått i Sparebanken Sør til å erstatte brakkebygg med nye lokaler. Det er klart etter at politikerne torsdag behandlet en ny søknad med et lavere garantibeløp enn de åtte millionene bystyret sa nei til i februar. I forrige runde var begrunnelsen for fempartiflertallet om å si nei, kommunens anstrengte økonomi.

Totalvurdering

Venstres Pål Koren Pedersen, vararepresentant i formannskapet, sa at det er gjort en totalvurdering av situasjonen for skoleelevene og nærmiljøet som gjør at fempartiene går med på å stille garantien. Han er imidlertid opptatt av at vedtaket ikke må få skape presedens.

– Å gi denne garantien er ikke en carte blanche for andre til å søke om garanti, sier Pedersen.