Kostbar drøm i Lassens Hus

Annonse:

Prislappen kan bli på minst 12,8 millioner kroner mer enn bystyret har lagt opp til for «Drømmenes Hus».

Bystyret sa i desember i fjor ja til å bruke 9,5 millioner kroner til prosjektet «Drømmenes Hus». Målet er å samle flere lavterskeltilbud for psykisk helse i Arendal under samme tak. Pengene er bevilget med 3,5 millioner kroner i år og seks millioner kroner i 2018, og det ble avgjort at Lassens Hus på Tyholmen egner seg til formålet. Å få på plass helsetilbudet krever imidlertid omfattende istandsetting av den historiske bygningen fra 1809.

Utsetter byggestart

Kostnaden for dette er så mye høyere enn bevilgningene bystyret har gitt at styret i Arendal Eiendom KF i juni bestemte seg for å vente med å gå i gang med byggearbeidene. I stedet blir «Drømmenes Hus» igjen gjenstand for ny budsjettbehandling i år. Ifølge rapporten fra forprosjektet er totalprisen for rehabiliteringen av bygningen anslått til 22,3 millioner kroner. Det er 12,8 millioner kroner mer enn rammen på 9,5 millioner kroner. Ved siden av ny budsjettbehandling ber eiendomsforetakets styre at det bør utredes hva slags resultat en vil få om en gjennomfører prosjektet med den eksisterende budsjettsummen.

Les også: Nye drømmer for Lassens hus

Stor usikkerhet

Daglig leder Øystein Sangvik i Arendal Eiendom KF mener Lassens Hus kan bli til «Drømmenes Hus», men at det er forbehold. Det ene er hvordan vernemyndighetene stiller seg til løsningene som planlegges for istandsettelse. I saksfremlegget til styret tok han i juni høyde for at tiltakene kan bli avslått og at bygget ikke kan bli brukt slik det er tenkt fordi løsningene ikke lar seg gjennomføre. Et annet usikkerhetsmoment er overslaget på kostnadene, som ikke er sikre før vernemyndighetene har tatt stilling til en byggesøknad. I en grov kalkyle anslås kostnaden til 15,5 millioner kroner, mens det legges på et tillegg på 15 prosent på grunn av byggets tilstand og prosjektets karakter. I sum inkludert merverdiavgift 22,3 millioner kroner.

Les også: Frykter drømmehuset slår sprekker

Mange bruksområder

Lavterskeltilbudene for psykisk helse holder i dag til på tre ulike steder i Arendal. I forprosjektets rapport er konklusjonen at ønsket er en eiendom med hage der aktivitetene kan samles. I Lassens Hus kan det drives kafé, snekkerklubb, hagegruppe, keramikkversted, male- og tegnegruppe, gitarkurs, yoga, håndarbeid, data- og fotogruppe. Det omtales som et pluss at eiendommen vil passe brukergruppen mye bedre enn et «sterilt» nytt bygg. Et nytt bygg ble skissert og foreslått bygget på tomten til den gamle brannstasjonen i Parkveien. Det ble også politisk i 2014 vedtatt å bruke 25 millioner kroner, men etter krisekutt i økonomien på vårparten 2015 og lokalvalget samme høst ble prosjektet utsatt på ubestemt tid.

Alltid optimist

Teamleder Irene Dahlen Olsen i Arendal kommune tenker at summen på nesten 13 millioner kroner mer enn budsjettert er en stor sum for å sette i stand Lassens Hus. Hun velger å tro på at husdrømmen på Tyholmen vil bli virkelig.

– Jeg er alltid optimist. Jeg håper at vi kan få det til, også selv om vi kanskje må ta noe av gangen. Vi må ha et møte med eiendomsforetaket for å se hvor langt vi kan komme med de pengene nå eller se om vi må ha et lengre løp, sier hun.

Hun minner om at det er et politisk vedtak på at lavterskeltilbudene for psykisk helse skal slås sammen og at politikerne har vært tydelige på at tilbudene skal samles.

– Jeg håper politikerne og kommunen kan finne løsninger på budsjettet. Dette huset er midt i blinken og er noe vi kan ivareta og åpne for publikum også, sier hun.

Maks et par år

Olsen forteller at før Lassens Hus ble et alternativ har det vært vurdert mange ulike lokaler, men som er blitt skrinlagt fordi det er for kostbart å leie. Hun håper at tilbudet kan åpne i huset på Tyholmen innen maks et par år. Nå er det mange som har ventet lenge. Det gir også uro og usikkerhet.

– Ikke bare hos brukerne, men også i arbeidsstokken. Det er ikke ultimate forhold slik det er nå og usikkerheten gjør det ikke trivelig for noen. Alle ble ganske skuffet over utfallet med branntomten, men det gjelder å være optimistisk , sier hun.

Det er Arendal Dagsenter på Eydehavn, «Brukerstyrt Senter» på Munkehaugen og sentrumstilbudet «Treffstedet Tredje Etasje» politikerne har bestemt skal samles i et felles bygg.