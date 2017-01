SAVNET KVINNE PÅ TROMØY: Skulle sette i gang nytt søk

Nytt søk etter kvinnen som ble funnet omkommet på Tromøy etter å ha vært savnet i to uker i desember i fjor var under planlegging.

Det forteller stabssjef for Agder politidistrikts felles operative enhet, politiinspektør Bård Austad, til Arendals Tidende. Da leteaksjonen etter 80-åringen som bodde på Tromøy bokollektiv ble avsluttet hadde politiet, Sivilforsvaret, Røde Kors og frivillige brukt rundt halvannet døgn på å lete etter kvinnen, som hadde demensdiagnose. Samtidig med at politidistriktet jobbet med savnetmeldingen i Arendal måtte politiet også håndtere et dobbeltdrap ved en skole i Kristiansand. Austad sier leteaksjonen etter kvinnen i Arendal ikke ble nedprioritert på grunn av manglende ressurser.

–Svaret er nei. Så lenge vi kan definere noe som livreddende redningssøk, altså å redde noen fra å dø i aktuelle områder å lete i. Da er det ikke bunn i ressursbøtta og vi holder på og holder på, sier han.

Fikk tips – sent

I håp om å få inn tips gikk politiet ut med en melding om den savnede kvinnen. Ifølge Austad hadde politiet tidlig i letearbeidet ikke et eneste holdepunkt eller observasjon å gå etter.

–Det var litt spesielt at det ikke var noen observasjoner av savnede. Vi fikk en melding om en observasjon ved kirken, men da først på onsdagen, sier han.

Kvinnen ble meldt savnet på kvelden mandag 5. desember. På morgenen tirsdag 6. desember ble søket trappet opp før det ble avsluttet tidlig onsdag 7. desember. Ifølge Austad ble leteaksjonen avsluttet etter en vurdering av at politiet da ikke lenger så noen flere operative tiltak eller realistiske søk som kunne gjennomføres. Ifølge stabssjefen starter slike søk med klarering av et kjerneområde på en kvadratkilometer fra siste observasjon, som i dette tilfellet var bokollektivet på Færvik.

–Det må være realitet i søkene vi tar. Vi bruker mye frivillig mannskap som trekkes ut av sitt faste arbeid og må prioritere. Vi fortsetter å søke så lenge vi har realistiske steder å søke og som regel har vi observasjoner, sier han.

Austad sier at politiet var i kontakt med både fylkeslegen og hovedredningssentralen før det ble avgjort å avslutte etter å ha fått en overlevingsvurdering basert på kvinnes helsetilstand og antatt bekledning, som ifølge politiinspektøren gikk i negativ retning.

Skulle gjenoppta

For seks år siden skjedde en tilsvarende hendelse der en kvinne forsvant fra det samme bokollektivet. Da pågikk leteaksjonen i to døgn før den ble avsluttet på grunn av snøfall og dårlige leteforhold. Etter ei uke satte politiet i gang med en ny leteaksjon og timer senere ble den savnede kvinnen funnet omkommet få hundre meter fra kommunens institusjon på Færvik. Ifølge Austad var Agder politidistrikt i gang med å legge planer for et nytt søk da kvinnen som forsvant i desember ble funnet av en pårørende i et strandområde på Slåttøya, like ved Færvik kirke.

–Ja, vi hadde planer om å oppta søket igjen. Det var allerede en eks hundeleder og en operasjonsleder som var i gang med å planlegge for søk etter en omkommet. De hadde begynt å skaffe ressurser og personell, sier Austad.

Han forteller at politiet alltid gjør nye søk på senere tidspunkt uansett om det er til sjøs eller på land.

–Kunne ha gjort mer

Etter å ha vært savnet i to uker ble kvinnen funnet av en pårørende ved Slåttøya. Det ligger rundt halvannen kilometer fra bokollektivet og rett utenfor kjerneområdet der leteinnsatsen pågikk for fullt to uker tidligere. Austad sier at om søkeområdet hadde blitt utvidet er det muligheter for at det ville vært letemannskaper som gjorde funnet.

–Hadde vi utvidet søket hadde vi kanskje funnet henne. Det gir jo også litt profesjonell irritasjon om at søren og vi kunne ha gjort mer, sier han.

Austad sier at søkene som gjøres baseres på de hjelpemidlene som er tilgjengelige, men at ingen av disse gir ett hundre prosent sikkerhet om funn.

–Historisk finner vi nesten alle. Jeg er alltid litt spent i ettertid hvor en personen finnes omkommet, om det er et sted der vi har lett eller ikke har lett, sier han.

Heller ikke det at politihelikopteret med varmesøkende utstyr var i lufta over Tromøy og Arendal i morgentimene denne desembertirsdagen var til hjelp.

–Hvorfor ble ikke helikopteret satt inn tidligere?

–Det har noe med ressurser å gjøre. Vi har bare ett politihelikopter i Norge og det er jo også bare et hjelpemiddel. Noen ganger har det funnet og andre ganger ikke, sier Austad og legger til at det avhenger av hvor god varmeavgivning det er fra objektet det søkes etter.

Funnet av pårørende

Mens politiet og letemannskaper er trent opp i å finne mennesker som er omkommet eller skadet, er det langt mindre vanlig for privatpersoner å ha den samme kompteanse til å takle hendelsen. Ifølge Austad er det kommunene som har ansvar for eventuell oppfølgning etter traumer, men at politiet vurderer i hvilken grad det er behov for det.

–Vi stiller ofte det spørsmålet og leser personen. Politiet snakker med disse for å gjøre en vurdering, men det er kommunen som har ansvaret, sier Austad.

Hans mener det alltid er vanskelig når man blir personlig involvert og at det å finne noen av sine egne kan være traumatisk. Hans vurdering er at større kommuner som Arendal og Kristiansand har blitt gode på håndtering av tragiske hendelser, kriser og ulykker og at terskelen for å få hjelp er langt lavere enn tidligere.

–Det har blitt mye bedre. Før skulle det omtrent være en flystyrt før man fikk oppfølgning. Arendal og Kristiansand synes jeg er flinke til dette her, sier han.

Kan ikke hindres

Til tross for at to personer i Arendal har mistet livet fordi de har forsvunnet fra omsorgsinstitusjonen de har bodd på de siste seks årene, mener politiinspektøren at det ikke kan hindres at det kan skje igjen.

–Kommunen klarer ikke å hindre en slik hendelse og det gjør ikke politiet heller, sier Austad.

Han forteller at Agder politidistrikt hvert år får røfflig et par hundre savnetmeldinger og at det erfaringsmessig settes i gang operative søk etter rundt halvparten. Fordi letemannskaper må hentes inn fra sitt vanlige arbeid er det grenser for hvor lenge politiet kan holde i gang en leteaksjon på fullt trøkk.

–Noen finner vi ikke med en gang. Det er ikke uvanlig at de finnes av pårørende, som har en sterkere personlig interesse. Pårørende kan holder på i uker og måneder og så finner de dem fordi de holder på med det, sier Austad.