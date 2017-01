– Vi er i det ypperste blant nasjonalparker

Over 90 deltakere møtte frem på idédugnad for reiselivs- og besøksnæringen med blikket rettet mot Raet Nasjonalpark.

Samlingen fant sted i toppetasjen på Thon Hotell i Arendal, som nylig har åpnet en helt ny spiseavdeling for sine gjester. Mandag samlet en rekke representanter fra reiselivs- og besøksnæringene i de tre kommunene Tvedestrand, Arendal og Grimstad seg til et arbeids- og idéverksted med foredrag, mingling og mat. Målet for prosjektgruppen, satt sammen av representanter fra de tre nasjonalparkkommunene, Aust-Agder fylkeskommune og Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, er å gi næringene inspirasjon, gi dem mulighet til å knytte kontakter, dele kunnskap og legge til rette for helt nye samarbeid med Raet Nasjonalpark som utgangspunkt.

– Raet Nasjonalpark er en god nyhet hvis vi klarer å utnytte mulighetene den gir oss, sa næringssjef Kåre Andersen i Arendal kommune innledningsvis til forsamlingen.

Stor interesse

Turistsjef Rand sier til Arendals Tidende at samlingen naturligvis kunne ha vært lagt til eksempelvis Hove, der et fremtidig nasjonalparksenter skal bygges, men mener at hotellfasilitetene med sine spennende lokaler, utsikt og friske farger kanskje er mer til inspirasjon.

– Vi hadde egentlig tenkt denne idédugnaden bare for reiseliv- og besøksnæring, men alle ville hit, sier hun fornøyd.

Opprinnelig tenkte arrangørene en deltakerliste på rundt tredve, mens det var over 90 som møtte opp. Både Innovasjon Norge og Sørlandets Europakontor i Brussel var representert på møtet, men også lokale aktører som Bokhotellet Lyngørporten på Gjeving i Tvedestrand, restauranten Hjemme hos Wenche på Hisøy og aktivitetssenteret Wannado på Hove var på plass.

Natur i eliteserien

Prosjektleder Thomas Christian Kiland-Langeland fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder holdt et innledende foredrag om hva nasjonalparkstatus innebærer og litt om veien som skal trås videre. Han informerte om at kommunene har fått i oppgave å utpeke et nasjonalparkstyre. Det skal bestå av en politiker fra hver kommune, én fylkestingspolitiker og to representanter for grunneierne i hele nasjonalparkområdet som strekker seg gjennom tre kommuner. Styret skal utarbeide en forvaltningsplan, legge besøkstrategi, fatte vedtak, prioritere tiltak og naturligvis ha et overordnet ansvar for skjøtsel av nasjonalparken. Fylkesmannen er også i gang med å utlyse en stilling som nasjonalparkforvalter. Ifølge Kiland-Langland skal forvaltningsplanen bygges etter samme lest som for Færder Nasjonalpark og skal ut på høring slik at innbyggerne kan komme med innspill. Det planlegges også folkemøter i løpet av høsten i forbindelse med planen.

– Selv om ikke fotballagene våre har klart det, er naturen vår i eliteserien. Vi er i det ypperste blant nasjonalparker i verden, sa prosjektlederen.

Han sa at naturen langs kysten i de tre sørlandskommunene er i den samme klassen som andre nasjonalparker i verden og sammenstilte Raet med Yellowstone nasjonalpark i California i USA og The Great Barrier Reef på kysten av Australia. Han sådde også idéer som at bruken av varemerket Raet kanskje bør bli gjenstand for en sertifiseringsordning, at det lokale bønder kanskje kan selge Raet-gulrøtter og at noen kan starte produksjon av nasjonalparkøl. Han viste også frem nasjonalparkskilting som er utviklet av arkitektkontoret Snøhetta og som brukes i forbindelse med norske nasjonalparker i lokal informasjon, veivisning og internasjonal markedsføring.

Pilotprosjekt

Turistsjefen i Arendal orienterte om at det 13. februar i år vil bli holdt et grunneiermøte for grunneiere omfattet av Raet Nasjonalpark. I dette møtet er målet at grunneierne samler seg for å utpeke representanter til nasjonalparkstyret.

