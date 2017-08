Erna og Jonas fylte kulturhuset

Annonse:

Partilederdebatten på NRK1 sørget for fullsatt Store Torungen.

Naturligvis var også partilederne Siv Jensen (Frp), Knut Arild Hareide (Krf), Trygve Slagsvold Vedum (Sp), Audun Lysbakken (Sv), Trine Skei Grande (Venstre), Une Bastholm (Miljøpartiet) og Bjørnar Moxness (Rødt) på plass på scenen under sendingen.

Få arendalitter

Like før rødlampene gikk på for sendingen av partilederdebatten viste en håndsopprekning blant publikum i Store Torungen at de lokale tilhørerne var i klart mindretall, mens det store flertallet i salen kom fra andre steder i landet.

Salen Lille Torungen like ved siden av kulturhusets største sal var fylt til randen av pressefolk fra hele landet, som ønsket å følge debatten på storskjerm og videreformidle partiledernes budskap i sine respektive medier.For å komme inn i kulturhuset på Arendalsukas første dag måtte alle gjennom metalldetektor og få sjekket bager og vesker. Utenfor kulturhuset sto flere synlig politifolk på ulike steder. Over Arendal denne kvelden med alle landets toppolitikere samlet til politisk ordskifte, hang politihelikopteret stand by høyt over Arendal sentrum.