–Helt uakseptabelt å ikke ha veilys

Bystyrerepresentant Ole Glenn Tvermyr fra Kristelig Folkeparti er en av flere politikere som reagerer kraftig på at en ny E18 mellom Arendal og Tvedestrand kan få sparsomt med belysning.

Etter at Tvedestrandsposten like før nyttår skrev en artikkel om at veiselskapet Nye Veier as har søkt Vegdirektoratet om å få bygge den nye 23 kilometer lange motorveien med fire felt der kun tunneler og kryss får belysning, har ikke de lokale reaksjonene latt vente på seg. I Arendals Tidende i forrige uke skrev bystyrerepresentant Ole Glenn Tvermyr fra Krf et meningsinnlegg der han kjørte over ideen om å spare 15 til 20 millioner kroner i anleggsfasen til montering og utstyr av lys på veistrekningen, samt innsparing på 1,5 millioner kroner i året i lysutgifter i et 50-årsperspektiv. Det mener han er småpenger i et prosjekt som har en totalramme på over tre milliarder kroner.

–Nye Veier argumenterer selv med både miljøgevinst og med at man kan bygge mer vei for pengene andre steder ved å kutte veibelysningen, skrev Tvermyr.

Et annet argument han sier veiselskapet viser til er at det er miljøgevinst å hente ved å droppe E18-lyset, noe Tvermyr mener er minimalt i all den tid man bruker led-teknologi, som han tar som en selvfølge at brukes i det moderne prosjektet. Ved bruk av slik teknologi vil også strømutgiftene være lavere og levetiden på utstyret vil bli forlenget.

Inderlig håp

Om en to års tid skal den nye veistrekningen stå ferdig. Tvermyr håper veien da er belyst, slik som de fleste andre motorveier i samme standard er.

–Vi får inderlig håpe at det er med veilys, noe annet er helt uakseptabelt. Det er mer trafikkfarlig uten lys. Det er skummelt å kjøre på så trafikkerte veier på kveldene,sier han.

I Hørdalen i dag er traséen hugget klar og om kort tid skal fjellmasser fra tunneler som skal sprenges ut fylle opp dalsøkket. Tvermyr mener at det slett ikke blir greit å kjøre her på mørklagt vei.

I Krf i Arendal er det ikke gjort så mange grep enda for å sette press på sentrale myndigheter i spørsmålet om lys på veien. Tvermyr sier at det er aktuelt å sette stortingsrepresentant for Krf i Aust-Agder, Kjell Ingolf Ropstad, på saken.

–Det er vel ikke egentlig en politisk avgjørelse så vidt jeg vet. Det er jo Nye Veier som har tatt kontakt med Vegdirektoratet, sier han.

Tilbakesteg

Selskapet Nye Veier as er et av regjeringspartiets, vei- og samferdselspartiet fremfor noen, Fremskrittspartiets prestisjeprosjekt. Et selskap som er opprettet for å bygge nye gode veier både billigere og raskere. Tvermyr mener selskapet absolutt bør lytte dersom samferdselsministeren gir beskjed om å sette på lys på hele veistrekningen.

–Det er klart at en må prøve å få med de sentrale politikerne på laget og få de til å legge trykk på det. Jo flere som legger trykk på det jo bedre, det er det ingen tvil om, sier Tvermyr.

Om det nå blir slik at den nye veien, som er planlagt med fartsgrense 110 km/t bygges i stummende mørke, mener Tvermyr det er å gå baklengs.

–Jeg synes det er å gå bakover i tid. Nå er det mange år siden det ble bestemt at E18 mellom Kristiansand og Oslo skulle belyses og da er det jo veldig rart at en i 2017 skal skru av lysene igjen, sier han.

For tiden pågår det et politisk arbeid i det åtte Østre Agder-kommunene. 20. januar samles styret for det interkommunale samarbeidsorganet seg for å diskutere den betente lyssituasjonen og det er ventet at det kommer en uttalelse til statlige myndigheter.

