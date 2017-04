KOMMENTAR: Når virkeligheten vrenges

Lokale Frp-politikere bruker begrepet «falske nyheter» for alt det er verdt.

Mer om akkurat det lenger ned i teksten. Den amerikanske presidenten Donald Trump og hans administrasjon har gjort begrepene «falske nyheter» og «alternative fakta» til allemannseie. Noen kjenner det bare som «fake news». Det Trump ikke liker at blir skrevet og sagt i tradisjonelle, uavhengige, kildekritiske og etterrettelige medier er flere ganger blitt slått ned på som «falske nyheter». I Norge har det mange ganger i løpet av årenes gang blitt klaget på at USA påvirker vestlig kultur mer enn det som godt er. Nå påvirkes vi av noe som er langt verre enn både rockemusikk, cheeseburgere og Coca Cola – lemfeldig omgang med sannheten.

Krevende oppgave

Skal vi støtte oss til Trumps mange utbrudd mot nyhetsmedier som har vært pålitelige kilder til faktabasert journalistikk i hundrevis av år, er det de tradisjonstunge mediene som farer med løgn og usannheter, mens nyhetskildene som tilpasser virkeligheten etter journalistikken lever gode dager. En av journalistikkens viktigste oppgaver er å avdekke og opplyse om kritikkverdige forhold basert på fakta som kan sjekkes. Hvordan journalistikken oppfattes, hvordan artiklene leses, bilder sees og innslag i radio- og TV-medier tolkes, det er journalistikkens utfordring. Når virkeligheten vrenges med sensasjonelle overskrifter og historier som ikke har rot i den virkelige verden blir det krevende for mediene og ille for demokratiet. Et svar imot falske nyheter er i ferd med å vokse frem. Sosiale medier som Facebook har lansert funksjoner der en kan melde inn poster som tvilsomme, mens i Norge har flere riksdekkende medier som VG, NRK og flere andre gått sammen om å opprette en uavhengig redaksjon hvis mål er å ettergå journalistikk for å avdekke mediers omgang med fakta.

Raskere puls

21.mars i år publiserte Arendals Tidende et intervju med Frp-toppen Anders Kylland. Han er bystyrerepresentant for Fremskrittspartiet og opposisjonsleder. Kylland er også representant for Aust-Agder Frp i fylkestinget. Intervjuet er av en karakter der intervjuobjektet får anledning til å snakke både vel og lenge om aktuelle emner under vignetten «Pulsen på Arendal». Akkurat dette intervjuet med Kylland fikk pulsen til å ta seg betraktelig opp i Frp-kretser, og kommer til uttrykk i kommentarfeltet til artikkelen som ble delt på Facebook. På Arendals Tidenes nettsted ligger også hele opptaket av intervjuet i lyds form tilgjengelig. Han blir blant annet intervjuet om uroen i fylkespartiet og lokallagene i forbindelse med nominasjonen til stortingsvalget og avstemningen om fylkesammenslåing. Bare tre dager etter at Åshild Bruun-Gundersen ble valgt til toppkandidat i desember i fjor, stemte hun og to andre representanter for Frp for å slå sammen Aust- med Vest-Agder fra 2020. Striden i etterkant handlet om å få en ny nominasjon til stortingsplassen og eksklusjonsforslagene ble etter hvert så mange at også riksmedier rettet blikket mot Aust-Agder.

Kildekritikk

Den første til å kommentere innlegget på Facebook var leder av Arendal Frp, Bjørnar Solvei. Han avviser at uroen i partiet hadde noe med nominasjonen å gjøre, men at den handler om fylkesavstemningen. Deretter kommer tidligere Frp-representant i bystyret i Arendal, Liv Heidi Arnesen, med støttende utsagn om at «vinterkrigen» i partiet for henne og han var et resultat av avstemningen i fylkestinget og ymter om at artikkelen kan være mat for journalistikkritikerne i Faktisk.no. I intervjuet uttaler Kylland at det er helt normalt at partimedlemmer ikke kan være enig i hele partiprogrammet i et parti. Vararepresentant Anne Linn Thorjussen kommenterer på Facebook-henvisning til artikkelen at «dette var jo litt av en vri og omskriving av fakta», mens andre kommenterer at opposisjonslederen selv er på bærtur og at Arendals Tidende bør sjekke fakta før publisering.

Bærplukking

Å være på bærtur har alle rett til uten at det dermed er i nærheten av å kunne kalles falske nyheter. Mediene, også Arendals Tidende, etterstreber at intervjuobjektene skal få si sin mening. Meningsbrytning er vår oppgave og en bærebjelke i demokratiet. Det er ytringsfrihetens konsekvens. Noen ganger må mediene beskytte folk mot sine egne uttalelser fordi Vær Varsom-plakaten oppfordrer oss til det. Arendals Tidende er av den helt klare oppfatning at Kylland ikke trenger å beskyttes mot seg selv. Han har kvalifiserte meninger og har full anledning til å fremme sine synspunkter, også synspunkter som egentlige meningsfeller misliker. Det er fortsatt ikke falske nyheter.

Ulike oppfatninger

Statsviter og valgforsker Dag Ingvar Jacobsen ved Universitetet i Agder er en pålitelig kilde Arendals Tidende ofte henvender seg til for å få balanserte vurderinger og uttalelser. Ifølge Jacobsen er falske nyheter et ganske nytt begrep og han uttaler at det ikke finnes en omforent forståelse av det, hva som er hva er altså opp til hver enkelt subjektive vurdering. Til Arendals Tidende forsøker han seg på en definsjon «Informasjon som formidles som avsender vet er uriktig, da for å oppnå en hensikt». Ulike oppfatninger av en sak faller ikke i denne kategorien, mener han. Jacobsen mener det i denne saken helt klart er ulike oppfatninger. Kunnskapsmangel og feilinformasjon fra kilder mener han også er godt utenfor begrepet. Han peker på at alle kan gi informasjon som er faktisk feil og at det slett ikke er uvanlig at mennesker har manglende kunnskaper i ulike situasjoner.

Henger sammen

Jacobsen har gått gjennom hele kommentartråden på Facebook sett i lys av intervjuet. Farer Arendals Tidende med falske nyheter? Hans konklusjon er at det er vanskelig å se nominasjonsprosessen og saken om fylkessammenslåing separat så lenge de to kandidatene Åshild Bruun-Gundersen og Ingebjørg Amanda Godskesen hadde ulike standpunkter i saken. Han mener partiet først og fremst likevel virker mest splittet om resultatet av avstemningen om fylkessammenslåing, men at utfallet av det får ringvirkninger også for nominasjonsprosessen foran stortingsvalget. Om vi noen sinne skulle komme til å vrenge på virkeligheten vil Arendals Tidende alltid ha døren åpen for konstruktiv kritikk. Da får vi god journalistikk.