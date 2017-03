Slik vil hun helst bosette arendalittene

– Vi ønsker egentlig at det er de unge som skal bo rundt skolene, der skal barna ha lekekamerater, kort vei til skolen og nærhet til butikken.

Ordene tilhører kommuneplanutvalgsleder Nina Jentoft, Arbeiderpartiet. Hun leder det politiske arbeidet med tilrettelegging for blant annet boligbygging i Arendal.

– Boligbygging er et utrolig viktig kommunalt redskap. Det blir bestemmende for hvem som bor i kommunen, hvor de flytter i kommunen og eventuelt hvem som kommer hit, sier Jentoft.

Ifølge beregninger fra Statistisk Sentralbyrå kan folketallet i Arendal vokse med opp mot 9.000 personer innen 2040. Tall fra kommunen anslår et behov for å bygge rundt 250 til 300 nye boliger fremover.

Leilighetsbehov

–Hvor du bor er ganske avgjørende for hvordan du har det. Et av problemene vi har er at av de ca. 21.000 boligene vi har er det bare 3.000 som er leiligheter. Det er en utfordring, mener Jentoft.

Det er kjent at befolkningen blir eldre og at mange etterhvert vil ønske å flytte til mindre krevende boliger. I tillegg er andelen aleneboere i Arendal også høy, ifølge kommuneplanutvalgslederen.

–Det betyr at vi må bygge leiligheter, sier hun.

I løpet av mai venter hun og byens øvrige politikerne at administrasjonen legger frem en boligmelding for Arendal. Den skal gi en status om bolig og befolkning og brukes som rettesnor for videre politisk planlegging.

Ikke sjø til alle

Endel leiligheter er bygget både i Barbu og i Kuviga, mens det er planer om å bygge leiligheter også i en ny Grandgården. Det bygges i det gamle båtbyggeriet på Skilsø. Mange kostbare boligprosjekter med utsikt til sjøen er på gang i flere deler av kommunen.

–Det jeg synes er en liten utfordring er at det er dyre leiligheter med sjøutsikt. Det er veldig flott for de som får bo der, men det er ikke for alle, sier hun.

Hun mener det er svært viktig at den videre planleggingen av boligutvikling i kommunen ikke legger opp til at det skal være sjøutsikt for alle.

–Vi må bygge fine, praktiske og billigere leiligheter og rekkeboliger til helt vanlige folk, men da må vi gi de litt andre kvaliteter, som fine uteområder. Det er veldig mye som kan være attraktivt hvis du har små barn. Det er ikke sikkert at du er så opptatt av å bo på brygga, men derimot ha et fint areal rundt, sier hun.

I noen områder i Arendal er de beste tomtene med sjøutsikt regulert til fritidsbolig, mens nye boliger for sjøglade fastboende blir henvist til områder i bakkant. Et eksempel er feltet Bukkevika på Tromøy der et nytt boligfelt, dog med en viss utsikt, er lagt på innsiden og lenger inn fra sjøen.

– Hva med arendalittene som ikke ønsker å bo fortettet ved et veikryss?

– Jeg tror ikke det er slik generelt. I Arendal har vi mange områder hvor vi har hus nær sjøen. Det er heller en utfordring at vi bygger helt ned til sjøen. Jeg vil heller kjempe for 100-metersonen og at vi alle kan komme ned til sjøen, men selvfølgelig skal vi fortsatt elske sjøen og bo ved sjøen. Disse strategiene betyr ikke at alle i fremtiden vil måtte ta bussen. Bor du helt ytterst i Kilsund, Flosta eller Tromøy en plass vil du fortsatt bruke mye bil der det ikke er kollektivdekning, også i fremtiden, sier hun.

Sosial boligbygging

Et viktig poeng for Jentoft er at kommunen i egne prosjekter legger til rette for sosial boligbygging. Høyres Benedikte Nilsen har også løftet frem at kommunen må må tenke på de som ikke har solid kapital i ryggen. Ikke nødvendigvis prosjekter rettet mot de mest vanskeligstilte, men unge mennesker som ikke har tilgang til foreldrenes lommebøker.

