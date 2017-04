– Mange kom inn med krom rygg og så ned i bakken

Kirkens Bymisjon Arendal orienterte politikerne om sine prosjekter. Spesielt arbeidet med gateentreprenørene vekket interesse.

Torsdag stilte virksomhetsleder i bymisjonen, Merete Haslund og prosjektleder for Gateentreprenørene, Bente Bergseth, i bystyresalen for å orientere om arbeidet organisasjonen driver med. Ifølge Haslund var det rådmann i Arendal, Harald Danielsen, som ryddet plass til orienteringen i forkant av bystyrets komitémøtedag etter at bymisjonen tok kontakt og ønsket å legge frem sine resultater og tanker om fremtiden.

– Vi får midler fra kommunen, men det er ikke satt noen krav og vi ønsker å vise frem det vi driver med. Vi er veldig glad for at rådmannen ordnet det slik vi fikk komme så raskt, sier Haslund til Arendals Tidende.

I porteføljen til Kirkens Bymisjon i Arendal er prosjekter som Åpen barnehage, Fortet SMS, et prosjekt for dyrking, fengselsarbeid, sykkelutleie- og utlån, ombrukskontainere og nettopp det sosiale entreprenørprosjektet Gateentreprenørene. Siden oppstarten i 2013 har det skjedd mye i organisasjonen.

–Vi føler vi har kommet godt i gang og har veldig stor tro på at det vi vil klare veldig bra det vi skal gjøre fremover, sa Haslund til de folkevalgte.

Unge arbeidsledige

Gateentreprenørene er et prosjekt som har som mål å fange opp unge arbeidsledige, slik som elever som dropper ut av videregående opplæring. Ifølge bymisjonen fremlegg til politikerne kommer mange unge ofte til Nav med medisinske diagnoser, men mangler vitnemål og havner i mappen for personer med nedsatt arbeidsevne. Da Gateentreprenør-prosjektet startet opp i juni i fjor var det tolv personer som frivillig valgte å begynne. I dag er det tre som er inne i prosjektet. To av det tolv har gått videre til arbeidstreningsbedriften Proflex, tre går på skole, én er i praksisplass og én har fått jobb. Tre personer falt ut av prosjektet underveis. Det er flere av deltakerne som, ifølge Haslund, virkelig har hatt utfordringer i livene sine.

–Tre av de vi fikk inn forsvant på grunn av rus. Vi kan ikke har rus i vår sammenheng. De kan godt ha hatt et rusproblem før, men de må være ferdig med det, sa Haslund.

Gjennombrudd i Arendalsuka

Gateentreprenørene fikk sitt store lokale gjennombrudd under den politiske konferansen Arendalsuka i fjor.

–Da fikk vi et samarbeid med Innovasjon Norge. Gateentreprenørene hadde laget en fantastisk juice. Innovasjon Norge sa at vi vil kjøpe all juicen av dere fordi det har symboleffekt. I løpet av en uke produserte vi nesten 400 flasker juice med egne etiketter, som ungdommene leverte til kundene selv, fortalte prosjektleder Bente Bergseth til politikerne.

Bergseth startet i Kirkens Bymisjon i Arendal i fjor og kom da fra Stine Sofies Stiftelse, som hun var med på å starte.

Bygger mennesker

Noe av ideen med entreprenørprosjektet er at Kirkens Bymisjon vil hjelpe unge mennesker til å bygge troen på seg selv og Bergseth viste til flere eksempler blant de tolv som har vært innom, som suksesshistorier. Om den 19 år gamle gutten som sov på pulten på oppstartstmøtet, men som endte opp med å bli en av de beste selgerne av juicen på stand på Amfi Arena selv om han ikke var særlig motivert for å stå foran andre å snakke.

–Mange kom inn med krom rygg, så ned i bakken og hadde ingen livsglede på en måte, skjøt Haslund inn.

I løpet av månedene som gikk etter oppstarten mener hun imidlertid det skjedde store sosiale endringer hos deltakerne. Gateentreprenørprosjektet omhandler elementer som salg, service, landbruk, kjøkkenproduksjon og barnehagedrift.

Trenger flere

Haslun opplyste til politikerne om at prosjektet har plass til langt flere deltakere, men at det er vanskelig å få tak i målgruppen. Ifølge henne er det egentlig ingen fra 25 år og ned til 18 år som er inne, mens Nav tilbyr mange i gruppen 30 år pluss.

–En av de største utfordringene vi har er at vi har et kjempetilbud. Vi har gode resultater, men bare tre deltakere inne i dag. Tvedestrand og Grimstad har lyst til å gå inn, men vi er jo i Arendal. Det er en tankevekker, sa Haslund.

– Sykt bra

Marte Næss Thomassen, bystyrerepresentant fra Arbeiderpartiet, sa at hun gjerne skulle ha smakt på juicen.

–Dere gjør en sykt bra jobb og jeg er veldig gira på å smake på den juicen, sa hun.

Smaksprøvene hadde imidlertid Kirkens Bymisjons representanter glemt å ta med seg, men kunne friste politikerne om smaksprøver om de kommer til lokalene på Torvet. Thomassen lurte på hva det beste tiltaket bymisjonen mener skolene kan gjøre for å få elevene til ikke å droppe ut.

–Tidlig innsats, lød Bergseths klare råd og at det er viktig at det starter så tidlig så mulig og skape drømmer og vise mulighetene frem også for de minste barna.

Bedre betingelser

Fremskrittspartiets Anders Kylland oppfordret bymisjonen om å ta turen til fylkeskommunen også for å få vist frem tilbudet. Det er i videregående skole frafall er et problem og det er fylkeskommunen som har skoleansvar.

–Det er mange som går på videregående skole motvillig fordi de ikke har andre tilbud. Det er en utfordring som blir større og større. Det er et behov midt mellom skole og arbeidsliv som ingen dekker, sa Kylland.

Han sa at videregående skoler kanskje må sette i gang arbeidstreningskurs for å ta tak i den voksende gruppen som er umotiverte for skolegang og som igjen skaper utfordringer for de som faktisk er motiverte.

–Jeg tror at skal en få gjennomført og engasjert samfunnet enda mer må noen politisk anerkjenne dette mer enn idag og sørge for at rammebetingelsene er gode, sa Kylland.

Høyres Benedikte Nilsen stilte spørsmål ved om Kirkens Bymisjon kan lage et opplegg for ungdom også mellom 16 og 18 år som faller utenfor.

–Vi har en kjempeutfordring i Arendal med barn mellom 16 og 18 år. De har ingen rettigheter på Nav eller i kommunen. Kan dere lage en pakke for de?

Bergseth svarte at det er behov for flere typer aktivitetstilbud og at det ikke bare er matproduksjon det drives med. Hun sa at om bymisjonen kunne fått finansiert og ungdommene fått lønnen via dem i stedet for fra Nav kunne man kommet mye lenger.

–Vi vil gjerne diskutere videreutvikling av dette prosjektet. Det er bra, altså, sa Bergseth.