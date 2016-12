FRP-BRÅKET: – Tror jeg sier ja til det

Stortingsrepresentant Ingebjørg Amanda Godskesen sier trolig igjen ja til å stille som kandidat om Aust-Agder Frp skal holde nytt nominasjonsmøte.

Det kan bli aktuelt med et nytt nominasjonsmøte i fylkespartiet etter at lokallagene i Arendal, Risør, Vegårshei og Froland tirsdag gikk ut i media og meldte at det er satt i gang en prosess for å få holde et nytt nominasjonsmøte. 10. desember ble bystyrerepresentant Åshild Bruun-Gundersen, også gruppeleder for Aust-Agder Frp i fylkestinget, valgt til partiets toppkandidat, mens Godskesen ble vraket. Hun var listet som nummer to av nominasjonskomitéen. Bare tre dager etter stemte den nyvalgte listetoppen sammen med Chim Kjølner og fylkesleder Peter Busch ja til sammenslåing av de to agderfylkene i fylkestinget.

Les også: Kan bli omkamp om stortingsplassen

Heller mot ja

Godskesen sier til Arendals Tidende at hun holder på å tenke over saken, men at hun sannsynligvis sier ja om lokallagene spør henne om å stille opp i et nytt nominasjonsmøte.

–Jeg er i tenkeboksen på det, men hvis lokallagene kommer og spør meg om det tror jeg at jeg sier ja, sier Godskesen.

Hun mener den endelige stortingsvalglisten kunne sett helt annerledes ut om avstemmingen om fylkessammenslåing i fylkestinget hadde vært gjort før delegatene til nominasjonsmøtet samlet seg.

–Uendelig skuffet

Stortingsrepresentanten sier hun føler seg litt lurt ettersom tre fylkestingsrepresentanter for partiet stemte for sammenslåing av agderfylkene, til tross for at det på rådsmøtet i partiet før fylkestinget skal ha vært klargjort at de ikke skulle stemme for.

–Jeg må si at jeg er uendelig skuffet over vedtaket i fylkestinget om fylkessammenslåing. Rett før hadde hele fylkestingsgruppa sagt på rådsmøtet at de skulle stemme sekundært. Jeg er uendelig skuffet, gjentar hun.

Les også: Vil ha Bruun-Gundersen til tinget

Usikkert utfall

Åshild Bruun-Gundersen sier hun blir svært overrasket om Godskesen stiller opp en gang til.

– Et nytt nominasjonsmøte vil neppe endre noe på resultatet, og det vil overraske meg veldig om Ingebjørg er interessert i å ta en ny omkamp, sier hun.

Godskesen legger ikke skjul på at det ikke er noen drømmesituasjon for noen parter.

–Jeg ville gjerne hatt førsteplassen i det første nominasjonsmøtet og utfallet av et nytt kan bli at hun kan like gjerne får den igjen, sier hun.