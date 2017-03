Bygger nye boliger i industrihall

Mekanikerne har forlatt Pusnes på Tromøy. Nå er tidligere industrilokaler inntatt av tømrere.

Der melodien i over 250 år har gått i takten til jern og metall, kan en nå høre lyden av spikerpistoler og hammerslag. I en av de store industrihallene på tradisjonsrike Pusnes har tømrerfirmaet Lohne Bygg, som et av flere, flyttet inn i løpet av det siste året. Her bygger selskapet ferdige elementer til nye hus, som transporteres med kranbiler og settes sammen på byggeplassen. Når et boligprosjekt er ferdig tegnet sendes en datafil til et sagbruk som kutter alt som skal brukes av materialer ferdig og så er det opp til tømrerne å finne ut av puslespillet og sette sammen vegger, gulv og tak.

Fort på plass

Arbeidsmåten skal være fordelaktig for alle parter og ikke minst bra for å følge opp strenge byggekrav. Byggeplassen blir mer eller mindre tørr under hele byggeperioden. Det handler også om effektivitet ute på tomta. To tomannsboliger i Froland kommune bygget i industrihallen ble tidligere i vinter heist på plass og tettet i løpet av dager.

– Vi begynte på en tirsdag morgen og fredag var alt oppe og tett, med alt av varer heist inn. Da går det jo ganske fort når vi først kommer, sier han.

Når alle søknader er godkjent trenger selskapet to uker på å bygge grunnmuren. Vinduer og dører har gjerne leveringstid på en måned, men når alt er ferdig går reisingen av bygget fort.

– Vi lager et vanlige lite hus på ei uke eller to her inne og så setter vi det opp. Da er det ferdig utvendig, hvis ikke det er så stort. Så kan vi begynne inne. Da har vi hatt ei uke ute i stedet for lang, lang tid, sier han.

For tiden har firmaet oppdrag både i Arendal og Froland og skal snart i gang med i Grimstad. Nærområdet er viktig og et mål har vært å vokse litt ut av Tromøy.

Sparer helsen

Foruten at byggverkene slipper å bli utsatt for vær og vind i en lang periode ute på en byggeplass, mener Lohne det er veldig mange andre fordeler med å bygge boliger nesten helt ferdig innendørs.

– En grunn er jo at du får det opp og at det er tett. Vi får heist inn gips, så vi slipper å slite oss ut på det. Vi lager veggen i første etasje like fort som vi lager den i tredje etasje. Arbeidsbelastningen blir mindre. I hele prosessen til bygget er oppe og tett har vi kranbil på byggeplassen. Vi tar ikke de tunge løftene, så mye av målet er jo å slippe slitasje, sier han.

35-åringen mener arbeidsmetoden han benytter vil være med på å gi flere yrkesaktive år.

– Jeg vil jo ikke være en utslitt snekker slik veldig mange gamle snekkere er nå, men tenke at vi kan holde ut et arbeidsliv, sier han.

Et annet argument som taler for å bygge ferdige elementene inne er at det er mulig å jobbe dobbelt inne. Vintervær som utsetter byggingen er en saga blott.

– Er det snø ute kan du gå inn og jobbe like effektivt som du vanligvis hadde gjort ute på en sommerdag, og så er det jo litt gøy, sier han.

Sikrere og effektivt

Ifølge Lohne har det ingenting å si for prislappen på boligdrømmen hvordan boligen settes sammen.

– Det er jo markedet som styrer, men jeg mener at vi jobber mer effektivt her inne. På en vanlig byggeplass om sommeren er det for så vidt greit, for da trenger du ikke planlegge så mye. Om høsten og vinteren må du bruke litt tid på starten og slutten av dagen til å ta ut og inn verktøy og for eksempel skrape is. Det slipper vi på en måte nå. Tiden vi har ute på en byggeplass er effektiv og vi har heller ikke så mange timer i stillas, som vi ellers ville ha hatt, sier han.

Verktøyene er tilgjengelig for hånden og dagsverket brukes til effektiv snekring. Han vedgår at transportkostnadene er litt større enn i ordinære byggeprosjekter, men han mener kostnader til transport vil uansett få i en byggeperiode. Lohne er selv aktiv utbygger og kjøper eiendom for å prosjektere, bygge og selge. Det er i slike prosjekter butikken ligger, men også den store risikoen.

