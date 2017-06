Skyter inn penger i dette fjellet

Annonse:

Bystyret gir første klarsignal til nytt Tyholmen P-hus ved å sette av penger til aksjekapital.

Torsdag vedtok bystyret i Arendal enstemmig å sette to millioner kroner på fond til en fremtidig eierandel i en utvidelse av parkeringshuset på Tyholmen. Forslaget om å sette av pengene ble lagt frem av varaordfører Terje Eikin (KrF). Han meldte at det allerede før fremleggingen var bred enighet i bystyret om å finne frem pengene.

Under Tyholmen

– Peder Syrdalen har tatt initiativ til nytt p-hus Tyholmen med innkjørsel mellom gamle Karl S. Hanssen og Sparebanken Sør, opplyste varaordføreren.

Syrdalen er blant annet styreleder i stiftelsen Arendal by AS og leder av Arendal Høyre. Eikin mente det som var viktig med et vedtak i bystyret i første omgang er at kommunen er klar til å gå inn med de to millionene i aksjekapital når det kommer en politisk sak om p-hus i fjellet til høsten. Å anlegge ytterligere parkering i fjellet her i tillegg til det eksisterende, men lille p-huset på ytre del av Tyholmen, vil være med på å bringe fempartiflertallet et skritt videre mot bilfritt bysentrum.

Les også: Den grønne drømmen

Fra næringspotten

De to millionene bystyret nå vil legge inn i fjell tas fra potten på ti millioner kroner for tilrettelegging av næringsarealer i Agderparken. Varaordføreren sa at det ikke skal forsinke det arbeidet, selv om pengesummen reduseres til åtte millioner kroner her. Venstres Pål Koren Pedersen sa at Venstre støtter tiltaket med forbehold og mente det er viktig med en utredning av behovet i og med at prosjektet areal- og transportplanen (Atp) ikke går imot tilrettelegging for mer bilbruk. Høyres Geir Fredrik Sissener sa forslaget er veldig bra og vil være med på å løse mange av de trafikale utfordringene i Arendal og samtidig kanskje også lettere gi plass til kanal fra 2023.