Her innkasserer han mopedpoeng

Ordføreren synes Fremskrittspartiets forslag var så godt at han ga fempartienes støtte og trakk sitt eget.

Fempartiflertallet med Arbeiderpartiet i spissen hadde i bystyrets budsjettsbehandling et tilleggsforslag om å be rådmannen se på mulighetene for å å lage parkeringsplasser for mopeder i Torvet P-hus. Det forslaget hadde også opposisjonsleder Anders Kylland og Fremskrittspartiet på blokka, men enda mer konkretisert. Da gruppelederne samlet seg før budsjettvedtaket skulle fattes for å finne ut av hvordan voteringen skulle foregå for å unngå kaos, trakk ordfører Robert C. Nordli fempartienes forslag og ga støtte til opposisjonspartiet i stedet.

Nesten enstemmig

Fremskrittspartiet hadde lagt inn noen flere bokstaver i sin formulering, som går på å se på muligheten til å etablere parkeringsplasser for mopeder i tunnelløpet mellom Torvet og innkjøringen til Torvet P-Hus inne i tunnelen. Bare Miljøpartiets Kai Olav Fredriksen valgte å stemme imot forslaget som ble vedtatt med et overveldende flertall – 38 mot én stemme. Hvordan parkeringsløsningen for mopeder skal bli i tunnelen er det ikke sagt noe om, men det er trangt om plassen etter at kommunen har anlagt et markert sykkelfelt gjennom tunnelen mot jernbanestasjonen.

Fri elbillading

Fremskrittspartiet fremmet også et forslag om at det kan etableres flere ladestasjoner for elbiler mot lading i sentrum, samt at det bør tilrettelegges for lading og parkering av elsykler. Forslaget falt med 23 mot 16 stemmer. Fempartiene gikk imot, mens en samlet opposisjon inkludert Miljøpartiet De Grønne støttet forslaget. Miljøpartiet fremmet tilleggsforslag om at ladeparkeringene i Rådhusgaten, som brukes av Arendal Eiendom KF skal være tilgjengelig for alle utenom arbeidstid. Forslaget fikk støtte av fire representanter fra Frp, Pensjonistpartiets Knut Tveiten, men falt mot flertallet på 33.