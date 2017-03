E18-BRU: Kortere, lavere og slankere

Forslag til reguleringsendring sendes nå på høring.



AF-gruppen har sett nærmere på reguleringsplanen, som ligger for E18-traséen mellom Arendal og Tvedestrand. Arendals Tidende har tidligere skrevet om at det er ønsker om å få til reguleringsendringer for Sagene bru og Træfjell-tunnelen. Onsdag orienterte prosjektleder i AF-gruppen, Erik Frogner, om at forslaget om å gjøre endringer for E18-brua som er planlagt ved Sagene er klart.

Lavere og kortere

Ifølge presentasjonen prosjektlederen holdt for kommuneplanutvalget i Arendal legges det ut et forslag om å legge brukonstruksjonen på den planlagte Sagene bru sju meter lavere i terrenget. Høyden til fylkesvei 123 som vil gå under vil være på 8,5 meter. Brua får tre i stedet for fire søylerekker og blir 40 til 50 meter kortere.

–Tykkelsen på brukroppen er også noe endret, sa Frogner.

Mindre ruvende

Frogner sa til politikerne at konsekvensene av endringene som er foreslått ikke skal være nevneverdige for berørte parter. Han sa at støyvurderinger som er gjort viser en svak forverring mot nordvest og svak bedring mot nordøst. Det er i nordøstlig retning det er bebyggelse i området. Frogner kalte dette marginale endringer sammenlignet med gjeldende plan. For vilt- og faunapassasje konkluderes det med fra ingen til en liten negativ konsekvens.

Træfjell

Politikerne i Arendal fikk også vite at det forsatt arbeides med å gjøre om Træfjell-tunnelen til en skjæring i terrenget. Det ble opplyst at det i løpet av to til tre uker vil bli lagt frem et endringforslag til gjeldende reguleringsplan for denne planlagte tunnelen. Ole Glenn Tvermyr fra Kristelig Folkeparti og Benedikte Nilsen fra Høyre var opptatt av å få svar på om AF-gruppen og Nye Veier har dialog med samtlige grunneiere i området.

–Jeg kan ikke med hånden på hjertet si at vi har snakket hver enkelt nå, innrømmet Frogner med sa at prosessen er i gang.

–Vi er folkevalgte og det er viktig for at oss at det er god og tett dialog med grunneierne, sa Nilsen.

Politikerne i Arendal vil få en sak om reguleringsendring på sitt bord senere i vår.

–Da får vi saken i hele sin bredde, sa kommuneplanutvalgsleder Nina Jentoft, Arbeiderpartiet.