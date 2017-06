Vil se mer på byggeplanene for His

Annonse:

KIRKEVEIEN: Høyere bygninger langs Kirkeveien i en kombinasjon med butikker, kontorer og boliger i fire til seks etasjer kan bli fremtiden for His. Nå skal politikerne aller først på befaring for å se hva de er med på å si ja til. Illustrasjon: Arendal kommune

Politikerne vil se mer på lokalsenter-planene for His før de bestemmer seg for omfanget.

Kommunedelplanen for His bydel skulle egentlig vært gjenstand for et endelig vedtak og en anbefaling til bystyret i kommuneplanutvalget onsdag. I stedet bestemte politikerne seg for å utsette avgjørelsen for å dra på befaring og med det kanskje klare å lande saken i bystyremøtet mot slutten av juni. Bakgrunnen er at det ikke er det samme utvalget som sitter i dag, som da planleggingen av området ble satt i gang i desember 2014.

Næringskabalen

–Dette er en stor og viktig sak som har vært jobbet med lenge, og det er den første saken ut vedrørende bydelsentrene. Det har kommet mange innspill i saken og en god del parter ønsker å bli hørt og sett i forbindelse med saken, sa kommuneplanutvalgets leder Nina Jentoft (Ap).

Hun varslet at det ville komme utsettelsesforslag allerede før debatten var kommet i gang ettersom det var kjent at det ville være flertall for dette. Det ble likevel noen innlegg fra politikerne og noe av det som kom frem er at det ikke er enighet i hvor omfattende næringsarealer det skal åpnes for og hvordan arealene skal fordeles på de ulike områdene. Totalt legger administrasjonen i kommunen opp til at de eksisterende næringsarealene på de ulike områdene i planen kan utvides fra 2.600 kvadratmeter, og med et par nye arealer, til 7.000 kvadratmeter.

For stor utbygging

Pensjonistpartiets Knut Tveiten markerte tydelig at kommunedelplanforslaget åpner for en for omfattende utbygging på His. Han pekte på at infrastrukturen på Hisøy er belastet og er bekymret for konsekvensene for veier og skolen ved å gå for alt planen åpner for. Tveiten sa at han også er skeptisk til hvordan situasjonen vil bli for sentrum i Arendal med utbygging av butikker på His og med en mulig fremtidig bomring.

–Vi ønsker en analyse i forhold til bysentrumet også. Bygger man ut butikker her nå, kommer det til å få konsekvenser for sentrum, sa han.

Han uttalte også skepsis til om det i det hele tatt vil være interesse for å få solgt leiligheter i området og hevdet leilighetsprosjektet nær His kirke sliter med salget. Tveitens frykt er flatsprengte områder og kratere som ved Strømsbusletta og ved kirken.

–Vi må finne ut om det er behov før vi sier ja, sa han.

Likt løp

Cathrine Høyesen Hall fra Venstre, og nestleder i utvalget, minnet om at det i august 2015 var et enstemmig bystyre som gikk inn for saken. Hun sa at det er viktig at det blir et likt løp videre også.

Hun var derimot skeptisk til seks etasjer høye bygg langs Kirkeveien, men at det er viktig at det blir en helhetlig fasade mot veien.

–Det kan ævre at seks etasjer blir høyt og massivt med lite sol i gata hvor folk skal ferdes, sa hun.

Hall dro frem at det kan være aktuelt å se på om det blir høyere bygninger enn fire etasjer, så skal de øverste trekkes inn for å sikre sollys og luft.

1.200 mål

Selve planområdet omfatter et område på 1.200 mål. Det omfatter hele Willumstad-området, områdene rundt Plantasjen, Engeneveien, arealene langs Kirkeveien og nordover mot Lystheia. Målet er å skape et lokalsenter på His med høy kvalitet i en kombinasjon mellom boliger, butikker, arbeidsplasser og grøntområder.