Vil ha mer bevissthet om øyehelse

– Normale mennesker med normalt syn innser ikke hvor vanskelig det kan være å helle seg en kopp kaffe eller taste inn et telefonnummer, sier optiker Karen Foshaugen.

12. oktober markeres verdens synsdag, optiker Karen Foshaugen fra Specsavers i Arendal håper dagen kan minne folk om hvor viktig det er å sjekke at alt står bra til med øynene.

– Særlig med fokus på de som er svaksynt eller blinde. Vær tolerante for mennesker som har et synshandikap, selv om de kanskje går litt i veien eller bruker litt tid på å komme seg på bussen. Og ikke lær barn å mobbe andre barn med briller, sier hun.

Kikkertsyn

Arendals Tidende skrev tidligere i år om svaksynte Britta Tranholm Hansen som sakte, men sikkert har fått dårligere syn de siste 17 årene. Hansen har diagnosen Retinis pigmentosa, som enkelt forklart gir kikkertsyn, og der andre ser 180 grader ser hun tre grader.

– Den største utfordringen i min hverdag er orientering og mobilitet, fortalte Hansen den gangen.

Bare det å ta bussen kan være en enorm utfordring for en med kikkertsyn. Man ser nemlig på avstand at bussen kommer kjørende, men for Britta kan det å finne ut hvor døra på bussen er, by på store utfordringer.

– Hvis jeg ikke konsentrerer meg og orienterer meg når bussen kommer kjørende må jeg nærmest begynne å scanne flaten foran meg for å finne døra, sa hun og beveget hodet frem og tilbake, opp og ned, for å illustrere hvor krevende det kan være å finne frem til en enkel bussdør.

Hansen er styremedlem i Blindeforbundet og fortalte sin historie i Arendals Tidende for å formidle at det finnes sentre, mennesker og hjelpemidler som kan støtte opp og gjøre hverdagen enklere. Foshaugen håper imidlertid å få opp oppmerksomheten om øyehelse, sånn at lidelser kan fanges opp tidlig i løpet og at et medlemskap i Blindeforbundet kanskje kan unngås.

Sjekk synet

– Start allerede fra barndommen. Jeg er selv optiker, og at mine barn trengte briller skjønte jeg ikke før de var to og et halvt år, så det kan være vanskelig å oppdage selv, sier optikeren som også mener alle barn burde sjekkes året før de begynner på skole.

– Jeg hadde et barn innom her som nettopp hadde begynt på skole. Skolen anbefalte at hun fikk sjekket synet. Det viste seg at hun hadde minus syv . For barn er det så mye som kan rettes opp, dersom man blir oppmerksom på det. Jeg spurte denne jenta om hun kunne se noen sko like bortenfor, og hun spurte hvilke sko. Da hun fikk på seg brillene og kunne se var det nesten så jeg begynte å gråte, forteller hun.



Foshaugen mener barn og mennesker over 60 år bør sjekkes årlig, mens andre bør sjekkes annethvert år. I tillegg mener hun mange som bruker kontaktlinser er for lite oppmerksomme på hva det kan gjøre med øynene om man ikke har riktig veiledning.

– Har du kontaktlinser så sjekk hvert år. Mange som kjøper linser på nett glemmer å få sjekka at det er riktig type for dem, men feil størrelse på linsa kan faktisk gi hornhinneproblemer. Du kan også få problemer om du bruker dem for mye, sier hun.

En rekke faresignal kan hjelpe mennesker som ikke sjekker synet jevnlig til å avgjøre om det er på tide.

– Folk om jobber foran skjerm hele dagen kan utvikle astenopi for eksempel. Det kan gi plager som trøtthet og smerte i og rundt øynene. Vær oppmerksom på hodepine, om du er sliten i øynene, om du ser utydelig når du ser opp fra noe du har fokusert på, om det er vanskelig å se når du kjører bil om kvelden og selvfølgelig om det begynner å bli vanskelig å lese, sier hun.

Stærene

Grønn og grå stær er de vanligste plagene. I tillegg til at mange tilstander kan arves, har mennesker med diabetes, høyt blodtrykk og høyt stoffskifte lettere for å utvikle dårlig syn eller plager med synet. Foshaugen håper Verdens synsdag kan bidra til at flere velger å sjekke øyehelsa si.

– Grå stær er ikke farlig, men du vil gradvis se dårligere. Det er viktig å gå til kontroller så optikeren kan bli oppmerksom på at det utvikler seg og henvise til øyelege på riktig tidspunkt. Er det for lite utviklet for man ikke gjort noe med det, og har det gått for langt kan man få problemer med å håndtere det. Tar man det på riktig tidspunkt er det en enkel operasjon og ikke noe å være redd for, sier Foshaugen og fortsetter.

– Grønn stær er som regel en sykdom med trykk inne i øyet. Oppdages det for sent kan man risikere å miste sidesynet. Det er så synd, for det er en så rask test hos optiker, sier hun.

Kostnadsspørsmål

Foshaugen er ikke i tvil om at mange lar være å sjekke synet på grunn av penger. Kontrollen koster litt og briller kan være dyrt. Akkurat som for tannhelse er ikke øyehelse inkludert i velferdsstatens ordninger, noe hjelp kan man imidlertid få.

– Folk utsetter å sjekke synet fordi briller kan være dyrt. Særlig for barn som ofte må ha nye briller, men NAV har gode ordninger for barn som trenger briller. Lytt til kroppen og øynene dine, ta en sjekk om det ikke kjennes riktig, avslutter hun.