Slik holder du orden på sommerværet

Sommerværet er krevende å varsle. Her er fire nyttige verktøy for sommerens lommemeteorologer.

Yr.no

Med drahjelp fra NRK har værtjenesten fra vårt statlige meteorologiske institutt blitt den foretrukne værmeldingstjenesten i landet.

Her kan du søke deg frem til nær sagt hver bukt, vik og fjellknaus i distriktet. Naturligvis også andre steder i hele verden, om du vurderer å reise vekk fra den deilige sørlandssommeren. Det beste tipset for bruk av yr.no er å ikke ta symbolene for god fisk.

Slå opp tekstvarselet, enten i tekstform eller i pdf-format. Tekstvarselet er skrevet av meteorologene og er mer kvalitetssikret enn datamaskinene på Blindern i Oslo. Yr.no får du i nettversjon og apper som kan lastes ned på mobil og brett. Hendig om du sitter på stranden og du lurer på om de mørke skyene har med seg en skyllebøtte.

Kystvær

Kystverkets app «Kystvær» er utrolig kul for værnerder. Er du på sjøen og har dekning er denne applikasjonen gøyal å ha. Ja, inne i stua også, selvfølgelig. Her kan du følge med på vindforholdene ved fyrstasjoner.

Vindmåleren på Store Torungen fyr er representert og viser deg vindretning, vindhastighet og vindkast.

Du finner også data tilbake i tid. Appen er utviklet av arendalsselskapet Scanmatic. Den kan lastes ned fra blant annet Appstore og Google play. Les mer om appen her.

Badevannet

Havforskningsinstituttet i Flødevigen på Hisøy har en veldig nyttig tjeneste på sitt nettsted som viser sjøtemperaturen. Selv om ikke den viser tempeni vannet akkurat der du sitter med tåa uti, er det en indikasjon på temperaturen under overflaten. Her får du informasjon om temperaturen på 1 meter, 19 meter og 75 meters dyp, lufttemp og vind. Nettsiden finner du ved å søke «sjøtemp havforskningsinstituttet», for eksempel. Her finner du sjøtemperaturen uten å søke.

Høyt og lavt

Å følge med på når det er flo og når det er fjære kan være nyttig for både strandløver og småbåtkapteiner. Appen «Tidevann», som du i alle fall finner i Apple Store til iphone, gir deg oversikt over høy- og lavvann der du er. Det kan jo passe greit om du sitter ytterst på stranda og lurer på når det er på tide å flytte håndkleet litt lenger vekk fra sjøen.