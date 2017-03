Uenige i svømmebassengdebatten

Styret i eiendomsforetaket er enige i akutte bassengtiltak, men svømmer i utakt om den langsiktige strategien.

Eiendomsforetakets styre vedtok å bevilge i 756.000 kroner til en rekke tiltak på kort sikt for øke vannkvaliteten i flere av kommunens svømmebassenger. Det ble også vedtatt at det skal settes av fire millioner kroner i budsjettet for 2018 til energiøkonomiserende tiltak, som skal få ned strømforbruket. Ifølge planen foretaket la frem for styret vil energisparingstiltak gjøres der effekten vurderes som størst, som på Asdal skole, Birkenlund skole, Flosta skole og terapibassenget på Bjorbekktunet. Tanken er at de investerte millionene vil betale seg i løpet av en tidsperiode på inntil to til tre år.

Stinta-problemet

Bassenget på Stinta skole er ikke med i de langsiktige planene. Det er også det springende punkt der enkelte av styremedlemmene tok sats på stupebrettet for sine hjertesaker som politikere i bystyret- å få til en erstatning for det utdaterte 60-tallsbassenget, som ikke kan brukes når hallen det ligger i har 40 til 50 centimeter våt snø på taket.

–Stinta er holdt helt utenom. Det er lite vits å investere i enkelte deler av anlegget, sa daglig leder Øystein Sangvik.

Han ba om styrets velsignelse til å sette ned en arbeidsgruppe som kan begynne å jobbe med planer for rehabilitering eller bygging av et nytt svømmebasseng i kommunen.

–Det vil ta ett til to år med planlegging og ett til to år å bygge et nytt. Det vil ta minst fire år om vi begynner i morgen, sa han.

At det er eiendomsforetaket som skal legge strategien og planene for et eventuelt nytt basseng er det imidlertid uenighet om.

Politisk sak

Styremedlem Åshild Bruun-Gundersen, bystyrerepresentant for Frp, mener bassengspørsmålene er av politisk karakter og at det er bystyrets oppgave å legge bassengstrategien i kommunen.

– Jeg stiller spørsmål ved å bruke penger på oppgradering av eksisterende bassenger om ikke det er de som skal brukes i fremtiden, og jeg ønsker en sak om strategi til politikerne, sa hun.

Hun begrunnet det med at kommunen trenger en retning på lengre sikt og at det er bystyret som må legge den. Sangvik sa at det viktige nå, det er å komme i gang.

– Ethvert vedtak fra styrets side som kan forsinke at vi kommer i gang vil bekymre meg. For meg er det ikke viktig om vi har to eller ti bassenger, bare de er forsvarlige og gir det tilbudet vi skal, sa han.

Et av argumentene for å få i gang en arbeidsgruppe er at foretaket mener kommunen ikke gir tilfredsstillende fasiliteter for svømmeopplæring i skolen og har et mangelfullt tilbud til lag og foreninger. Styreflertallet ga klarsignal til foretaket om å gå i gang med planleggingsarbeidet, mens Bruun-Gundersens forslag om at det er bystyret som skal fremme en strategi for svømmebasseng i kommunen på lengre sikt, ble nedstemt.

–Det er mange partier som ikke er representert her i styret og jeg mener bystyret må være med og mene noe om dette, sa hun.

Flere dårlige

Styreleder Tormod Vågsnes i Arendal Eiendom KF mente å lese mellom linjene i bassengrapporten at bassenget på Birkenlund skole heller ikke har all verdens av kvalitet lenger. Jarl Bollmann Pedersen i eiendomsforetaket opplyste at ventilasjonsanlegget der kan betegnes som antikvarisk, men at bassengrommet er en relativt grei sak å tak i. På spørsmål om hvordan han vurderer Stinta-bassenget hadde han egentlig ikke ord.

–Ja, Stinta er …, ble det hengende i lufta.

–Begår vi lovbrudd? Jeg tar det for god fisk at vi ikke er på riktig side av lovens krav, sa styremedlem Morten Kraft, Arbeiderpartiet.

–Ikke nødvendigvis lovbrudd, svarte Sangvik.

Han minnet om at Stinta-bassenget må stenge ved en viss snømengde på taket og at det i blant skjer at andre bassenger også må stenges. Ifølge daglig leder er Arendal Havn i gang med å se på muligheten for å ta i bruk det flytende svømmebassenget i gjestehavna i mai og juni for å bøte på forholdene for svømmeundervisning.

Sørlandsbadet

Morten Kraft lettet litt på sine tanker om hva han ønsker seg av basseng i Arendal. Det er en lokal variant av Sørlandsbadet, lokalisert i Arendal idrettspark på Myra, kanskje til og med et anlegg der svømmelærerne er profesjonelle. Et slikt anlegg kan kanskje realiseres som et regionalt svømmeanlegg der flere kommuner bidrar. Han ønsker seg at eiendomsforetaket lager flere konsepter som politikerne kan diskutere ut ifra, i stedet for at alle i bystyret skal mene noe om alt. Det fikk han støtte for av styreleder.

–Her blir det nok både tjo og hei, men vi trenger å skaffe et grunnlag for at bystyret kan gjøre gode beslutninger. Det kan eiendomsfortaket gjøre, men beslutningen gjøres i bystyret. Vi har ikke mer enn tiden av veien. Vi holder hodet over på Stinta, men det er alvor bak det, sa Vågsnes.

Også styremedlemmet Geir Fredrik Sissener ivrer for et nytt basseng av moderne kvalitet i Arendal. Et 50-meters basseng står øverst på ønskelisten. At plasseringen vil bli omdiskutert er han lite i tvil om.

–Lokalisering vil vekke debatt, men jeg tror vi bare må innse at vi ikke klarer å bygge nytt basseng i løpet av fire år. I mitt hode er vi forbi å bygge 60-tallsbasseng, og vi må bygge noe som gjør det lettere å legge ned de gamle vi har, sa han.