Nytt svømmeanlegg ikke topp prioritet

Fempartiflertallet i bystyret mener andre investeringer er langt viktigere enn nytt svømmebasseng i Arendal.

Det kom tydelig frem da formannskapet torsdag behandlet forslaget til investeringsplan for kommunen i regi av det kommunale eiendomsforetaket Arendal Eiendom KF for tiårsperioden frem til 2027.

1,8 milliarder

I ikke-prioritert rekkefølge har foretaket identifisert nærmere 40 ulike investeringsprosjekter i stort og smått for perioden. Investeringsestimatet er samlet på rett i underkant av 1,8 milliarder kroner til sammen. Noe er smått, noe er svære prosjekter, mens andre prosjekter, som eksempelvis å sette av penger til å få fart i tomteutvikling på Marisberg på Tromøy ikke er med i oversikten det hele tatt.

Svømmebasseng

Mens «bassengpartiene» Fremskrittspartiet og Høyre i formannskapet sa seg enige i at bygging av nye Roligheden skole står i første rekke og at bygging av nytt sykehjem er det neste store som må skje i Arendal, er det uenighet om hvorvidt det er ny ungdomsskole i sentrum eller nytt svømmeanlegg som må være prioritet nummer tre. I saksfremlegget står prosjektene i rekkefølgen Roligheden skole, heldøgns omsorgsboliger, ungdomsskole i sentrum/vest og deretter nytt svømmeanlegg. På spørsmål fra Høyres gruppeleder Geir Fredrik Sissener om svømmebasseng ikke er nummer tre, bekreftet Rune Sævre fra Sosialistisk Venstreparti at fempartiflertallet ser rekkefølgen eiendomsforetaket lister som det mest realistiske. Ifølge oversikten kan et nytt svømmebasseng på 50 meter til en estimert prislapp på 151 millioner kroner bli realistisk først i 2023-2024. Bassengspørsmålet har vært tematikk blant de folkevalgte i Arendal i en årrekke, ettersom bassenget på Stinta står til forfall og i perioder har måtte stenge vinterstid på grunn av sikkerheten.

Sykehjem viktigere

Sissener sa at det er klokt at kommunen har slike tiårige investeringsplaner. Han er klar på at nye heldøgns omsorgsboliger er prioritet nummer to.

– Det er ikke tvil om at omsorgssenter for oss er det neste store prosjektet, sa han.

Anders Kylland, opposisjonsleder og gruppeleder i Fremskrittspartiet, sa at partiet og Høyre ønsker fremskynding av å få på plass boliger for heldøgns omsorg og at alle bør ha ambisjon om å bygge raskere. Byggestart er forslått først i 2021 med ferdigstillelse i 2027. Den totale prislappen er anslått til 400 millioner kroner.

–Vi vil heller bygge sykehjem og vente med ungdomsskolene, sa Kylland.

Han ga også uttrykk for at det burde være mulig å legge inn nytt kommunalt kjøkken og vaskeri inn sammen med bygging av nytt heldøgns omsorgstilbud.

Bygging av nye ungdomsskoler i sentrum og vest i kommunen foreslås satt i gang i 2023 og ferdigstilt i 2025, med en ramme på 350 millioner kroner.

Kommunens investeringer

I tillegg til listen over tiltak fra eiendomsforetaket har også selve Arendal kommune identifisert investeringsbehov på 364 millioner kroner frem til 2027. Det handler om investeringer i undervisningsenheten, kultur-, brann-, ikt-, samferdsel-, omsorg samt diverse tiltak som investeringer i kirker og kirkegårder, samt videreutvikling av infrastruktur og vei i Barbu og Eydehavn.

