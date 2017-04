– Håper jeg blir så gammel at jeg er nødt til å slutte

Rådmann Harald Danielsen bruker ingen kalorier på å sette sin egen sluttdato.

Han kunne ha førtidspensjonert seg ettersom at han er godt inne i kategorien «Vi over 60». Danielsen er likevel sikker på at han ikke har planer om å bli pensjonist før han tvinges til det.

– Jeg pleier å si at den dagen jeg begynner å tenke på det skal jeg slutte dagen etter. Jeg må jo håpe og tro at jeg får lov å bli så gammel at jeg blir nødt til å slutte, men jeg bruker ikke en kalori på det, sier han.

Medarbeidersamtale

Nylig hadde han samtaler med den politiske ledelsen og formannskapet i Arendal om sine arbeids- og lønnsvilkår. Avtalen ble enstemmig vedtatt både i formannskapet og i bystyret, noe som er et tindrende klart signal om at rådmannen i Arendal sitter trygt i jobben. Danielsen mener det er det han trenger og hemmelighetsfull med å fortelle noe om hvordan medarbeidersamtalen hans artet seg.

–For det første er den unntatt offentlighet. Ikke-offentlige møter skal en være tilbakeholden med å referere fra, sier rådmannen i Arendal gjennom 18 år.

Foran skjema

Harald Danielsen er sekretær for programkomitéen og styret i Arendalsuka. Rådmannen forteller at årets utgave av den politiske festivalen ligger foran skjema fire måneder før avspark i august.

–Vi har bedre systemer for booking og ulike administrative systemer. Alle aktørene har også begynt å bli mer erfarne og er tidligere ute. Det en kan si er at interessen for stands er større enn noen gang, interessen for arrangementer er vanskelig å måle, men den er i hvert fall ikke mindre, sier han.

Han forteller at presset på boliger og overnatting bare øker og mener programmet ser minst like spennende ut som tidligere. Arendals Tidende skrev i februar at antallet påmeldinger allerede da var 150 lag, foreninger og organisasjoner, like mange som deltok i fjor. Ifølge rådmannen er det fortsatt vokseplass i sentrum uten at det blir for langt å gå.

–Vi holder oss jo innenfor sentrum, vi bruker Torvet og gatene rundt mer intenst, stenger Peder Thommasensgate så vi får noe mer plass der. Litt på Tyholmen blir det, litt av Langbrygga blir tatt i bruk, men så lenge vi holder oss mellom Tyholmen, tunnelen og Eureka må vi si det er overkommelige avstander, sier han.

Demokrati og ytringsfrihet

En av organisasjonene som har fått plass til stand under Arendalsuka er Sian, «Stopp islamiseringen av Norge».

–Hvorfor har dere latt den organisasjonen få komme?

–Demokrati og ytringsfrihet er to sider av samme sak og vi har ansett at ytringsfriheten må gjelde. Det å drive sensur av budskap en eventuelt ikke liker og si at vi skal holde de unna, det blir en vanskelig øvelse, sier Danielsen.

Han ser tilbake til da en redaktør i det franske satiremagasinet «Charlie Hebdo» besøkte Arendal for to år siden.

–Han snakket om ytringsfrihet og omtalte det som en universell rettighet knyttet til det å være menneske, og da må det være veldig vidt rom for ytringer, sier han.

Danielsen holder døren på gløtt til Arendalsuka for også andre organisasjoner som har det mange kaller ytterliggående synspunkter.

–Vigrid, for eksempel, ville du sluppet Tore Tvedt løs med stand i Arendal under Arendalsuka?

–Å svare på hypotetiske spørsmål er alltid vanskelig, men i forhold til å ha stand og på lovlig vis markere et budskap så vil terskelen være høy for å nekte, sier han.

På spørsmål om Arendalsuka har fått søknader fra omdiskuterte organisasjoner svarer rådmannen at han ikke kjenner til at noen er blitt nektet å ha stand.

– Det vi nekter er jo salg, verving og diverse slike aktiviteter, men rene stands for formidling av sitt budskap sier vi ikke nei til, sier rådmannen.