–Sosial boligbygging er for meg like mye at ungdommene skal få kunne komme inn på boligmarkedet. Husbanken er nesten et fremmedord for unge i dag, mener Jentoft.

Hun peker på at det gjennom Husbanken finnes ordninger som startlån og botilskudd, i tillegg til at kommunen har sosialhjelp.

–Jeg mener at mine barn og andres barn som går på skole og vanlig utdanning bør ha mulighet for å få seg en førstegangs boenhet uten å ha en feit BSU-konto eller fars lommebok, sier hun.

Rive og bygge mer

Jentoft mener at selv om det er en del billige boliger til salgs i Arendal er det mye på markedet i dårlig stand. Hun unner unge mennesker noe annet enn renoveringsobjekter.

–Kanskje vi heller skal få transformert en del av de gamle eneboligene. Kjøper en entreprenør opp ei litt stor tomt på 1,5 til to mål med et gammelt, slitent hus, kan det transformeres til kanskje fire rimelige leiligheter i rekke på den tomta, foreslår hun.

Et viktig for poeng for Jentoft er at det er mange slike eiendommer nær skolene i kommunen. Der det før bodde barnefamilier bor det i dag eldre mennesker.

–Det er blitt en generasjonsutfordring. Vi ønsker egentlig at det er de unge som skal bo rundt skolene, der skal barna ha lekekamerater, kort vei til skolen og nærhet til butikken, sier hun.

Kommuneplanutvalgets leder ønsker raskere endring fra en enebolig til flere enheter på eiendommer og at det fortettes for å få til billigere boenheter for unge.

Jentoft ser også for seg at det kan være mulig å etablere boligfelt der familier kan realisere sine arkitekttegnede boligdrømmer.

–Det vil alltid være noen som har råd til det. Grimstad har slike felter opp mot Reddal med store eneboliger og barnefamilier har etablert seg der, sier hun.

Jentoft sier det er en engstelse blant politikerne om at Arendal taper mot Grimstad om å få barnefamilier til å bosette seg.

–Vi må også tilrettelegge for at det går an å ha et slikt felt hvor du får lov til å bygge den type ting. Da er Saltrød terrasse et felt noen politikere har pekt på at kunne bli det feltet hos oss, sier hun.

Bo tettere

Oppfatning blant de som planlegger og bestemmer i kommunen i dag er at det må fortettes langs kollektivaksene, hovedveiene der bussene går. 80 prosent av boligene skal bygges i lokalsentre rundt Arendal, mens 20 prosent kan bygges i resten av kommunen. Arendals Tidende har tidligere skrevet at det er regulert områder til 10.000 nye boliger i kommunen.

–Vi har regulert til veldig mye og vært byen med alle reguleringsplanene. Det som er utfordringen er at vi bygger riktig. Vi må klare det grønne skiftet, ha flere over på kollektivtrafikk og nærhet til kiosken og frisøren din, sier Jentoft.

Utvalgslederen ønsker boligfelt med en blandet befolkning med både fine og dyre hus, noe billigere hus, noen eldre folk og noen yngre familier.

–Det gir ofte et levende samfunn der eldre får se barn og barn kan ringe på dørene og selge boller til eldre, slik at det er litt samspill, sier hun.

Utvikling og fortetting av ennå ikke helt definerte lokalsentre er løftet frem som aktuelt å satse på. Det kan gå på bekostning av enkelte bestemte reguleringsplaner og kanskje spesielt planer som har ligget lenge uten at det har skjedd noe.

–Noen av de feltene som er lagt ut for noen år tilbake og i forrige periode er litt langt fra prinsippene vi nå skal planlegge etter. Det vil lage litt ramaskrik, men det er mulig at vi skal løfte spørsmålet om det er noen felt vi bør ta ut, varsler hun.

Går for sakte

Et lokalsenter på His er på god vei til å bli realisert. Et forslag til endelig plan legges frem til politikerne i løpet av våren. Saltrød kan være det neste, i tillegg til sentrum som ligger til grunn hele tiden.

–Vi ønsker vekst i øst, tilførselsvei til E18 og havna kommer og dette kan gi et løft for hele området. Vi ønsker balanse i byen. Det begynner å bli tett på Hisøy og vi ønsker vekst også andre steder, sier hun.

