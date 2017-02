Politikerne innfører samboergaranti på sykehjem

Politikerne i Arendal garanterer at ektefeller og samboere kan få bo sammen på sykehjem.

I formannskapet torsdag vedtok politikerne enstemmig å innføre samboergaranti slik at ektefeller og samboere som ønsker det kan få bo sammen på samme rom, selv om bare den ene parten har fått vedtak om institusjonsplass. Bakgrunnen for vedtaket er historien om ekteparet Charles Hovd Nilsen og hans kone Gunvor, som den siste uken har fått medier, lokalpolitikere ministre og stortingspolitikere til å engasjere seg.

Vant frem

Ekteparets ønske er å kunne bo sammen på Nyskogen bo- og omsorgssenter, mens kommunen mente mannens helse ikke gjorde det nødvendig for kommunen å tilby han plass ved samme institusjon. Kommunen sa først nei, så snudde kommunen og sa ja til opphold for ektemannen ved en annen institusjon og skyssordning, før fylkesmannen sa nei igjen etter klage. Etter fylkesmannens nei grep ordfører Robert C. Nordli fra Arbeiderpartiet inn i saken og tok opp enkeltsaken i formannskapet.

Høyre-sak

I desember i fjor ble ekteparets historie tatt opp i formannskapet første gang av Maiken Messel fra Høyre. Da formannskapet diskuterte om de skulle gripe inn i en enkeltsak løftet Messel opp et forslag sammen med Fremskrittspartiet om at kommunen skal innføre samboergaranti ved sykehjem på linje med slike ordninger eksempelvis Oslo og Trondheim kommuner har i dag.

–Jeg tenker at vi i denne saken går utover det vi juridisk må tilby. Høyre og Fremskrittspartiet ønsker å fremme en sak om at Arendal kommune innfører en tilsvarende garanti, sa hun.

Senker terskelen

Ifølge Messel skal erfaringene fra Oslo være at det ikke ofte skjer at garantien gjøres krav på og hun mener ikke veldig mange i Arendal vil oppfylle kravene for å ta den i bruk. Gruppeleder for Arbeiderpartiet og leder av helse- og omsorgskomitéen, Atle Svendal, sa at begrepet samboergaranti var noe han ble kjent med nylig, men han hadde ingen problemer med å gå inn for det.

–Det innfører vi i dag, her og nå. Vi kan ikke forskjellsbehandle. Når vi innfører slike tilleggskriterier må vi gjøre det for alle personer. Jeg støtter forslaget, sa Svendal.

Han la til at det i praksis betyr at terskelen for å få sykehjemsplass vil bli senket med vedtaket.

Etter et gruppemøte samlet formannskapet seg om et vedtak som gir ekteparet Hovd Nilsen rett til å bo sammen på samme rom på sykehjem, men også at rådmannen legger frem en sak for bystyret om samboergaranti. Rådmann Harald Danielsen bedyret at han ikke under noen omstendigheter vil prøve å utfordre politikernes vedtak om samboergaranti.