Nasjonal begivenhet

Helgen før Arendalsuka starter i august planlegges det at Raet Nasjonalpark i Grimstad, Arendal og Tvedestrand offisielt skal åpnes. Selv om han vet en hel del om planene for arrangementet er han svært tilbakeholden med å lekke fra programmet.

–Ja, det jobbes jo for at det skal bli helgen før Arendalsuka. Nå tror jeg ikke det er meg som skal gå ut med det programmet. Jeg vet at det ikke er endelig, så jeg kan ikke si det mer presist enn at innspillene fra vår ordfører har gått på å få det som en overtyre og opptakt til Arendalsuka, sier han.

–Hvem skal klippe snora da, skal du gjøre det?

–Jeg har ikke blitt spurt så foreløpig er vel det en godt bevart hemmelighet, sier han.

Arendals Tidende har tidligere skrevet om at det er et ønske at åpningen av nasjonalparken skal skje med kongelig tilstedeværelse. Rådmannen lar seg imidlertid ikke lokke ut på glattisen.

–Det er jo en oppfatning at det er en nasjonal begivenhet, ikke bare en lokal. Da bør jo snorklippinga stå i stil til det, sier han.

Han mener det slett ikke er sikkert at han vet alt om hva som rører seg i kulissene.

–Og det lille jeg vet, det vil jeg ikke snakke om, sier han.

Statlige arbeidsplasser

En nasjonalpark kan skaffe noen nye arbeidsplasser i distriktet. Det som imidlertid etter planen skal gi statlige arbeidsplasser til Arendal, nemlig fylkessammenslåing fra 2020, tror rådmannen vil bli en kamp selv om han velger å være optimist.

– Det er veldig oppmerksomhet nå på det spørsmålet både fra politisk ledelse her og fylkesnivåene og hele Agder. Det blir nok en hovedsak politisk fremover å jobbe for at avtalen som er inngått blir gjennomført, sier han.

Etter avtalene mellom fylkene Aust- og Vest-Agder ble inngått varslet Pasientombudet samling av sin virksomhet i Kristiansand. Det fikk kritiske røster til å brumme. Danielsen mener det kun er politikk som kan føre Agder-funksjoner til Arendal.

–Det vil være politiske prosesser som avgjør det. Jeg må velge å tro på de politiske utsagnene som er gitt og de avtalene som er inngått og legger til grunn at regjeringen vil følge det opp. Noen garantier har vi helt sikkert ikke, men vi må sørge for at ingen glemmer den avtalen. Vi må ha tillit til at når de ikke får anledning til å glemme den, så vil de ta den til følge, sier han.

Rådmannen mener den politiske ledelsen i Arendal og ordføreren står på hele tiden for statlige arbeidsplasser og hele det politiske miljøet er opptatt av det.

Månedlig faktura

I forrige måned fikk rådmannen kritikk for ikke å ha fått på plass månedlig faktura til innbyggerne for gebyrer, avgifter og eiendomsskatt. Fristen formannskapet og bystyret satt i april i fjor er overskredet med flere måneder. Ifølge Danielsen er det ikke sikkert fakturaløsning med innbetaling månedsvis er klart før neste år. Det skulle vært på plass ved innføringen av nytt økonomisystem i Arendal fra nyttår.

–Grimstad kommune prøver det nå ut. Alle slike systemer har perioder med feil og feilretting så vi ligger på været til Grimstad har sitt utprøvd og på plass. I løpet av andre halvår vil vi da ta sikte på å få dette til også her. Jeg har sagt kanskje fra nyttår og så har politisk ledelse sagt at det er for lenge til, så et eller annet sted mellom sommeren og 1. januar, så snart vi har forsvarlig grunnlag for å sette i gang, sier han.

–Du tar ikke kritikken om at rådmannen ikke følger opp enstemmige vedtak så veldig alvorlig?

–Vi følger jo opp, vi har jo skjønt at dette skal på plass, men så er det sånn at vi kan ikke trylle. Når vi innfører det må vi være trygge på at det virker. Dette er et databasert system som må være trygt når vi setter det i gang, sier han.