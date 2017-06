Står fortsatt ved at Træfjell skal ha tunnel

Annonse:

Politikerne skar gjennom og holder fast ved tunnel gjennom Træfjell.

Nye Veier as har søkt om en mindre reguleringsendring for området Træfjell på den nye motorveien som bygges mellom Arendal og Tvedestrand. I stedet for å bygge et dobbelt tunnelløp i nord og sørgående retning på 165 meter mener veiselskapet og entreprenøren, AF Gruppen, at det er langt flere fordeler med å lage en fjellskjæring gjennom i stedet. Fagmiljøene har på sin side uttalt ganske entydig at en løsning med skjæring er langt dårligere for vilt og friluftslivet enn tunnelen som er planlagt og vedtatt. Ved etablering av en skjæring må det bygges en viltovergang på 50 meter og det mener mange er en dårlig løsning.

Ødelagt turmål

Under befaringen til Træfjell onsdag møtte noen grunneiere opp sammen med kommuneplanutvalget. Deriblant Træfjell-grunneier Terje Granaas. Han ba innstendig politikerne om ikke å høre på synsing og mente det er rart om tre-fire naboer til hans eiendom skal få særbehandling ved Træfjell, når en lang rekke grunneiere og huseiere ved Harebakken og Stølen har måttet gå fra hus og hjem for å gi plass til motorveien.

–Det burde ikke være så vanskelig å se på fakta her i stedet for å høre på synsing og føling, sa Granaas.

Han pekte opp mot Træfjell-toppen, som har vært et turmål langt tilbake i tid og mente at uansett om det kommer tunnel eller skjæring, så er turmålet forringet uansett.

– Toppen der er ødelagt likevel. En kan aldri gå tur dit og sitter der og slappe av, sa han.

Granaas hadde kommet til en ny avtale med veiutbyggerne om at strekningen skal gå i åpen dag gjennom en fjellskjæring i stedet for i tunnel.

Ikke bønnhørt

Nye Veier-direktør Finn Osmund Hobbersland ba innstendig politikerne i Arendal sende saken ut på høring for at alle skal få mulighet til å komme med innspill i saken. Rådmannen mente saken under tvil kunne sendes på høring, men under tvil fordi fylkesmannen hadde varslet innsigelse om endringsforslaget skulle gå gjennom. Hobbersland argumenterte med at motorveiprosjektet var veldig ferdig da oppdraget ble flyttet over i forbindelse med oppstarten av det statlige veiselskapet og at det er helt vanlig i slike prosjekter å gjøre justeringer.

– Vi anmoder om en høring for å få inn merknader. Vår bønn i dag er at planen sendes ut på høring og at dere ikke avskjærer muligheten for å få inn innspill, sa Hobbersland.

Da kommuneplanutvalget i Arendal behandlet saken politisk senere samme dag endte utvalget med å si nei til å sende forslaget til reguleringsendring ut på høring.