–Dette er et pilotprosjekt. Det er ingen andre nasjonalparker som har grunneiere representert i styret, opplyste hun.

Rand sa at nasjonalparkstatusen krever at den lokale reiselivs- og besøksnæringen nå har et økt behov for kompetanse rett og slett fordi kunnskapen om det internasjonale potensialet er for liten.

– Dette er helt nye markeder for oss. Cruiserturisme vet vi litt om, men gruppereiser vet vi mindre om, sa hun.

Turistsjefen pekte på at det internasjonalt er en trend med økt fokus på nasjonalparker og natur som reisemål og at det er veldig tidsriktig å satse på det.

Hun sa at mye ligger til rette for utvikling av et tilbud og viste til at det i dag er rundt 45 besøksnæringsbedrifter og rundt ti ferjer i de tre kommunene det er allerede en god del infrastruktur på plass og at det er et håp om et samarbeid for å kunne selge Raet Nasjonalpark som reisemål i fellesskap.

Nasjonalpark for barn

Rand minnet om at det er uhyre viktig å få god skilting både langs E18 og fylkesveiene i kommunene for å at besøkende skal finne frem. Hun opplyste også at det er bestemt at kommunene skal etablere velkomstsentre i hver sin kommune. I Tvedestrand legges det til Gjeving, i Arendal i forbindelse med Vitensenter Sørlandet og i Grimstad på Dømmesmoen. Det offisielle nasjonalparksenteret er det imidlertid enighet om i de tre kommunene at skal ligge på Hove på Tromøy. Der er arbeidet med reguleringsplan i gang, men foreløpig skal ikke idéene ha kommet til tegnebrettet.

–Disse velkomstsentrene kommer forholdsvis raskt opp å stå, lovet hun.

Rand avslørte også en liten drøm om at Raet Nasjonalpark kanskje kan bli den første med barn som inspirasjon og viste frem et hyggelig bilde av lekende barn i rullestein med tittelen «Rolling Stones» – nasjonalparken for barn.

–Det hadde vært gøy da om vi hadde fått landets første nasjonalpark for barn, sa hun.

Næringssjef Kåre Andersen ymtet imidlertid om at det kan være litt vrient å få godkjenning av et visst britisk band som sitter på rettighetene til dette navnet.

–Jeg tror vi skal slite litt med å ta i bruk det, sa han.

Mer enn dyreparken

Da politikerne i Arendal på denne tiden i fjor begynte å kreve endringer i både grensene og forskriftene for nasjonalparken øst på Tromøy, advarte prosjektleder Kiland-Langeland ved fylkesmannen mot at endringer kunne føre til at Miljødirektoratet ikke ville anbefale nasjonalparkstatus for departementet i det hele tatt. Å tekkes grunneiere kunne sette hele nasjonalparken i fare, mente han. Fylkesutvalget i Aust-Agder fylkesting fulgte opp og ga flertallet i bystyret i Arendal støtte for sine endringskrav.

Kiland-Langeland sier bakgrunnen for at han advarte var at det var elementer i forslagene som var klart i strid med det som kreves for at et område skal kunne få status som nasjonalpark.

–Da var det vår plikt å si ifra. Det var summen av endringene som så mye ut. Særlig det at det kom i siste time gjorde at det var vanskelig å se rekkevidden av forslagene, sier han.

Han er imidlertid fornøyd med at han mener fylkesmannen klarte å skape en forståelse for dette blant politikerne til slutt. Og det at kongen i statsråd faktisk godkjente nasjonalparksøknaden til tross for grenseendringer som ble gjort ved blant å dra nasjonalparkgrensen ut til midt i Tromlingsund på Tromøy er han glad for.

– Jeg synes det er blitt bra. Nå kan vi profilere Sørlandet som noe mer enn bare Dyreparken i Kristiansand. Vårt oppdrag, og nå snakker jeg som innbygger, er å fortelle hvor utrolig flott område vi har, sier han.