Håper på Fløyheia-vedtak før sommeren

Daglig leder i Fløybyen as håper forslaget til områdeplan for Fløyheia er klar for politisk behandling i løpet av måneder.

Det kom frem da hun onsdag orienterte kommuneplanutvalget i Arendal om arbeidet Arendal Eiendom KF holder på med for den gamle sjømannsskolen på Fløyheia i Arendal.

–Det er et veldig forfall på bygningsmassen der i dag. Det er veldig dyrt å holde vedlike og vi håper på rask behandling, sa Camilla Nesle Widmer til utvalget.

Widmer er eiendomsutvikler i det kommunale eiendomsforetaket og daglig leder for Fløybyen as, som byttet navn fra Sjømannsskolen as tidligere i år.

Hun kunne også opplyse om at de gamle bygningene er yndet taggeobjekter og at det har vært veldig mange innbrudd i skolebygningene som står tomme i påvente av fremtiden.

Vil ha heis

Ifølge Widmer legges det opp til at områdeplanforslaget i stor grad følger vinnerbidraget fra arkitektkonkurransen i fjor vår, der kontoret Narud Stokke Wiig stakk av med vinnerutmerkelsen for mulighetsskissene arkitektene leverte.

–Vi har i stor grad forholdt oss mye til vinnerbidraget. Vi skal ikke ha industri og den type ting der, sa hun.

Det jobbes med to heisvarianter. Den ene er å sette i stand heisen i fjellsjakta som finnes i dag. Den skal konsulentselskapet Asplak Viak gjøre en vurdering av samtidig som det gjøres en undersøkelse av eksisterende konstruksjoner på området. Widmer orienterte om at det også vurderes heis fra utsiden av biblitoteket, opp til Hylleveien og videre derfra i en ny heissjakt i fjellet opp til Fløyheia. Den løsningen er helt i tråd med vinnerforslagets idé om måten å knytte heia og sentrum sammen på.

Vil bevare

Planforslaget for området tar, ifølge Widmer, opp i seg ønsket om kombinert bebyggelse og anleggsformål. Det legges opp til å verne tårnfasaden mot sentrum og originale interiørelementer i Sjømannsskolens aula. Samlet er det lagt opp til å bygge 15 000 kvadratmeter i bruttoareal, slik vinnerforslaget fra i fjor foreslår. Trafikken til området er ønsket via Ragnvald Blakstads vei, samt at det foreslås å sette krav til at heisforbindelse til sentrum må opparbeides. Parkering er ønsket i fjellhall eller parkeringskjellere i bygg, og det ligger en idé om et nytt fjellanlegg på bynivå med felles innkjøring til bibliotekparkeringen. I områdeplanforslaget tas også det eksisterende parkeringsanlegg i forbindelse med fylkeshuset inn i planområdet.

Selge eller ei

Når planen er vedtatt av bystyret vil det måtte avklares hvordan kommunen skal forholde seg videre. Både bystyret og eiendomsforetakets styre må finne ut av om det fortsatt skal selges ut aksjeandeler i Fløybyen as til private, om det skal selges helt og holdent, eller delvis ut av offentlig eie, eller om det skal bygges i egen regi uten eksterne aktører.

–Er det potensiale for kommunen til å utvikle dette og tjene bra med penger?

Spørsmålet kom fra Høyres Roar Gundersen.

–Det er egentlig politikerne som må vedta hva det skal brukes til, men hvis vi er med lenger tjener vi historisk sett mer penger, sa Widmer.