Fra oktober skal kommunale avgifter i Arendal kunne betales hver måned.

22. juni vedtar etter alle solemerker bystyret innføring av månedlig faktura for kommunale avgifter og gebyrer i Arendal. Det skal gjelde fra og med årets tredje termin. Det er ifølge kommunens nettsted 25. oktober. Da har tertialrapporten, som endringen er et forslag i, vært til debatt i både arbeidsmiljøutvalget, administrasjonsutvalget og formannskapet.

På overtid

I mars skrev Arendals Tidende om Høyres Kristoffer Østerhus-Lyngvi som var frustrert over at innføringen av månedlig faktura hadde tatt så lang tid. Da hadde det gått elleve måneder siden han foreslo månedsfaktura. Formannskapet vedtok at innføringen skulle skje ved årsskiftet. Han fremmet forslaget da det ble kjent at kommunen skulle ha nytt regnskapssystem. Lyngvi-Østerhus sa systemet må gi innbyggerne mulighet til å få regning én gang i måneden i stedet for hver fjerde.

–Det er helt utrolig at det kan ta så lang tid, sukket han i avisen da.

Grimstad-test

Rådmann Harald Danielsen forklarte at Grimstad kommune testet ut systemet før det skulle tas i bruk i Arendal. Økonomisjef Bente Rist sa det er viktig å sikre at kvaliteten på systemet er god. Hun pekte på at innføringen i Grimstad slett ikke hadde gått uten problemer. Hun sa i slutten av mars at det har liten hensikt å sende ut feilaktige regninger.

Store beløp

Når de pengene har blitt krevd inn hver fjerde måned har det gitt mange store regninger. Ordfører Robert C. Nordli, Arbeiderpartiet, er glad for at innføringen av månedlig faktura nå kommer på plass fra oktober. Da har det gått nesten ti måneder over tidsfristen.

–Det er noe vi har ønsket i flere år, og skulle vært på plass siden januar, sier han.

–Og nå er du happy for det?

–Selvsagt. Det gjør det lettere i forhold til å kunne betale. Da kan man spre kostnadene, poengterer ordførerne.