Plastposevedtak vekker asiatisk interesse

LOVVERK: Selskapet lobber for lovverk mot plastbruk. Her er Svein Rasmussen og Frida Ongre. Foto: Privat

Arendalitter i Thailand har fattet interesse for initiativet mot plastbruk som bystyret vedtok i årets budsjettprosess.

– Det føles litt ut som en seier på hjemmebane, sier Frida Ongre.

Den 20 år gamle arendalsjenta har et friår mellom skole og studier og bruker det på å arbeide for selskapet Starboard. Bedriften som produserer surfeutstyr ledes av den tidligere profesjonelle vindsurferen og seileren Svein Rasmussen som også er fra Arendal.

– Jeg overvåker hver dag forbud som dukker opp mot forskjellige plastartikler for engangsbruk, spesielt plastposer. Og siden Svein og jeg er fra Arendal er det naturlig at vi holder et ekstra godt øye med hjembyen vår, forteller Ongre til Arendals Tidende.

Lekeplassen

Selskapet Starboard jobber for å holde sin produksjon utslippsnøytral, altså at den ikke skader miljøet. Den delen av produksjonen som likevel påvirker miljøet forsøker de å veie opp for ved å engasjere seg og støtte opp om miljøprosjekt.

– Vi jobber med flere prosjekter rettet mot miljø og bærekraft. Marin forsøpling er det vi slår hardest ned på. Hele åtte millioner tonn plastikk blir dumpet i havet vært år. Som en av verdens største produsenter av padlebrett og brettseilingutstyr, er det naturlig at vi vil beskytte vår store, blå lekeplass, forteller Frida.

Vedtak hjemmefra

Selskapet bidrar også i lobbyvirksomhet for å få lovgivning mot forsøpling vedtatt, derfor lot de seg raskt begeistre da et plastinitiativ dukket opp i Arendal. Og det var bakgrunnen for at Frida kontaktet lokalpolitikeren fra Arbeiderpartiet Jarl Steinar Odinsen for å få høre mer om prosessen i Arendal.

– Jeg ble veldig gla da hun tok kontakt. De trodde først ikke forslaget ble vedtatt, men ble glade for å høre at det ble det. At de følger med fra andre siden av kloden er også morsomt, da må jo vi skjerpe oss litt ekstra, sier han.

Ongre har tro på at initiativet SV foreslo i Arendal bystyre og som posisjonen vedtok kan få store ringvirkninger.

– Da jeg kartla alle plastposeforbudene i verden la jeg merke til at det gjerne startet på lokalt nivå. Det sprer seg. Plutselig ser vi på et nasjonalt forbud. Svein og jeg snakket nylig om at det hadde vært utrolig om vi kunne fått et slikt engasjement i Arendal. Vi begynte å leke med ideer om hvordan vi kunne få noe slikt til. Bare noen dager senere kom nyheten om dette var noe bystyret skulle ta opp, forteller hun.

Starboard samarbeider med det tyske markedsføringsselskapet ACT Agency. De har fattet interesse for at Arendal jobber for å bli en karbonnøytral kommune, og konstituert turistsjef Rune Guttormsen bekrefter at de har blitt kontaktet med tanke på å få til en eller annen form for miljøvennlig turisme i kommunen. Hvordan en slik form for turisme skal se ut vil han ikke svare på før prosesssen er kommet litt lenger, men Ongre tror ikke det trenger å være så komplisert.

– Det jeg forbinder med miljøvennlig turisme er renslighet og urørt natur, sier hun.

Enormt problem

Ongre forteller at i Thailand er plastsøppelproblemet stort, langt større enn de mengdene vi ser på strender på Sørlandet. Ulovlige søppelfyllinger er ikke et sjeldent syn i Bangkok og mange strender flyter over av søppel. Hun mener det enkelt kan gjøres viktige grep som å bruke gjenbrukbare poser, men savner engasjement fra folk flest.

Nettopp et slikt engasjement er hensikten med Arendal bystyres vedtak. Bystyret vil se på kommunens plastbruk og få næringslivet med på laget, og allerede har Elkjøp på Arenasenteret skrotet plastposen til fordel for papir som en følge av vedtaket.

– Vi føler problemet er at det mangler et engasjement. Vi må få folk til å forstå problemet, men også presentere de med en løsning. Problemet er at verden produserer for mye plastikk. En svært stor andel av plastikken vi kaster ender opp i havet. Dette er heldigvis ikke situasjonen i Norge, men hvis ikke vi kan bidra med å være et godt eksempel for verden nå – hvem vet hvor lenge det er til vi bader i plast på sørlandskysten? Jeg tror et lokalt plastposeinitiativ vil sette i gang en debatt i Norge. Hvis vi klarer å få Arendal til å gi opp plastposer og knyte inn en ny holdning, vil dette spre seg fort.

Lønnsomt?

Mange bedrifter satser på miljø i dag, men løsninger som går utover miljøet er som regel rimeligere.

Ongre bruker gjerne selskapet hun jobber i som eksempel og sier mange næringslivsaktører kan dra nytte av å satse på klimavennlige løsninger, men det koster og en vilje til å verne miljøet må ligge i bunn.

– På et bedriftsnivå handler det om å ta ansvar. Vi har en stor produksjon og vi vet vi er en del av problemet. Men vi vil også være en del av løsningen. Vi gjør det vi mener er riktig og tar ansvar for vårt avtrykk på planeten. Vi bruker selvsagt det faktumet at vi strever etter å være så miljøvennlige som vi kan i markedsføringen vår, men jeg tror nok vi bruker mer penger på vår miljøinnsats enn vi for igjen for det. Jeg vil heller kalle det et lidenskapsprosjekt for selskapet.