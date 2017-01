FRP-BRÅKET: – Blottet for enhver rettferdig behandling

Bystyrerepresentant Edward Terjesen står på fylkesstyrets utkastelsesliste på møtet tirsdag kveld. Han kaller det hele en farse.

Mandag sendte Terjesen en e-post til Arendals Tidende der han stiller spørsmål ved prosessen som nå er i gang. Bystyrerepresentanten mener fylkesstyrets behandling av en lang rekke eksklusjonssaker i et ekstraordinært møte tirsdag kveld er en summarisk rettergang som er blottet for enhver rettferdig behandling.

–På siste eksklusjonsmøte hadde ledertrioen i fylkespartiet laget saker på å ekskludere medlemmer, samtidig som de er med på å behandle og avgjøre de samme sakene. På møtet tirsdag skal samme ledertrio behandle eksklusjonsforslag mot seg selv, og hver enkelte tiltalte skal bare ut på gangen når deres sak skal behandles, skriver han.

Urettferdig behandling

Han stiller spørsmål ved om hvordan fylkesstyret i partiet kan være både saksbehandler, jury og dommer på en og samme tid og undres hvordan sakene kan behandles rettferdig. Totalt skal det være 18 personer i ulike lokallag, deriblant store deler av lokallagets styre i Arendal, der Terjesen er medlem, som står i fare for å bli kastet ut. Styret i Arendal Frp består av Andreas Arff, Edward Terjesen, Maurith Jule Fagerland, Odd Austarheim, Ingrid Skårmo, Anne Linn Thorjussen og Terje Stiansen. Etter det Arendals Tidende erfarer er det kun de to sistnevnte som nå ikke har fått forvarsel om at de kan bli ekskludert fra partiet. Fylkesleder Peter André Busch, gruppeleder i fylkestinget, bystyremedlem i Arendal og foreløpig toppkandidat for partiet til stortinget, Åshild Bruun-Gundersen og politisk nestleder Chim A. Kjølner har eksklusjonssaker mot seg. Ifølge flere medier har fylkeslederen uttalt at når sakene mot fylkesstyremedlemmene skal behandles, må vedkommende det dreier seg om forlate rommet. Diskusjonene skal foregå bak lukkede dører.

Habilitet

I partiets sentrale vedtekter slås det fast i reglene om habilitet, paragraf 28 at en tillitsvalgt er inhabil og ikke kan delta i behandling og avgjørelser i saker, blant annet, der vedkommende er part i saken, er leder eller har ledende verv i, eller er medlem av styret i en part i saken. Terjesen mener de fleste i fylkesstyret i Aust-Agder Fremskrittsparti er inhabile.

– Jeg har lest mye i Frp sine vedtekter den siste tiden og i § 2 og § 28, så mener jeg å ha dekning for at de alle fleste i fylkesstyret er inhabile. Disse sakene strider i mot den alminnelige rettsoppfattelsen og tiltro til at fylkesstyret vil gi en rettferdig behandling, skriver han.

Farse

Terjesen mener det kan være at han og andre har brutt partiets retningslinjer.

– Det er mulig jeg og andre har brutt noen av Frp sine retningslinjer, men de eksklusjonsforslagene som skal behandles blir bare en stor farse og da er det andre som i langt større grad, som har brutt Frp sine vedtekter, skriver han.

Han mener fylkesstyret ikke bør ta i disse eksklusjonssakene som ligger på bordet i det hele tatt, og forteller at alle de berørte gjerne tar imot hjelp fra jurdisk kompetente personer.

Medlem i 44 år

I forrige uke sa bystyrerepresentanten for Arendal Frp at hans medlemskap kan gå mot en slutt etter å ha vært Frp-medlem siden 1973. Bakgrunnen for at han nå vurderer sitt medlemsskap er at blant han er uenig med tre av de fire fylkestingsrepresentantene fra Fremskrittspartiet, som stemte for fylkessammenslåing i desember i fjor. Det skjedde til tross for at rådsmøtet hadde blitt enige om at partiet er imot og at representantene i fylkestinget skulle følge opp det. Kun tidligere varaordfører Anders Kylland i Arendal stemte imot, mens bystyremedlem, gruppeleder i fylkestinget, nyopprykket medlem i kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) og den foreløpige toppkandidaten til stortingsvalget, Åshild Bruun-Gundersen, fylkesleder Peter André Busch og politisk nestleder Chim A. Kjølner i Aust-Agder Frp gikk inn for sammenslåing. I etterkant av dette meldte bystyrerepresentant Liv Heidi Arnesen seg ut, og leder Bjørnar Solvei i Arendal Frp er blitt ekskludert sammen med et partimedlem av fylkesstyret på grunn av å ha frontet krav fra flere lokallag i Aust-Agder om at det må holdes et nytt nominasjonsmøte om stortingslisten.

Fikk svarfrist

Alle de som nå står i fare for å bli kastet ut av partiet skal ha fått anledning til å svare for seg til fylkesstyret før møtet tirsdag kveld. Kasserer Maurith Julie Fagerland i Arendal Frp har ikke latt sjansen gå fra seg. I et tilsvar til det hun oppfatter som et varsel om eksklusjon skriver hun om hva hun mener om fylkesledelsens handlinger. «Den veien dere har valgt å gå vil ha stort potensiale for å føre Aust Agder FrP og dessverre muligens også FrP sentralt kun i en retning, og det er i en nedadgående spiral.»

I fylkesstyrets brev til kassereren trekkes det frem flere utsagn som skal være skrevet på Facebook av henne. Hun peker imidlertid på at flere av utsagnene som fylkesstyret har sett på bare er deler av lengre setninger og uttalelser. Mens fylkesstyret konfronterer henne med denne setningen skrevet på Facebook i desember: «Men hun gjør det i det stille og uten de store albuene, og for noen foretrekkes det tydeligvis annerledes», mener Fagerland at det hele fremstår som amputert.

–Jeg undrer meg over hvorfor halvparten av utsagnet utelates? Er dette tilsiktet? spør hun i svaret til fylkesstyret.

Hun mener hele utsagnet det vises til skal være: «Forferdelig trist at ikke Ingebjørg, som jobber for folket og med resultater å vise til, får førsteplassen. Men hun gjør det i det stille og uten de store albuene, og for noen foretrekkes det tydeligvis annerledes.» Fagerland etterlyser for øvrig den sentrale ledelsen i Fremskrittspartiet i saken og mener det er svært skuffende at partiet ikke ser alvoret og tilsynelatende dysser saken ned utad. Partileder Siv Jensen uttalte til NRK Sørlandet tirsdag morgen at hun gjerne kan snakke med de involverte, dog ikke gjennom kanalen.