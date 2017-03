Advarer mot å effektivisere bort bybussen

Høyres Roar Gundersen ber politikere og fagfolk om å beholde buss til Arendal sentrum.

I et meningsinnlegg til Arendals Tidende i begynnelsen av mars ga bystyrepolitikeren klar beskjed om at det ikke er plystrende syklister som kommer til å snu handelsutviklingen i Arendal sentrum. Bakgrunnen for at han går ut og slår et slag for kollektivtransporten i bygatene, er arbeidet som pågår i regi av fempartiene med gatebruksplanen for sentrum – mer kjent som «bilfritt sentrum»-planen.

–Vi må ha busser inn i Arendal sentrum, sier Gundersen til Arendals Tidende.

Busstasjon i Barbu

Fagfolk har i forbindelse med forarbeidet til gatebruksplanen ytret ønske om en bedre og mer effektiv kollektivtrafikk i Arendal. Det sees i sammenheng også med ATP-arbeidet, en areal- og transportplan for arendalsregionen, der det blant annet er luftet en idé om å slippe kollektivtrafikken inn gjennom tunnelen mellom Torvet og jernbanestasjonen i Barbu, alternativt sprenge en ny tunnel for kollektivtrafikk eller å legge en bussterminal i fjell like ved sentrum. Gundersen liker svært dårlig en løsning som flytter bussens hovedknutepunkt vekk fra sentrumsgatene.

–De som skal bo i blokkene i Barbu trenger jo bare å ta heisen ned og sette seg i bilen og kjøre til Harebakken eller Stoa, sier han som et bilde på viktigheten av at folk kan komme seg inn i bykjernen med kollektivtrafikk.

Bryter med ideen

–Dette er jeg sterkt imot. Bussene hører hjemme i sentrum, sier Gundersen.

Han mener det er feil spor på å fjerne bussene fra sentrum selv om det skulle bli mer effektivt. Gundersen mener å at å fjerne bussene fra indrefileten av Arendal er det samme som å bryte med målet om å skape mer liv i gatene i byen. For handelsnæringen skjer det ting med omsetningen mens folk venter på å stige på og når de går av bussene inne i sentrum, mener Gundersen. Foruten å være bystyrepolitiker er han selv næringsdrivende innehaver av en bokhandel på Arena-senteret.

Feil retning

Før valget i 2015 gikk daværende ordførerkandidat Robert C. Nordli ut med Arbeiderpartiets ønske om å skape mer liv i byen og få bukt med tomme lokaler. Om gatebruksplanen for sentrum skulle ende med ideer om å fjerne kollektivtransporten i tillegg til parkeringsplasser på gateplan er han svært bekymret. De siste tiårene har utfordringen vært at færre og færre trenger å dra inn til byen for å få tak i tingene de vil kjøpe. Frykten hans er at fempartienes ønske om å sette Arendal på kartet som landets første bilfri by vil føre til negative konsekvenser for både handelen og folkelivet. Han trekker frem at busser riktig nok er store kjøretøy i trange gater, men at det faktisk er størrelsen på disse som sørger for å transportere mange til sentrum.

Litt beroliget

Etter det første møtet i adhoc-utvalget for gatebruksplanen i starten av mars er imidlertid Gundersen mer beroliget. Han tviler på om bystyrets flertall vil være med på å vedta en løsning som kaster kollektivtrafikk og drosjer ut av sentrumsgatene. Einar Krafft Myhren fra Sosialistisk Venstreparti er en av flere i utvalget som ser på hvordan gatene i Arendal skal brukes i fremtiden og klart sier ifra.

–Jeg kommer i alle fall aldri å gå inn for å fjerne bussen fra byen, sier han.