Lærlinger ble opplært i rettigheter

Annonse:

72 lærlinger benyttet anledningen til å lære om sine rettigheter i arbeidslivet.

Opplæringskontoret for byggfagene i Agder(OKAB) inviterte 31. august alle lærlinger som har fått læreplass i sommer til informasjonskveld om deres rettigheter og plikter hos arbeidsgiver.

Informasjon

Leif Jonassen ved Seksjon fagopplæring fylke og lærlingombud Nora Løddesøl fortalte om hvordan de kan bistå lærlingene i utdanningsløpet.

– Administrasjonen i opplæringskontoret OKAB hadde mye fokus på digital loggføring i lærlingprogrammet OLKWEB. Dette med å kunne dokumentere sin egen opplæring er blitt mer og mer viktig i arbeidslivet. Her må lærlingene ta ansvar for egen læring og fordype seg i faglitteraturen gjennom hele læretiden, forteller Glenn Kruse som er daglig leder i OKAB.

Positivt

OKAB arbeider sammen med 240 lærebedrifter og 230 lærlinger, og representerer 16 ulike fag innen bygg og anlegg. Så langt i år er 100 nye lærekontrakter signert.

– Det skjer mye positivt i byggebransjen om dagen, og vi vil benytte anledningen til å takke våre lærebedrifter som er så flinke til å ta imot lærlinger, sier Kruse.

Det er et stort behov for nye læreplasser, og bevisstheten rundt næringslivets ansvar for å la ungdom fullføre sin utdanning er blitt større de siste årene. I 2014 var det 817 læreplasser i Aust-Agder. Tilsvarende tall i 2015 var 838. Og i fjor var 889 lærlinger i arbeid.