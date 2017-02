Rørfeil har økt vannstanden i Sørsvann

Grunneiere rundt Sørsvann er redd vannstanden ikke vil gå tilbake til normalen og at badevannet kan gå tapt.

Arne Borg, Willy Andersen og Nils Seldal er bekymret for at vannstanden i det populære badevannet kan bli permanent rundt 70 centimeter høyere enn den egentlig skal være. En konsekvens kan være at vannkvaliteten blir så elendig at badegjester ikke lenger kan bruke det og at badeplasser blir liggende under vann. Grunneiertrioen mener dreneringsrøret som i teorien skal føre vannet i bekken under veien ved innkjøringen til Stoa Vest ved Biltema ligger for høyt og at et nytt ligger enda høyere. Det gjør at Sørsvann ikke klarer å kvitte seg med overskuddsvann, vann som egentlig skulle rent videre nedover mot Solborgvannet.

For høyt

En ny rørføring for drenering er lagt videre under næringsarealet som er under opparbeidelse i forkant av Europris-bygget. Grunneierne mener denne er lagt høyere enn utløpet av det gamle røret og dermed skaper problemer med vannstanden.

–Vi mener det nye røret er lagt altfor høyt i forhold til nivået på Sørsvann, som det burde vært tatt utgangspunkt i, sier Willy Andersen.

Grunneierne mener rørene som ligger under veien ved Biltema må graves opp og legges godt og vel 85 centimeter lavere. I tillegg krever de at røret skal ha det fallet som må til for å lede vekk overskuddsvannet fra Sørsvann. Det stopper ikke der. Også rørene som nylig er lagt under det nye næringsarealet mener de må graves opp og legges lavere for å sikre riktig fall for bekken. I motsatt fall vil det ikke ha noen hensikt å rette opp i den første rørføringen i veien foran Biltema.

–Når gammel rørledning i vei er reparert vil disse være korrekt nivellert og rørledningene vil da ikke lenger utgjøre en oppdemming. Det er åpen bekk på begge sider av vei til Biltema og enkelt å se vannstanden og de store setningene denne veien har vært utsatt for siden den ble bygget, påpeker Andersen og Borg i en bekymringsmelding de to sendte Arendal kommune og fylkesmannens miljøvernavdeling i slutten av januar.

Varig oppdemming

Om ikke problemrørene ryddes opp mener grunneierne at Sørsvann vil bli varig oppdemmet 85 centimeter høyere enn det skal være. Ifølge Andersen og Borg ble de gjort oppmerksom på problematikken før den nye dreneringen foran Europris ble lagt. Nils Seldal skyter inn at området som nå skal bygges ut tidligere har vært ei myr. Han er bekymret for at grunnen vil bevege seg og flytte på dreneringen på grunn av både tunge kjøretøy og de mengdene betong som skal tilføres bygningene som kommer.

– Før de la de rørene har vi gjort oppmerksom på at nå har de muligheten til at ikke det blir en varig oppdemming. Da kunne de bare ha tatt en jobb med veien, sier Andersen.

Grunneierne mener rørene må graves opp igjen og legges på nytt, alternativt at det lages et nytt bekkeløp.

Badevannet kan ryke

De er bekymret for at om problemet ikke ryddes opp i kan det få konsekvenser for Sørsvann. Frykten er at sirkulasjonen stopper opp og at bekken gror mer igjen enn den allerede har gjort. En del eiendom blir også for fremtiden liggende under vann.

– Dette har vi sett på gjennom en del år og gjort kommunen oppmerksom på, men det blir aldri tatt tak i. Vi har merker vi ser på eiendommene rundt vannet her og hvor vi ser tydelig at det har steget betraktelig. Det er jo også et badevann, som kommunen også burde være interessert i og det blir en bakterieflora i vannet om sommeren slik at det ikke blir levelig som badevann heller, sier Andersen.

Stoppe arbeidene

I meldingen til kommunen tar grunneierne til orde for at kommunen må kreve byggestans. Borg mener kommunen bør kreve stopp, og at løsningen er å legge rørene på nytt eller å lage et nytt bekkeløp.

–Vannet må ned. Alle rundt her bør være interessert i det, ikke minst kommunen. Det er ingen tvil om at det må gjøres, sier han.

I forrige uke var kommunen ute på befaring i området og for å gjøre kontrollmålinger på grunnlag av grunneiernes bekymring om at rørene ligger i feil høyde. De har sagt ifra helt fra starten på utbyggingen av Stoa Vest på slutten av 1990-tallet. Borg peker på veien inn til Biltema, som han mener har flyttet på seg og at bekken som en gang var synlig ikke lenger går an å få øye på.

–Bekken skal flyte her den, ut i Dalkjenna og videre ned i Solborgvannet, sier han.

Andersen legger til at om konklusjonen etter oppmålingen er at den nye rørføringen ligger korrekt så er det selve prosjekteringen må være feil.

Da denne avisen gikk i trykken hadde Arendal kommune enda ikke konkludert om de ville ta oppfordringen fra grunneierne til følge. Til tross for at Fylkesmannen har fått kopi av klagene behandler de ikke saken.

. Saken har tidligere vært hos oss som en mindre endring av den aktuelle reguleringsplanen, og som en søknad om fysiske tiltak i vassdrag. Ved vår behandling av endringsforslaget til reguleringsplanen forelå det ikke opplysninger fra kommunen om at det var en berørt bekk i området, og vi uttalte oss følgelig ikke til dette da. Tillatelsen til fysiske inngrep i vassdrag tilligger Fylkeskommunen fordi bekken ikke er sjøørretførende på det aktuelle strekket.Eventuelle problemer med oppstuving av vann i bekken eller i Sørsvann må behandles av kommunen, og er ikke Fylkesmannens sak, opplyser assisterende miljøverndirektør hos Fylkesmannen i Agder, Ingunn Løvdal.