– Det skal finansieres og det skal jo faktisk selges før du har tjent noen penger. Å bygge for folk som har ei tomt er også grei butikk, men du får liksom butikk oppå butikken, sier han.

Ligger i blodet

Mens mange forbinder byggeplasser med håndverkere som er ute i vær og vind har det de senere årene blitt mer og mer vanlig å bygge elementer inne og frakte dem ut på byggeplassen. Lohne nevner flere aktører.

– Konsmo Hus, Lindal Hus og flere litt lokale fabrikker fra mitt hjemdistrikt i Mandal. Jeg vet ikke hvor mange som driver med det her, men jeg har vokst opp med det helt fra min far begynte med det som het Superhus, for mange år siden. Jeg har det litt i blodet og må utvikle litt ting og prøve å være så nyskapende vi kan. Vi er bare et lite firma, men vi prøver å tenke nytt, sier han.

I løpet av et år har byggmester Odd Torbjørn Lohne og hans to ansatte ti til femten pågående prosjekter samtidig, alt fra leilighetsbygg til terrasser.

– Vi har ganske mange. Det er mye store prosjekter, men også renoveringsprosjekter som for eksempel skifte en dør og slikt, forteller han.

Han er opptatt av at firmaet hans skal være inne på flere markeder for å ha flere bein å stå på fremfor å satse alt på et kort. Arendals Tidende har tidligere skrevet at det må bygges 250 nye boliger hvert år de neste ti årene. Lohne mener firmaet hans skal klare å ta rundt ti prosjekter.

– Det kommer an på hvor store enheter det er. Er det store prosjekter tar det mer tid, men det er jo målet. Nå har vi hatt bare to til tre i løpet av året, men flermannsboliger gir jo flere enheter. Nå er det på vei opp, så nå vet jeg ikke så vi får bare se hvor det havner, sier han.

Skal ansette

I år er det ti år siden selskapet ble etablert som et holdningsselskap med base i Mandal. Fire år etter oppstarten flyttet Lohne til Arendal og satte i gang boligprosjekter med sin egen arbeidsplass. Noe jubileum er ikke aktuelt å feire før selskapet kan feire ti år i Arendal. Nå handler det mer om å få ansatt flere folk for å kunne utvikle videre.

– Vi er tre nå. I løpet av våren og året er vi nok mer enn doblet, tipper jeg, med det som kommer nå, sier han.

Prosjekter selskapet hans har fått inn i løpet av i fjor høst skal i gang i løpet av året og for å rekke alt trengs flere tømrere. Han ønsker å få på plass et system der enkelte har fast arbeidsplass inne og bygger elementene som skal til.

– Vi er inne i en god vekstperiode, samtidig som vi skal bruke fasilitetene og systemet her for å planlegge for å en enda høyere produksjon og få ting fort opp ute, sier han.

Samtidig er han opptatt av at kvaliteten på det som bygges skal være svært god. Rykter om god kvalitet har før til vekst i ordreboken det siste året.

– Vi går ikke på kompromiss med det vi leverer, da får vi heller bruke lenger tid, sier han.

Kommunepropp

Når et byggeprosjekt er under planlegging er det helt avgjørende for tiltakshavere og utbyggere at kommunen er på lag. Lohne ønsker seg enda bedre kommunikasjon med kommunen og mer effektiv saksbehandling.

– Det tar jo litt lang tid med byggesaker, føler jeg. Vi er avhengige av å kommunisere med kommunen hvor lang behandlingstiden er til enhver tid så vi kan få planlagt når vi skal begynne med neste bygg. Det er en ganske lang planleggingsprosess før vi kan begynne å slå inn noen spiker, sier han.

Han mener at fordi kommunen er relativt stor får det følger for fremdriften.

– Jeg har erfaring fra Mandal kommune før. Der var det mindre forhold og en hadde gjerne en fast saksbehandler å forholde seg til. Det var litt lettere å få ting til hvis det hastet litt, men summa sumarum funker det helt sikkert greit. Vi kunne alltids gjerne hatt svar på dagen når vi sender inn en søknad, det hadde jo vært lettere, men jeg forstår jo at det må legges i en kø, sier han.