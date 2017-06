Klaget på vegne av bobilturistene

Annonse:

Fremskrittspartiet slo nok et slag for bobilparkering i Arendal.

Partiet har gjentatte ganger trukket frem at kommunen fullstendig mangler et tilbud for turister som kommer kjørende i bobil. Torsdag tok vararepresentant Frode Filseth igjen opp saken i forbindelse med behandling av tertialrapporten. En arbeidsgruppe har sett på mulige løsninger for bobilparkering. Parkeringsområdet i Kuviga har vært sett på som et alternativ, men lite har skjedd.

Fire år

– En arbeidsgruppe har vært satt ned, men det ble ikke avsatt penger på budsjettet. Det er noe midler fra 2021, men det er for passivt og langt unna, sa Filseth.

Han mener det trengs fortgang i å få etablert en bobilløsning slik at denne typen turister ikke bare fyker forbi til neste reisemål.

Høstet latter

Fremskrittspartiets gruppeleder og bystyrets opposisjonsleder Anders Kylland ga partikollegaen støtte i bobilspørsmålet. Han høstet også kraftige lattersalver da han fortalte om sine ferske bobilobservasjoner.

– De kjører i villrede rundt. Jeg var på treningssenteret på Saltrød … ikke det at jeg var inne og trente, men jeg stod utenfor .., sa Kylland.

Da eksploderte bystyresalen ut i dette halvårets kraftigste latter før neste taler gikk på taburetten og penset debatten om budsjettprioriteringer over på et annet tema.