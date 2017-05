Kommunen kjøper inn gatefotballbane

Annonse:

Motbakkefestivalen og Arendal Gatefotball scoret direkte på mål i formannskapet torsdag.

Da vedtok politikerne nærmest over bordet å si ja til enhet for levekår får ta 350.000 kroner fra investeringsbudsjettet til utstyr i omsorgsenhetene. Saksfremlegget ble nemlig ikke presentert for politikerne før i møtet, slik at ingen egentlig hadde hatt tid til å sette seg inn i den. Summen hentes fra en post med to millioner kroner som egentlig er satt av til investeringer i trygghetsteknologiprosjektet på Agder og oppgraderinger på Solhaug. Helse- og omsorgssjef Torill Skår beroliget politikerne om at omdisponering ikke skal få disse to prosjektene til å lide.

–Vi skal klare å få til det, sa Skår til formannskapet.

Merbruk

Flere av politikerne stilte spørsmål om denne fotballbanen kan bli brukt mer enn under de dagene Motbakkefestivalen pågår. Primus motor Irene Dahlen Olsen kunne fortelle at det jobbes sammen med Arendal Fotball, Arendal Voksenopplæring, Blå Kors og Kirkens Bymisjon for å finne et sted hvor banen kan settes opp permanent slik at den kan brukes til gatefotball mer enn et par dag.

–Vi holder på å prøve å få leid en hall eller et skur slik at våre gatefotballgutter kan sette dette opp. Vi er i startfasen med akkurat det, sa Olsen.

Laget Arendal gatefotballag har rundt 16 personer som er på trening hver uke og det er etablert et godt miljø i ettervernstilbudet.

Utslitt

Gatefotballarrangementet har i de to årene siden starten hatt glede av å få låne en gatefotballbinge av Frelsesarmeen i Oslo. Den er imidlertid helt utslitt og ute av bruk og det har ikke lykkes arrangørene å få tak i en i nærheten. Banen skal brukes på Sam Eydes Plass i Arendal til turnering i gatefotball under Motbakkefestivalen i juni. I år vil festivalen gå over fire dager og har så langt vært finansiert med penger fra Gjensidigestiftelsen og kommunale driftsmidler. Fra neste år vil rådmannen foreslå at festivalen blir en egen budsjettpost i driften av kommunen.