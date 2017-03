Ønsker grep for flere sentrumsboliger

SV-politiker mener dagens regler gjør det vanskelig og dyrt for gårdeiere å lage boliger i gamle hus i sentrum.

I forbindelse med tomme lokaler og tanker og planer for å gjøre Arendal sentrum til et attraktivt sted å drive næring, jobbe og bo tar Einar Krafft Myhren opp problemstillingen i en interpellasjon til ordføreren. SV-politikeren ønsker en klargjøring av om hvilke muligheter og hvor stor viljen er fra kommunen for å fravike dagens tekniske byggerregler for at gårdeiere kan etablere boliger i byens eldre bygningsmasse.

– Dette vil være nyttig kunnskap i arbeidet med sentrumsplanen, i gårdeiernes arbeid med prosjekter og en hjelp til å se hvilke muligheter som finnes for utviklingen av et mer levende sentrum, skriver Myhren til ordføreren.

Han mener en avklaring vil være av stor interesse både for politikerne, kommunens administrasjon, gårdeiere og byggebransjen generelt å få avklart spørsmålet.

– Vår felles identitet og kultur har i første rekke sin tilknytning til sentrum i Arendal, og det er et ønske på tvers av politiske skillelinjer at vårt bysentrum skal styrkes. Et viktig element for å oppnå dette er økt bosetting – nettopp i sentrum, skriver han.

God spiral

Myhren trekker frem at det i dag er mange bygninger i sentrum som er lite brukt, mens prosjekter og arrangementer som «Bynatt» gjør befolkningen stadig mer oppmerksom på det.

– Mange spør seg om hvorfor ikke flere gårdeiere etablerer flere boliger i sine bygårder. Boliger i andre etasje og oppover ville gitt bedre livsgrunnlag for butikker i første etasje, og livet i sentrum ville blomstret opp. Flere folk ville gjort byen triveligere, og vi ville kommet inn i en god spiral for utviklingen av sentrum, skriver Myhren.

Han mener at kommunen ikke kan styre hvordan private gårdeiere bruker eiendommene sine, men at politikerne gjennom planer for sentrum og andre avgjørelser kan legge til rette for utvikling i den retningen de folkevalgte ønsker.

Strenge krav

SV-politikeren mener at en av utfordringene med å bygge bolig i bygninger som ikke er boliger i utgangspunktet har like strenge tekniske krav som ved bygging av nye bygg. Det håper han kan gjøres noe med.

–Det sier seg selv at det er både vanskelig og dyrt å skulle tilfredsstille slike krav. Samtidig er en del av grunnlaget for disse kravene at energiforbruket til boligsektoren skal ned som ledd i klimapolitikken. Målet om redusert energiforbruk er både riktig og fornuftig, men bør ses i livsløpssammenheng. Det vil si at energiforbruk og klimagassutslipp må beregnes helt fra produksjonen av bygningsmaterialene og fram til de er håndtert etter riving av bygget. Oppvarming i byggets levetid er da en av flere størrelser som må tas hensyn til, skriver han.

Mye å tjene

Ifølge Myhren vil det miljømessig være mye å tjene på å bruke eldre bygninger til bolig, selv om kravene til energiforbruk til oppvarming og annet ikke tilfredsstiller alle krav som for nye bygninger. Han mener at å ta vare på arkitektur og verdier i bymiljøet også vil være positivt. I bystyremøtet 16. mars håper han ordføreren har et svar om muligheter og vilje, et svar han mener vil ha interesse for mange.

