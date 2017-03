Vil stoppe gjennomkjøring i Hylleveien

–Jeg har i hvert fall rygget fem-seks biler for folk som ikke kan rygge selv, sier Dag Rekdal om trafikksituasjonen i Iuellskleiv og på Hylleveien.

Han er beboer på Feierheia og representerer Skydebaneområdet vel inn mot ad hoc-utvalget i bystyret som jobber med gatebruksplanen for sentrum, eller den mer kjente «bilfritt sentrum»-planen. I forbindelse med politikernes ønske om å se på trafikksituasjonen i sentrumsgatene er håpet om ny trafikkregulering av Iuellskleiv og Hylleveien igjen blitt aktualisert.

Må gi ryggehjelp

Da Rekdal flyttet til Feierheia helt på slutten av 1990-tallet var Iuellskleiv skiltet med gjennomkjøring forbudt. Så ble forbudet opphevet, slik at biler siden har kunnet kjøre den gamle veien fra jernbanestasjonen til Østre gate uhindret. Forbudet mot gjennomkjøring ble fjernet da arbeidet med Øst-Vest-tunnelen fra Barbudalen til Myrene ble satt i gang.

–Det rare er at Iuellskleiv var stengt for gjennomkjøring før. Disse veiene er bygget for trafikken som var for hundre år siden, mener Rekdal.

At det er trangt om plassen for møtende biler på strekningen er han ganske klar på og forteller at han en rekke ganger har måttet hjelpe andre trafikanter med å rygge bilene sine fordi de ikke har klart å gjøre det på egenhånd. Ifølge et anslag fra velforeningen er det bare rundt 20 prosent av Hylleveien frem til Østre gate at to møtende biler kan passere hverandre. Når det er vinter og glatt blir plassmangelen enda mer prekær. Velforeningen mener den trange veien også fører til økt fart fordi bilistene gasser på for å rekke gjennom for å unngå å møte andre biler.

Trafikksikkerheten

I toppen av Iuellskleiv ligger Møllers Asyl barnehage med like under 30 barnehagebarn. På Mølleheia ligger Arendal videregående skole, avdeling Barbu med flere hundre elever. Ifølge Arild de Lange Nilsen, også han velforeningsmann for Skydebaneområdet, er det langt flere myke trafikanter som bruker beina sine på strekningen nå enn tidligere. Ved hjelp av tall han har hentet inn fra skolen har han regnet seg frem til at det hver eneste dag er 1500 myke trafikanter som må ut og gå i området, bare fra skolen. Mange av elevene har delt undervisningssted i og med at skolevirksomheten ved Arendal videregående skole foregår både på Tyholmen og på Mølleheia.

–Veien er i tillegg en viktig ferdselsåre for fotgjengere fra både Barbu og Nyli-området, sier Nilsen.

Både han og Rekdal mener trafikksikkerheten generelt er dårlig. På vinterstid beskriver de to et enda verre trafikkbilde.

–Om vinteren må man ha fart for å komme opp i tillegg på en smal vei som blir enda smalere med brøytekanter. Paradokset er at glatte veier øker farten, fordi man må ha høyere fart for å komme opp, sier han.

Høy fart

Ifølge velforeningen er det kjensgjerninger at det har etablert seg et nytt kjøremønster. Rekdal og Nilsen mener trafikkmengden har økt. På nattestid hevder de at farten enkelte biler har på strekningen er svært høy. Rekdal peker på at mange som kjører skoleelever til Mølleheia kjører helt opp til toppen av Iuellskleiv og snur i bakken opp mot Feierheia. Når i tillegg søppelbilen og kommunens minibuss til Solhaug kommer på samme tid blir det farlig å være både myk trafikant og bilist i området.

–Det blir en voldsom trafikkbelastning. Jeg tenker mest på sikkerheten. Elevene går ikke på geledd akkurat, de kommer gjerne tre i rekke, sier han.

Han ønsker seg regulering av trafikken i begge retninger, men ikke nødvendigvis enveiskjøring. Det mener han bare vil føre til at trafikken som i dag bruker strekningen inn til sentrum vil bruke den ut fra sentrum i stedet. Velforeningen foreslår også at trafikken til skolen på Mølleheia blir redusert og oppfordrer foreldre som kjører elever til skolen om å sette dem av nede på jernbanelokket. Et annet grep som kan gjøres er å redusere antallet parkeringsplasser for mopeder i skolegården.

Ordføreren får saken

Til bystyremøtet torsdag har Rune Sævre fra Sosialistisk Venstreparti sendt en interpellasjon til ordføreren der han tar opp trafikkavviklingen på strekningen. Det er tredje gang politikeren er på ballen. I en periode på 15 år har velforeningen vært involvert like mange ganger. Samarbeidsutvalget i barnehagen ønsker også at veien blir regulert.

–Det er nødvendig å stoppe gjennomkjøringen på Hylleveien. Det er av hensyn til barnehagen, skoleveiene, beboere og velforening. De trenger et nærmiljø i ytterkant av sentrum som er trygt for mye trafikanter, slår Sævre fast.

Han trekker frem at for rundt ti år siden gjennomførte velforeningen en underskriftskampanje for å få bukt med gjennomkjøringen. Også barnehagen har gjort initiativ for å sikre trafikkforholdene forbi inngang og gjerde. Flere løsninger har vært vurdert, men ingen ting har ført til bedre forhold.

–Nå har dette kommet til et punkt hvor kommunen må ta et tak. Belastningen på Hylleveien har endret seg dramatisk, blant annet ved at den i rushtiden blir brukt som en raskere stikkvei for de som kommer fra sentrum og vil utenom køen i tunnelen ut mot jernbanen, skriver politikeren.

Han tar også frem at både privatbilister og taxier bruker veien i høy hastighet i deler av døgnet hvor det ikke er ønskelig. Sævre oppfordrer ordføreren til å sørge for at trafikk- og nærmiljøet på Hylleveien sikres, at regulering og skilting av gjennomkjøring forbudt i Hylleveien kommer på plass og at det blir stopp-forbud mellom toppen av Iuellskleiv og krysset Hylleveien og Kastellveien.