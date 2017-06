Her kan du dra på Farmen-safari

FARMEN-GÅRDEN: TV2s Farmen-gård ligger på Flostaøya i Arendal, like i nærheten av et svært attraktiv område for båtferierende turister. Foto: Esben Holm Eskelund

Båteldoradoet «Skinnfellen» utenfor Arendal ligger an til å bli sommerens hotteste spot for realityturister.

Like innenfor en av de naturlige, lune skjærgårdshavnene i distriktet ligger nemlig gården der deltakerne i årets utgave av TV2 Farmen skal kjempe mot hverandre i den populære TV-serien. Skjærgårdsperlen «Skinnfellen» ligger på Flostaøya, i randsonen til Raet Nasjonalpark, som ble opprettet i desember i fjor.

At TV-serien med seertall i millionklassen skal spilles inn ved en nasjonalpark byr på nye utfordringer for produksjonsselskapet Strix.

– Vi har merket det. Det krever en del tillatelser og vi må sørge for at vi gjør alt skikkelig. I år har det vært litt mer arbeid. Vi merker at området er svært attraktivt og at det er strengere med en nasjonalpark enn andre steder, sier produsent Amund Simensen til Arendals Tidende.

Han legger ikke det minste skjul på at selskapet har lært mye om søknadsskrivning og hatt mye møtevirksomhet med kommunale og fylkeskommunale instanser for å gjøre alt riktig.

Helt klart den største utfordringen vi har i år

Stor utfordring

Når kameraene slås på 27. juli er trolig skjærgården utenfor Arendal full av båtturister. Det er fortsatt noen uker igjen av ferien. «Skinnfellen» og det umiddelbare området rundt mot Grundesundholmen har i mange år vært et populært utfartssted sommerstid. Her kan en overnatte både i lune bukter både i båt og under åpen himmel i sovepose på svabergene. Produsenten bak den populære TV2-serien er oppmerksom på at området innspillingen skal foregå kan bli «nedrent» av nysgjerrige båtturister.

– Det er jo helt klart den største utfordringen vi har i år. Det kommer til å være båter i nærheten kanskje de første ukene, men det vil nok avta. Det må vi akseptere og leve med, sier han.

Simensen sier TV-kameraene rett og slett må unngå å filme de moderne båtene, som slett ikke hører hjemme i gårdsuniverset anno 1917. Ifølge Simensen er produksjonen i dialog med Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder for å finne ut av hva de har lov til å gjøre for å unngå å få båter for tett på location. I begynnelsen juni gjensto fortsatt avklaringer for å få til en løsning alle kan akseptere.

Vi håper jo å få litt forståelse fra båtturistene

Ber om forståelse

Simensen trekker fram at det kun er noen få uker igjen av høysesongen når produksjonen starter og at det etter hvert vil roe seg i skjærgården.

– Vi håper jo å få litt forståelse fra båtturistene. Det kan kanskje bli noe begrenset tilgang foran gården vår. Vi håper og tror at de lokale også synes det er gøy at vi er der. Historien blir lettere å fortelle uten båtturister. Det vil nok gå seg til etter hvert, men det er klart at det blir lettere hvis noen færre legger turen dit, sier han.

Slik finner du frem

For å komme til TV2s Farmen-gård i Sandvika kan du velge å komme fra både land- og sjøsiden. Fra Arendal følger du fv. 410 og tar av i retning Narestø på Flosterøyveien. Den følger du forbi Flosta kirke. Etter noen hundre meter tar du av til Sandvika. Denne veien skal kunne følges inn til en snuplass, med mindre det er satt opp sperringer. Helt inn til gården er det imidlertid usannsylig å komme til med kjøretøy, om ikke du vil ha produksjonen på nakken. Like vest for denne veien ligger et skogsområde.

Her er det mulig å komme helt ut på Skinnfelltangen og i retning Grundesundholmen. Gården ligger i kort avstand nord for denne holmen. Er du heldig får du kanskje øye på TV2s Farmen-programleder Gaute Grøtta Grav sittende på et svaberg og slikke sol i en ledig stund. Det er stier å følge langs sjøen, men vær obs på at terrenget er kupert og krever litt innsats å forsere. Fra sjøveien kan du sikte over fra det ytterste punktet på Tromøy, Gitmertangen. Rett overfor øyas østligste punkt ligger Skinnfelltangen, Skinnfellholmen og Grundesundsholmen som perler på en snor.