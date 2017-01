– Vi må få de inn i praksis og gi dem en identitet

Høyres Benedikte Nilsen etterlyser satsing på unge arendalitter mellom 15 og 21 år, som hun mener er en gruppe svært utsatt for å bli rusmisbrukere.

Torsdag møtte avdelingsleder for forebyggende tjenester, Jan Aksel Tjønnvåg, avdelingsleder for psykisk helsetjeneste for voksne, Liv Håkedal Skjæveland, ruskonsulent i Nav Arendal, Mona Romanic, helsestasjonsleder Aslaug Hustadnes og helse- og omsorgssjef Torill Skår i Arendal kommune, politikerne i komité for helse, omsorg og levekår for å gi en oppdatering på det ruspolitiske arbeidet som gjøres og hvilke utfordringer som sees. Statusoppdateringen på rusfeltet kom etter at Nilsen tok initiativ til at de som jobber på området skulle komme og fortelle de folkevalgte om arbeidet. Nilsen passet på å gi mye ros omkring det rusforebyggende arbeidet som gjøres både i enhet for levekår og Nav Arendal, men ga klart uttrykk for at potensielle rusmisbrukere blir glemt oppi det hele.

Maktesløse

–Jeg møter foreldre med problemer med barn på grunn av rus og dropout, folk som har mistet barn og er foreldre til barnebarna sine. De opplever at det er maktesløse, at de ikke strekker til og at de ikke får den hjelpen de trenger raskt nok, sa Nilsen.

Hun mener hovedutfordringen er ungdommer som etter endt rusbehandling kommer tilbake igjen, men som havner på kjøret igjen fordi det er vanskelig for dem å finne seg tilrette.

–Det er vanskelig for disse barna å finne en plass i samfunnet. De trenger oppfølgning på alle måter for å komme i et nytt miljø. Går de på en smell tar det for lang tid før de får en behandlingsplass og det kan gå lang tid etter at de har gått på en smell før foreldrene oppdager det, sa hun.

Flere årsverk

Nilsen mener et sted å begynne kan være å gjøre det samme som i revisjonen av barnevernet der det ble lagt opp til et felles forum der brukere og pårørende kan snakke sammen og også snakke med de kommunale tjenestene.

–Arendal har ekstremt mange utfordringer på levekår og jeg lurer på om vi har nok årsverk på ballen. Vi kan lage så mange planer vi vil, men uten folk tror jeg ikke de planene kommer så langt, sa hun.

Nilsen stilte spørsmål om det kan være et behov for bystyret å bevilge mer penger til rusarbeidet og minnet om at det er mennesker og hender som kan løfte opp personer som sliter med rus.

Helse- og omorgssjef Torill Skår fortale om den ruspolitiske handlingsplanen som ble lagt for årene 2009 til 2012 og at mye er gjort, men sa også at det er fornuftig for administrasjonen å tydeliggjøre både arbeidet og retningen på det. Bedre informasjon på kommunens nettsider kan være et virkemiddel for å gjøre tilbudet mer synlig, ifølge Skår.

Er på rett vei

Avdelingsleder for psykisk helse for voksne, Liv Skjæveland, sa at et grundig tilsyn fra Fylkesmannen i 2015 ga trygghet på at kommunen er på rett vei i arbeidet sitt på feltet. Både Skjæveland og ruskonsulent Mona Romanic i Nav Arendal ga uttrykk for at informasjonen ut kan bli bedre, men at de som tar den i bruk oppfatter det som trygt å ha noen å ringe til.

–Det er mange pårørende som kontakter meg og som opplever at det er litt trygt, sa Romanic.

Skjæveland la til at det 1. februar skal åpnes en telefonlinje for psykisk helse som er betjent på dagtid. Erfaringen er at det ikke er så mange som ringer og at det ikke er behov for en døgnåpen telefonlinje. Innringere utenom telefonens åpningstid får informasjon om at de kan legge igjen en melding og dermed bli kontaktet i arbeidstiden påfølgende dag.

–Hvis det kartleges at det er et annet behov må vi snu på det. Er situasjonen akutt er det legevaktjenesten som må kontaktes, sa hun.

Politikerne fikk fremlagt informasjon som viser hva kommunen har gjort på det rusforebyggende feltet fra 2012 og frem til i dag, blant annet hva som er etablert av frivillige tiltak og på hvor mange midlertidlige boliger som er etablert, men som fortsatt skal være et for lavt tall. Totalt er det 563 kommunale boliger i Arendal. Det er etablert 20 boliger på Blå Kors Torbjørnsbu i tillegg til fire midlertidige, fire foresterkede boliger bygges på Høgedal og det er inngått avtale om midlertidig leie på Holt Camping i Tvedestrand. Kommunen har også en miljøvaktmester som følger opp boligene, miljøarbeidere som følger opp bosituasjonen, mens Nav har bistand rettet mot økonomi og etablering i bolig. Kristelig Folkepartis Ingebjørg Berstad Torp oppfordret administrasjonen til å ta med seg alkoholvettkampanjen fra organiasjonen Av og til med seg i det videre arbeidet, og sukket tungt over at Arendal kommune plasserer rusmisbrukere på en campingplass i nabokommunen.

