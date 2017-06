NY FRP-EXIT: – Jeg skammer meg og er flau

Annonse:

Vararepresentant i Arendal har fått nok av Fremskrittspartiet og melder seg ut.

Maurith Julie Fagerland har meldt seg ut av Frp. I en e-post sendt til sentrale personer i organisasjonen, med kopi til blant annet bystyrerepresentanter i i Arendal Frp samt lokale og nasjonale medier, redegjør Fagerland for avgjørelsen. Fagerland var inntil nylig styremedlem i lokallaget, et styre som ble kastet etter et vedtak i fylkestyret om å overta kontrollen over lokallaget i Arendal. Fagerland ble valgt inn som vararepresentant i bystyret i Arendal ved lokalvalget i 2015. Tidligere i år meldte fast bystyremedlem Liv Heidi Arnesen overgang til de uavhengige fra Frp.

–Ikke grenser

På Fremskrittspartiets nettsider er all informasjon om styret i lokallaget i Arendal fjernet. Søk på navn etter personer får ingen treff. På andre lokallagssider står både kommunestyrerepresentanter og styreoversikter oppført. Det gjorde det også for laget i Arendal inntil nylig. I e-posten fra Fagerland oppsummerer hun hennes opplevelse av hendelsene i partiet det siste halve året.

– Etter ett halvt år med bølger i FrP Aust Agder, har jeg med stor sorg registrert at det ikke er grenser for hva Aust Agder fylkesstyre kan gjøre- og få medhold i, skriver hun.

Hun mener partiet er blitt mer opptatt av å stryke hverandre med hårene enn av hva velgerne mener.

Slapp unna

Hun trekker frem stortingskandidat Åshild Bruun-Gundersens stemmegivning i saken om fylkessammenslåing og mener hun gikk imot sine egen løfter og rådsmøtet. Det var etter at Bruun-Gundersen, Chim A. Kjølner og Peter A. Busch, fylkestingsrepresentantene for Aust-Agder Frp, sa ja til sammenslåing at bråket eskalerte. Ekslussjonssakene sto i kø, blant annet mot leder og nestleder i Arendal Frp. Det endte med at de fikk vervene tilbake, mens ett medlem fortsatt er ekskludert. Fagerland mener det er underlig at ikke hun ble vurdert kastet ut.

– Selv fikk jeg ikke en gang en advarsel; til tross for at mine uttalelser var langt krassere enn deres, skriver hun.

Fagerland understreker at hun ikke ønsket å bli ekskludert, men at partiet skulle være faglig sterkt og ikke et styre som fjerner, sitat: «motstandere verdt å fjerne», sitat slutt.

Mange forhold

Fagerland omtaler også Grimstad-representant Terje Stallelands uttalelser om Ingebjørg Godskesen, stortingsrepresentant for Aust-Agder Frp, på et møte hun selv ikke var til stede på. Hun reagerer også på at valgkampmateriell ikke har dukket opp til tross for at det på et dialogmøte for å få til en valgkamp ble bestemt at det skulle gjøres. Fylkesstyrets uttalelser i media om at det nå ønsker ro mener hun har blitt presentert på en måte som måtte skape reaksjoner og hevder det gang på gang har kommet uttalelser i media i etterkant som har ført til nye bølger.

– Ønsket om ro har vært gjentatt flere ganger. Like mange ganger har en eller annen i fylkesstyret gått ut i media med “triggere”, sier hun.

Mobbing

Også åpningen av Arendal Lufthavn Gullknapp trekker Fagerland inn i Frp-bråket. Under åpningen ble stortingsrepresentant Ingebjørg Godskesen parkert på sidelinjen, selv om det er henne som har arbeidet hardt for å realisere konsesjonen. Før dette hadde Godskesen stemt imot flere tvangssammenslåinger av kommuner og imot sammenslåing av Aust- og Vest-Agder i Stortinget. Siden ballet det på seg og Frp forsøkte å få et stortingsvedtak på at Godskesen ikke lenger skulle ha verv i blant annet Europarådet, noe nasjonalforsamlingen gikk imot. Fagerland kaller det en hevnaksjon.

– Jeg har ikke i mitt politiske liv vært vitne til den slik oppførsel mot partikolleger! Jeg skammer meg og er flau på partiets vegne! Og vi ønsker å markere oss mot mobbing? tordner hun.

For få dager siden valgte Godskesen å melde seg ut av Fremskrittspartiet etter å ha vært medlem i nær 17 år.

Nok er nok

– I dag er nok nok. Jeg kan ikke lenger forsvare å være tilknyttet ett parti som dyrker og heier frem kyniske krefter som bryter løfter alle veier, skriver Fagerland i e-posten.

Hun mener partiet holder hånden over personer som har uttalt grusomme ting både i møte og sosiale medier. Hun mener også det var en hevnaksjon på Facebook forleden der partiveteraner i Frp skal ha kommet med stygge utsagn.

– Personer jeg har sett opp til. Jeg melder meg ut med øyeblikkelig virkning, avslutter hun.