Dødsulykker

I et intervju med NRK Sørlandet i starten av denne måneden ga tidligere sjefingeniør Svein Harald Søndenå uttrykk for at han er bekymret for trafikksikkerheten på en mørklagt motorvei. Han har jobbet med trafikksikkerhetsanalyser i Statens Vegvesen i 40 år, like lenge som den nye motorveien mellom Arendal og Tvedestrand har stått på ønskelisten.

–Nå har vi jobbet med trafikksikkerhet i så mange år og Statens Vegvesen har hatt det som ett av sine hovedmål og nå ser jeg at det i Nye Veier blir nedprioritert, sier han til NRK.

Han mener en ulykke som i lys kan begrense seg til en personskade fort kan bli en dødsulykke om det skjer ting i trafikken folk ikke klarer å få med seg.

Begrenset effekt

Nordmenn som har kjørt på motorvei i både Danmark og Sverige har opplevd å kjøre fort i mørket. Ifølge en melding på Nye Veiers nettsted poengterer direktør for teknologi og utbyggingsstrategi i selskapet, Anette Aanesland, at trafikksikkerhet er viktig. Etter at det ble kjent at selskapet planlegger veien uten lys har en rekke medier stilt spørsmål ved sikkerheten.

– Trafikksikkerhet er viktig for oss, det ligger overordnet og er en del av alt arbeidet vi skal gjøre. Vi er enige i at lys er et effektivt virkemiddel på tofeltsveier, uten atskilte kjørefelt. Vår portefølje er imidlertid firefelt med midtrekkverk. På slike veier er veibelysning et svært begrenset virkemiddel for trafikksikkerhet, særlig utenfor kryss og tunneler, sier Aanesland i meldingen.

I intervju med NRK Sørlandet sier hun at Nye Veier støtter seg på Transportøkonomisk institutt som konkluderer med at det er stort sett i kryss ulykker skjer om en har det mørkt sammenlignet med om en har belysning. Hun støtter seg også til forskning som sier at belysning fører til mindre aktsomhet og høyere fart og at bilister på belyste veier har en annen kjøreadferd enn på veier uten.

–Et lett valg

Pensjonistpartiets Knut Tveiten i Arendal bystyre reagerer på Aaneslands uttalelse i Agderposten om at Nye Veier har sett til Sverige når selskapet vurderer at veibelysning ikke er viktig for trafikksikkerhet. Det får en erfaren ambulansesjåfør på svenske veier til å reagere i brevs form til samferdelsminister Ketil Solvik Olsen (Frp). Tveiten mener at å se til ikke er det samme som å hente inn faglige vurderinger.

– Jeg har et halvt arbeidsliv i ambulanse i Sverige sett så mange ulykker pga av dårlig veibelysning og sikt. Videre viser de til undersøkelser at bilfører blir mer fokusert når det ikke er veilys, de sier ikke noe om de bilførere som blir helt utslitt uten veilys og gjør dårlige bedømminger på grunn av mangel av veilys, skriver Tveiten i en e-post til ministeren.

Han mener selskapet mister tilliten i befolkningen med å argumentere på en slik måte og at det ikke kan være slik.

– Spesielt eldre mennesker sliter med nattesyn, utrykningsførere er helt avhengig å se langt frem i høy hastighet, uten veilys vil de nødvendigvis måtte senke hastigheten vesentlig, men Nye Veier mener kanskje at noen minutter til eller fra ikke spiller noen rolle når ambulansen skal rykke ut fra sykehuset til Tvedestrand? skriver han.

Tveiten mener det eneste riktige å gjøre, om tanken er at den nye veien skal redde liv, er å få på plass veibelysning på strekningen.

–Valget er lett, få veilys eller legg ned Nye Veier, lyder hans oppfordring til samferdselsministeren.

Både Tveiten og Tvermyr får støtte fra stortingspolitikerne fra Agder. Ifølge Agderposten mener både Ingebjørg Godskesen fra Fremskrittspartiet, Kjell Ingolf Ropstad fra Kristelig Folkeparti, Svein Harberg fra Høyre og Freddy de Ruiter fra Arbeiderpartiet at konsekvensene av å ikke ha veilys på den nye motorveien må utredes før det blir avgjort.