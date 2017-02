Hun får i oppgave å lede bilene ut av byen

Arbeiderpartiets bystyrerepresentant og lokallagsleder Vanja Grut får oppgaven med å lede utredningen av gatebruksplanen der øsnket er bilfritt sentrum.

Bystyret vedtok i sist møte å sette ned et politisk utvalg som skal se på en gatebruksplan for sentrum. Vanja Grut ble valgt til leder, mens Ole Glenn Tvermyr (Krf), Einar Krafft Myhren (Sv), Robert Myhren (H) og Torbjørn Nilsen (Frp) ble valgt inn som medlemmer.

Navnedebatt

Mens Høyres gruppeleder Geir Fredrik Sissener argumenterte for å endre navnet på utvalget til «Plan for et attraktivt sentrum – med fokus på fremkommelighet – valg av AD-HOC utvalgsmedlemmer», gikk flertallet i bystyret inn for å beholde valgkomitéens innstilling om at utvalget skal hete «Gatebruksplan for sentrum – valg av AD-HOC utvalgsmedlemmer».

Dette er oppgavene

Mens bystyret ikke fikk forelagt noe mandat for utvalget sørget imidlertid varaordfører Terje Eikin (Krf) og Sissener for å få bystyret med på å utforme noen setninger om hva det egentlig er utvalget skal holde på med. Det er slett ikke gitt om utvalget vil anbefale bystyret om å slå fast at sentrum i Arendal skal være bilfritt. I vedtaket heter det:

«Utvalget skal gi bystyret en anbefaling om Arendal bør få et bilfritt sentrum, og hvordan man definerer sentrum i denne sammenhengen og innenfor hvilken tidshorisont.»

«Utvalget skal jobb inn mot ulike aktører (næring, politi, brann og aktuelle interesseorganisasjoner).»

«Utvalg som skal se på grønne områder som erstatter eksisterende parkeringsplasser, områder der biler for øvrig kan fjernes, områder for korttidsparkering og el-biler, potensielt nye parkeringsplasser i fjell, områder der leveransetrafikk til næringsdrivende må ivaretas, fremkommeligheten for funksjonshemmede herunder blinde og svaksynte og der målene med alle tiltakene er en grønnere, mer funksjonell og attraktiv by.»

«Utvalget skal se på eksternfinansiering finansiering Arbeidet må sees i sammenheng med kommuneplanens arbeid med gatebruksplanen, og må være ferdig innen juni