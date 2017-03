Gir rådmannen parkeringsoppgaven

Ber rådmannen se på parkeringsproblematikken i Kolbjørnsvik.

Arendals Tidende skrev i fjor sommer om Finn Schwaland på Hisøy. Den eldre mannen var svært oppgitt etter å ha fått to parkeringsbøter på et halvt år i forbindelse med legebesøk. Den ene i Arendal sentrum, den andre på grunn av plassmangel ved Hisøy legesenter. Klager til parkeringsavdelingen førte ikke frem, ei heller å gå ut i avisa med frustrasjonen. I bystyremøtet torsdag gjorde bystyrerepresentant Ingrid Skårmo fra Fremskrittspartiet seg høy og mørk og ba ordføreren finne en løsning på parkeringstrøbbelet på øya.

Bevisst feilparkering

Skårmo påpeker også det Schwaland viste til, at mange plasser i Kolbjørnsvik er beslaglagt av folk som tar ferja til byen og lar bilen bli på øya. Det medfører at folk som skal til legen ofte har problemer med å få parkert og bevisst feilparkerer.

–Noe som igjen har resultert i bøter, skriver Skårmo.

Parkeringsavdelingen er klar over at det er vanskelige forhold i området og at Statens vegvesen har vært kontaktet gjentatte ganger. Ved legesenteret på Hisøy er det ni korttidsplasser med to-timersregel, samt to plasser for forflytningshemmede. Statens vegvesen har skiltmyndigheten.

– Parkeringsavdelingen har lagt frem flere forslag til løsninger, men det har til nå ikke ført frem. De var veldig tydelig på at parkeringsavdelingens mål var å få merket opp flere parkeringsplasser foran legesenteret, skriver Skårmo.

Kan løses lett

Skårmo har vært i kontakt med legesenteret, som bekrefter parkeringstrøbbelet og håper på løsning.

– De mener at dersom de uregulerte plassene langs bryggekanten og foran kommunens pumpehus ble oppmerket med en to timers regulering på hverdager, ville mye av parkeringsproblemet vært løst, skriver hun.

En annen løsning er å ta i bruk området på Krana, som nå Arendal Havn besitter, til midlertidig parkeringsplass.

Rådmannen på saken

Ordfører Robert C. Nordli kjenner til parkeringsproblematikken og peker på at det er behov for plasser til legesenteret. Samtidig er ferja svært ønsket for å avlaste trafikken på lokalveiene og det trekkes frem at Kolbjørnsvik er et gammelt boligområde der det er behov for parkeringsplasser for beboere og gjester.

– Ordføreren vil be rådmannen se på mulige løsninger, er Nordlis konklusjon.