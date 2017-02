Staten trakk tilbake Kittelsbukt-millioner

Opprydding av sjøbunnen i Kittelsbukt er satt på vent og 3,1 millioner kroner er trukket tilbake.

Ifølge et brev fra Miljødirektoratet til Arendal kommune i slutten av desember i fjor trekkes penger til oppryddingen av sjøbunnen i Kittelsbukt tilbake til statskassen. Det skjer i samråd med kommunen, etter at det forberedende arbeidet i Kittelsbukt har gått saktere enn planlagt og at tiltakene som skal gjøres må detaljprosjekteres. Pengene kommunen fikk over statsbudsjettet i 2016 vil imidlertid være mulig å hente inn igjen.

Flere områder

Etter at det ble gitt midler til Kittelsbukt-opprydning er det også gjennomført en risiko- og tiltaksvurdering for Pollen. Konklusjonen er at det er behov for å gjøre noe med bunnforholdene også her. I tillegg skal en rapport fra undersøkelser i Barbubukt indikere at det er behov for å gjøre tiltak mot forurenset sjøbunn også her.

Spare tid og penger

Ifølge brevet mener Miljødirektoratet at detaljprosjekteringen for Kittelsbukt bør gjøres samtidig med at det lages tiltaksplaner for Barbupukt og Pollen, slik at evnentuell opprydding på disse stedene kan gjøres samtidig med oppryddingen i Kittelsbukt. Miljødirektoratet mener det både vil spare tid og penger.

Gikk over fristen

Da Miljødirektoratet ga tilsagn om penger ble det satt et krav om at sluttfakturaen skulle være sendt innen 1. juni i fjor og at penger som ikke var brukt kunne bli trukket tilbake. Klima- og miljørådgiver Ragnhild Hammer sa til Arendals Tidende i oktober 2015, i forbindelse med at Kittelsbukt ble foreslått tildelt penger over statsbudsjettet, at håpet var å komme i gang med oppryddingen i 2016. Total budsjettramme for ryddeprosjektet i Kittelsbukt var satt til 5,8 millioner kroner og ble vedtatt i bystyret 10. desember 2015.