–At kommunen bruker Holt camping til disse menneskene, det er trist, sa hun.

Trygg bak PC

Leder av ungdomsteamet, avdelingsleder Jan Aksel Tjønnvåg, orienterte politikerne om russituasjonen i kommunen og mener norsk ungdom er blitt snillere. Samtidig skal narkotiske stoffer være sterkere enn før, men det er mindre bruk av heroin. Ifølge Tjønnvåg er det en betydelig økning i tallet på personer som får behandling knyttet til cannabisbruk. Mens tredjedel av de som får behandling for rusmisbruk får det på grunn av alkohol, opplyste Tjønnvåg at to tredjedeler får det på grunn av andre rusformer. Han sa videre at forebyggende tjeneste har kontaktmuligheter på nettskjema vi kommunens nettsider og at det på kveldstid ukentlig dukker opp e-poster.

–Det er i ni-ti-tiden om kvelden det kommer mail og de kanskje har grublet litt. For ungdom er det litt trygt å sitte bak en pc. Når de har sendt meldingen har de flyttet litt av ansvaret fra seg selv om at de blir ringt til og det er kanskje en lettelse, sa han.

Ifølge Tjønnvåg er forebyggende tjenester også ute på skolene i oppvekstområdende. Noen steder har de fast kontortid, andre steder får skoleklasser besøk.

–Det er ikke like godt tilrettelagt for at elever kan droppe inn alle steder, men medarbeiderne prøver å løse sakene der de er, sa han.

Tjønnvåg la til at arbeidsmengden er såpass stor at forebyggende tjeneste kunne ha vært ute i oppvekstområdene hele uken.

Hverdagsforebygging

Mens politikerne fikk informasjon om at det første som kan gjøres er å utarbeide en tiltaksplan for det samlede rusarbeidet i kommunen, sa Benedikte Nilsen at hun er bekymret for ungdommer mellom 15 og 21 år som dropper ut av skolen.

–Hva gjør vi med hverdagsforebygging. Det er 15-16-åringer som skal gå på videregående skole, der det ikke lenger lov å ha fravær og hva når de da mister motivasjonen. Dette er den utsatte gruppen for å bli rusmisbrukere, hvis ikke vi hukker dem inn. Jeg savner en spesifikk satsing på hverdagsforebygging. De trenger en dannelsesreise, de trenger ikke midlertidige boliger, sa hun.

Hun mener det må til et samarbeid mellom fylkeskommunen og kommunen for å hanke inn de som trenger det.

–Vi må få de inn i praksis og gi dem en identitet. Jeg tror ikke de kommer til oss, men vi må finne de. De kommer fra vanlige familier og kanskje er de flaue og kan gjemme seg vekk. Jeg skulle ønske ende bedre informasjon på hjemmesiden til kommunen for oss som ikke er inne i systemet, sa hun.

Kommunens kompetanse

Fremskrittspartitets Anders Kylland, som selv er lærer i videregående skole, sa at hans inntrykk er at kommunes strategi på rusarbeidet er god. Samtidig mener han det er mer rus i videregående skole enn man er klar over og liker.

–Jeg har fått litt innblikk i det. Teorien bekreftes av og til med elever som har avvikende adferd, men det er ikke så mye vi får gjort. Det tar lang tid å iverksette tiltak, sa han.

Kylland stilte spørsmål ved om kompetansen i kommunen også er tilgjengelig for videregående skole, som fylkeskommunen strengt tatt har ansvaret for. Han sa at handlingsplanen for rusforebygging på Sam Eyde videregående skole per dags dato ikke er gyldig på grunn av juridiske innvendinger og er stoppet av fylkesmannen. Ifølge Tjønnvåg har denne skolen gjort en god jobb med å ta tak i rusproblematikken, men at skolen ofte gjør ting på egenhånd.

–De ønsket å hjemle en del av rustestingen i arbeidsmiljøloven, sa han.

Feil å utvise

Han trakk frem eksempler på elever i tungtransport eller helse med et rusproblem ikke er så greit, men at det er et juridisk spørsmål når eleven i det ene øyeblikket er på jobb og i et annet er elev.Tjønnvåg la til at en fiende i rusarbeidet er skolenes sanksjoner mot elever som bryter reglene.

–Videregående skoler er dessverre veldig glade i utvisning. Det burde heller vært fjernet. Disse elvene burde heller hatt fem dager på kontoret til administrasjonen fremfor å bli utvist, sa han.

Tjønnvåg sa at kommunens forebyggende tjeneste samarbeider godt med videregående skole, men at skolen ofte lander på utvisning av eleven når det drar seg til.