Krøgenes setter hun spørsmålstegn ved og lurer egentlig på området det skal defineres som. Der mener hun næring- og forretningsdrift bare har dukket opp helt av seg selv. Samtidig kommer snart en reguleringsplan for Vindholmen, der en oppgradering av Løkholmen til friområde er det første som skal på plass.

– Butikkene har etablert seg. Det er ikke så veldig pent og vi må nok gjøre noe hvis Krøgenes skal være et lokalsenter. Det kan ikke bare være en asfaltslette med noen bigbox-butikker. Det må være litt hyggelig å være der, sier hun.

På Marisberg på Tromøy står utvikling av et kommunalt eid boligfelt i stampe på grunn av at eiendomsforetaket ikke har nok millioner til å gjøre klar tomter. Rundkjøring og vei ligger klart. Fremskrittspartiets Anders Kylland uttalte til Arendals Tidende i forrige uke at kommunen med fordel kan selge seg ut og være den som regulerer områder fremfor å være utbygger. Jentoft er ikke helt enig.

–Går det for sakte?

–Jeg mener det er viktig at kommunen har noen områder vi har styring på. En av de gode sakene med Marisberg er at vi har vedtatt at en viss andel skal være til sosial boligbygging. Det kan vi få til når vi sitter på områdene selv, selv om vi kan si til private aktører at det skal være sånn og sånn, men det er vanskeligere. Ja, det går for sent. Vår økonomi har vært en flaskehals i mange sammenhenger og det har blitt en begrensning. Jeg håper de kommer i gang for det er jo ingen som ønsker at det skal være en prærie der oppe uten et hus, sier hun.

Høyere i sentrum

Ifølge tall som ble lagt frem i forbindelse med en presentasjon av areal og transportplan-prosjektet i bystyresalen før jul i fjor kom det frem at det i den indre delen av sentrum bor 123 personer. Et mål for kommunen er å få flere til å bo midt i byen. Det vil kreve ombygging av bygårder som i dag er ment til næring- og kontorer. Jentoft er ikke avvisende mot å bygge i høyden enkelte steder i bykjernen.

–Det går an å bygge på boliger, men må være klar over og veldig bevisst hvilke hus det skal være på og hvor er det mulig. Man må påse at en får en god bokvalitet og at det spiller på lag med omgivelsene, sier hun.

Å bygge høyere i bakkant av de ytre delene av sentrum ser hun som mulig, bare en ikke bygger opp i front og endrer byens ansikt mot sjøen. Arkitektkontoret Narud Stokke Wiig, som vant arkitektkonkurransen om Fløyheia, trekker hun frem på grunn av sine innspill om byen også utover den gamle sjømannsskolen.

–Det er mange lommer i bygårdene i Arendal. Står du oppe og ser ned ser du alle bakgårdene. Her mener de det er et ganske stort potensiale for å bygge uten å forringe verken utsikt eller andre ting, fordi det er arealer vi trodde vi ikke hadde, som vi har, sier hun.

En sentrumsplan er under opparbeidelse. Der mener Jentoft at høyder og fasader vil bli tema.

–Noen bygg skal vernes i sentrum, men ikke alt. Noe kan sikkert rives og det er klart at noen gårder står relativt tomme, er utdaterte og gamle. Det kan være vi ser for oss riving av noen gårder og å bygge opp nye, mer funksjonelle og tilpassede boenheter. Det er flere grep, sier hun.

Prinsipielt er hun ikke imot høyere bygg noen steder i byen.

–Det er klart at vi skal gjøre dette med kløkt. Jeg tenker at man må gjøre en vurdering av topografien. Jeg ser at byen kanskje kan tåle mer høyder inn mot fjellveggene enn i fronten på brygga. Det er et prinsipp alle kan forstå, slik at alle kan få en liten bit av denne sjøen alle er interessert i, og om ikke de får sjøen får lyset og luften. Vi må ikke glemme oss vekk og bygge en vegg i front, sier hun.

Et enkelt høydehus midt i sentrum ser hun heller ikke bort fra.

–Det kan lage et spill i sentrum. Dette må diskuteres og vi må ikke bare si prinsipielt at vi ikke skal endre på en høyde, sier hun.