Slår alarm om mulige endringer i E18-utbyggingen

Venstre-politiker Jan Kløvstad sitter med mange spørsmål etter en E18-orientering og krever svar fylkesordføreren om mulige endringer.

I en interpellasjon, et skriftlig spørsmål, til fylkesordføreren stiller fylkestingsrepresentant Jan Kløvstad flere spørsmål om det statlige veiselskapet Nye Veier as kan bygge E18 som fraviker fra det som er politisk godkjente reguleringsplaner og avtaler med grunneiere, viltlag og lokalsamfunn.

–Alvorlig

Kløvstad skal i etterkant av et orienteringsmøte i Tvedestrand Viltlag i forrige uke ha blitt kontaktet av flere som var tilstede på møtet og som stilte spørsmål ved at underentreprenøren til Nye Veier as ytret ønske om å bygge deler av E18 mellom Arendal og Tvedestrand annerledes enn det som er bestemt gjennom reguleringsarbeidet og inngåtte avtaler.

–Dette er ganske alvorlig. Vi har holdt på i mange år og forsøkt å finne de beste løsningene for både støy-, vilt- og vassdragsmessig og det er lagt vekt på løsninger som skal sikre vilt og friluftsliv, sier Kløvstad.

Ifølge interpellasjonen til fylkesordføreren skal det ha kommet frem på orienteringsmøtet at det er et ønske fra utbyggeren om å senke Årdalen bru over Langangsveien på tvedestrandssiden med fem meter, Sagene bru som krysser fylkesveien mellom Gartha og Våje/Dalen med sju meter og å erstatte den planlagte Træfjell-tunnelen på grensen mellom Austre Moland og Holt med en skjæring gjennom fjellet.

–Erfaringene med så små og lave underganger kan føre til at viltet forsvinner fra området, sier han.

Å erstatte Træfjell-tunnelen med en fjellskjæring mener han også er en dramatisk stor endring sammenlignet med planene som er vedtatt.

–Jeg bor selv rett ved gamle E18 og vet hva støy er, og så godtar man tunnel fordi det er litt bedre, men så kommer det kanskje noe helt annet, sier han.

Kløvstad mener en slik løsning vil gjøre det langt vanskeligere for vilt å kunne forflytte seg i området.

Erstatningsspørsmål

Fylkespolitikeren var representant i bystyret i Arendal da reguleringsplanene for E18-prosjektet ble vedtatt nokså enstemmig både i Arendal og i Tvedestrand.

–Å begynne å klusse med hvordan man skal ha dette nå går ikke an. Grunneierne har allerede fått en erstatning ut ifra hvilke verdier de har tapt, sier han.

Han trekker frem at grunneiere i området allerede har tapt 15 til 20 prosent av sitt jaktterreng kan ved endringer risikere å miste 30 til 40 prosent.

–Da mister de enda mer av jakta og har et helt annet grunnlag for erstatning, mener han.

Her kan du lese hele interpellasjonsteksten.

Må følge planene

Kløvstad mener Nye Veier as må ha respekt for den prosessen som har blitt gjort med å legge veien akkurat der det er vedtatt at den skal gå. Han trekker frem at veitraséen er et resultat av mange kompromisser for å gjøre minst mulig skade.

–Utbyggerne må følge den vedtatte reguleringsplanen. Det er kompromiss som er forhandlet frem. Samlet sett har man forsøkt å legge veien der den gjør minst mulig skade med viltoverganger, turveier og såpass høye bruer som ikke hindrer viltet, sier han.

Venstre-politikeren mener at å gjøre endringer nå resulterer i en helt annen plan enn det som er vedtatt og at det svekker prosjektet.

Se nye E18 Tvedestrand-Arendal i 3D:



Krever svar

I sin henvendelse til fylkesordføreren er det spesielt de tre endringsønskene han har fått vite om som han ønsker redegjort for.

–Alle disse tre store endringene vil skape store problemer for viltet. Å erstatte tunnelen gjennom Træfjell med fjellskjæring vil i tillegg øke støyen i nærområdet og gjøre et attraktivt turområde adskillig mindre attraktivt, skriver han.

Kløvstad minner i interpellasjonen om at det er viktig å følge inngåtte avtaler der noen få har gitt mye for at andre skal få kjøre på en tryggere vei og at det ikke gjøres mer skade for verken miljøet eller viltet enn det som er nødvendig.

Han ber fylkesordføreren orientere fylkestinget 14. februar, eller gjerne allerede når fylkestinget har komitésamling 7. februar, og spør om han kan bidra til å finne en løsning som er i tråd med de vedtatte reguleringsplanene og i respekt for avtalene med grunneiere langs motorveien som nå er i ferd med å bli bygget mellom Arendal og Tvedestrand.