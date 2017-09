Mer aktivitet, mindre perling

Annonse:

To og et halvt år etter at hun ba om en revisjon av kvalitetsplanen for SFO fikk bystyret endelig planen på bordet.

I april 2015 ba bystyrerepresentant Åshild Bruun-Gundersen (Frp) om en gjennomgang av planen for skolefritidsordningen i kommunen.

– Den gamle planen ble sist vedtatt i 2011 og jeg synes det var på høy tid å se gjennom den igjen, sier hun.

To og at halvt år etterpå ble aktivitetsplanen lagt frem i ny utgave fra administrasjonen. Bruun-Gundersen har vært kritisk til at rådmannen ville vente til etter gjennomføringen av en brukerundersøkelse for SFO i fjor.

– Dette har tatt lang tid og det har jeg vært kritisk til, sier hun.

Planen bystyret enstemmig har vedtatt, skal umiddelbart tas i bruk i alle SFO-ene i Arendal kommune og skal være et verktøy for å skape mer aktivitet og sørge for forventningsavklaring mellom hjemmene og SFO om hva skolefritidsordningen skal være.

– Nå er vi kommet dit at vi moderniserer SFO i Arendal. Vi er enige om det og det er jeg veldig stolt av, sa hun i bystyredebatten.

Mer aktiviteter

Bruun-Gundersen er fornøyd med at aktivitetsplanen legger opp til at skolefritidsordningen skal dreie i retning av innhold og aktiviteter. Aktivitietsskolen i Oslo, hovedstadens SFO-ordning, er forbildet. Det er et tilbud som har mer tilrettelagte aktiviteter for barna enn det politikere i Arendal mener kommunen tilbyr.

– SFO skal ikke lenger være et rent oppholdssted, men et sted for mestring, læring, og sosialt fellesskap. Flere av målsetningene og aktiviteten skal ha type læringsstøttende aktiviteter og det synes jeg er veldig positivt, sier hun.

Politikeren trekker frem at selv i barnehagen er aktivitetene som gjøres rettet mot mestring og læringsglede og der målet er å forberede barna til å blir skolebarn.

– SFO har i lang tid bært preg av kun å være et oppholdssted med frilek og perling. Mange av våre barn slutter tidlig på SFO fordi det ikke oppleves meningsfylt eller spennende, sier hun.

Ulike innretninger

Planen er ikke en føring til SFO-ene om å ha samme innhold og tilbud, men skal være en overordnet forpliktende plan, som sier noe om områder brukerne skal få tilbud om aktiviteter i. Det er fem hovedtemaer som skal ha konkrete mål i SFO, og disse er lek og læring, fysisk aktivitet, kunst, kultur og kreativitet, mat og helse og natur, teknikk og miljø. Det er opp til hver SFO å gi temaene innhold, men at planen er forpliktende betyr at barn og foreldre skal vite at alle SFO-ene i kommunen jobber med de samme tingene.

– Dette er en kvalitetsplan. Det som blir spennende nå er å se hvordan de forskjellige SFO-ene innretter sine aktiviteter, sier Bruun-Gundersen.

Hun har allerede lagt merke til at for eksempel Roligheden skolen i august arrangerte BarneTri sammen med triathlonklubben, noe hun synes var et kult tiltak.

Kultur, viten og idrett

Fremskrittspartiets bystyrerepresentant og pådriver for mer fokus på SFO-innholdet forteller at hennes parti ønsker at kulturskolen, idrettslag og vitensenteret blir tatt i bruk i SFO-sammenheng.

– Da kan vi tilby spennende aktiviteter og litt mer mangfold. Tenk så flott det blir å ha vitenklubb på SFO, hvor barna kan teste hvordan man lager eget slim, lego-roboter som kan bevege seg og leke med forskningsaktiviteter, sier hun.

Hun ønsker seg også tegne-, male- og teaterkurs i regi av kulturkskolen inn i SFO-hverdagen. Politikeren, som selv er småbarnsmor mener det også vil være fordelaktig om barneidrett legges til SFO-tiden.

– Det vil frigi tid for familiene på ettermiddagene og frigi halltid for de litt større barna, som i dag har for lite ledig tid til hallaktiviteter, sier hun.