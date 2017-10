Annonse:

VOLDSOMME KREFTER: Ved Rykene fosser vannet nedover i store mengder. Foto: Mona Hauglid

Regnværet: Vått og grått

Tirsdag 24. oktober ble det målt 55 mm nedbør i Arendal. Til vanlig er ikke dette mer enn hva Arendal og arendalittene takler, men når de kom så tett på helgens voldsomme nedbørsmengde, ble det litt i tøffeste laget. Veier, trafikken og jordsmonn bar preg av det våte element, men onsdagens værmelding lover bedre tider.

