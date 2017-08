– Ikke noe spesielt vi har tatt høyde for

Annonse:

POLITIKONTROLL: I Vesterveien ble det kø da politiet holdt kontroll torsdag formiddag. Hva bakgrunnen er for at politiet her dytter på en bil er ikke kjent. Foto: Nina Dorthea Terjesen

Svært mange politipatruljer er i arendalsområdet på Arendalsukas fjerde dag.

Onsdag ble en utfordrende dag for arrangørene av Arendalsuka. Den islamkritiske organisasjonen Sian fikk reisepass ut av byen fra ordføreren i Arendal, og folk fra «Nordisk Motstandsbevegelse», som omtales som en nynazistisk gruppering, ble stanset av politiet da de delte ut flygeblader med budskapet sitt.

– Kommer tilbake

På bevegelsens nettsted varslet motstandsbevegelsen onsdag at den kommer tilbake til Arendal.

– Dette er ikke det siste Arendal har sett av oss! uttaler Jan-Christian Pedersen til nettstedet.

Pedersen er en av frontfigurene av sørlandsdelen av nasjonalistbevegelsen, internt kalt «Rede 2». I en artikkel på nettstedet rettes det kritikk mot politiet som etter bevegelsens oppfatning drev med politisk trakassering.

Stort politioppbud

I og rundt Arendal var det torsdag morgen og formiddag mange politipatruljer synlig oppstilt. Ved innkjøringen til Pollen P-hus sto det både patruljebiler og politifolk øyensynlig på utkikk etter noe eller noen like før 08.30. Utpå formiddagen sto det fortsatt en patruljebil utenfor Havnegården. Operasjonsleder Sverre Birkeland i Agder politidistrikt sier politiet ikke er på utkikk etter noe spesielt.

– Det er egentlig bare fordi vi har mye folk på i dag. Det er ikke noen spesielle oppdrag som tilsier det, sier Birkeland.

Han forteller at det er patruljer både fra Utrykningspolitiet og det ordinære politiet som er ute på dagskiftet.

Ikke nazistjakt

På spørsmål om det er folk fra motstandsbevegelsen politiet er interessert i å hindre adgang til Arendal sentrum svarer operasjonslederen at politiet ikke er på jakt etter noe spesielt, men at det kontrolleres og jobbes.

– Vi har noe ekstra beredskap i forbindelse med Arendalsuka, men har ikke forventninger om at noe skal skje. Det er ikke noen spesielle utfordringer vi har tatt høyde for, sier han.

Folk snakker

I Facebook-grupper om politiets virksomhet opplyser folk om kontroller både på Dampen, Harebakken og Stoa. I tillegg har Arendals Tidende fått opplysninger om at det også er langt flere folk i gatene i sentrum med gule vester torsdag, som tydelig har observasjon og vakthold som oppgave.