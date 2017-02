Kristiansandskvinne fikk jomfrustrømmen

Arendal sentrums første hurtigladestasjon for elbiler ble høytidelig åpnet.

Like før åpningen av kommunens nye ladestasjonsområde i toppen av Østre gate onsdag så det ut til at begivenheten bare ville være noe man kunne lese i avisene om. Det store publikummet uteble. Da ordfører Robert C. Nordli hadde fått på seg ordførerkjedet og gjorde klar til å klippe snoren skjedde det imidlertid noe – et elbilkjørende hurtigpublikum var plutselig på plass.

– Vi kommer fra Kristiansand og hørte på radioen om denne stasjonen, sier Bente Jansen i et stort smil.

Jansen, som er tidligere styremedlem i Agder Elbilforening, var innom sykehuset i Arendal. En trøblete lader der førte til at hun måtte finne et annet alternativ for å lade batteriet for turen tilbake til Kristiansand. Dermed fikk hun æren av å være den første som plugget inn den nye hurtigladeren i bilen etter den offisielle åpningen.

To hurtigstasjoner

I forbindelse med at Arendal kommune bygget om deler av parkeringsplassen for å tilby gratis lading for elbil meldte strømleverandøren Fortum interesse for å sette opp hurtigladestasjoner i samme slengen. Det skulle likevel gjøres gravearbeider i området. Opprinnelig hadde kommunen plan om å kun sette opp seks ordinære ladestasjoner. Hurtigladestasjonen skal ifølge spesifikasjonene ha to CHAdeMo-, to Combo- (Hurtig DC) og seks Type 2 (semihurtig AC) -uttak.

–Endelig får vi hurtiglader i sentrum, sier en fornøyd ordfører.

Han kjører selv elbil og er glad for at kommunen kan tilby gode lademuligheter i sentrumsområdet. Mens strømsøkende elbilister må betale for å tappe strøm fra hurtigladestasjonene er kommunens noe tregere ladere enn så lenge gratis.

–De er satt opp for å støtte betaling og når det blir modent for det blir det nok betaling, sier klima- og miljørådgiver Ragnhild Hammer i Arendal kommune.

Fjerner ladere

Ifølge Hammer vil de fire ladepunktene som i dag står på Langbryggen på sikt bli fjernet. Hun minner om at det også er 20 ladestasjoner i Torvet P-hus. Disse er det enn så lenge ikke så stor pågang på i og med at også elbilbilister må betale for å bruke parkeringshuset, selv om elektrisiteten er «på huset». Både klima- og miljørådgiveren er ivrige elbilentusiaster og ønsker enda flere elbileiere i Arendal.

– Vi ønsker at folk skal skifte til elbil og når vi øker kapasiteten og bygger ut infrastrukturen og håper vi legger til rette for at det skjer, sier Hammer.

Ifølge ordføreren tas flere og flere elbiler også i bruk i kommunal sammenheng, og han mener at tiden med de dårlige historiene om hjemmehjelp og elbil er forbi.

–Vi snakker nå om funksjonelle elbiler, ikke slike som man ikke kan bruke varmeapparatet i når det er kaldt, sier han.