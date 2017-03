Slik får de bystyremøtene til å gå

Det foregår langt mer en debatt under bystyremøtene i Arendal.

Både statsminister Erna Solberg fra Høyre og stortingsrepresentant Trine Skei Grande fra Venstre har gjort seg bemerket med å spille Pokemon i stortingssalen og i høringer. Begge fikk kraftig kritikk for aktiviteten, som enkelte hevdet ikke passet seg i folkevalgte organer. Også bystyrerepresentanter i Arendal tyr av og til utenomsaklige aktiviteter mens debatten løper og saksbehandlingen pågår.

Finmasket

I torsdagens bystyremøte ble det ikke observert noen spillende representanter. Derimot tok bystyrerepresentant Jelena Høegh-Omdal fra Arbeiderpartiet en «Godskesen» og fant frem strikketøyet og produserte flittig mens talerne gikk på og av talerstolen. Fremskrittspartiets stortingsrepresentant for Aust-Agder, Ingebjørg A. Godskesen, er godt kjent for sin iver for strikking, noe også Granerevyen poengterte godt i årets revyutgave i januar.

Snusrulling

Torbjørn Nilsen fra Fremskrittspartiet så ut til å synes at enkelte saker ble langdryge i torsdagens møte. På et tidspunkt satt han med tankene dypt inne i snusboksen som han trillet frem og tilbake mellom fingrene sine på pulten foran seg.

Klubbet applaus

Mens ordfører Robert C. Nordli verken lot seg distrahere av strikkepinner eller snusboksrulling var det derimot en tilhører i bystyresalen torsdag som fikk passet påskrevet. Da Kai Olav Fredriksen fra Høyre hadde fått gjennomslag for at klima må bli en del av virksomhetsrapporteringen fra kommunens enheter fikk han applaus fra salen. Det fikk ordføreren til å avbryte saksbehandling og minne om reglene for oppførsel i bystyresalen.