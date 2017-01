SJØEN VIL STIGE IGJEN: Ekstremt høyt lavvann

Torsdag morgen er vannstanden på retur, men vil stige utover dagen.

Et av stedene i Arendal hvor det er mulig å se god forskjell på om sjøen står høyt eller lavt er i Pollen. Går sjøen over det selve brygga er det høyt, og når det begynner å skvalpe opp i trappene begynner det å bli svært høyt. Natt til torsdag var det flo i 05-tiden og da ser det ut til at sjøen har stått over det nederste trappetrinnet.

Da det nærmet seg punktet for fjære sjø, lavvann, som inntreffer kl. 09.21 skvalpet sjøen fortsatt inn over bryggekanten, og det var med andre og ekstremt høyt lavvann. Torsdag ettermiddag kl. 15.43 er det på nytt flo sjø i Arendal, og ifølge meteorologene kan vannstanden stå opptil mellom 80 centimeter og 110 centimeter over sjøkartnull. I forbindelse med havnivået har Meteorologisk institutt sendt ut OBS-varsel for vårt område, mens ekstremvarselet «Vidar» gjelder for Vestlandet sør for Stad.

#Mittarendal

Om du i dag tar bilder av det uvanlige høyvannet må du gjerne huske å tagge dem med #mittarendal både Instagram og Facebook. Et utvalg av bilder som deles i Arendals Tidendes sosiale medier-kanaler kan komme på trykk i papiravisen og Arendals Tidendes helgemagasin, i tillegg til eksponering digitalt.