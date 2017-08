– Vi har vært ekstremt heldige

Annonse:

Sjømannsprest Robert Knudsen og kona Ann-Katrin fra Arendal bistår i katastrofeområdet etter orkanen «Harvey» i Texas.

I august i fjor satte ekteparet seg på med sin lille datter og dro til Texas, USA, der han er sjømannsprest og hun er diakonal medarbeider ved Sjømannskirken i Houston. I disse dager er arendalsparet opptatt med å hjelpe til i forbindelse med orkanen «Harvey» og de ekstreme mengdene regn, som i dagevis har bøttet ned og har satt store områder under vann.

Faretruende vannstand

Den norske sjømannskirken i Houston ligger i området Pasadena, sørøst for sentrum av millionbyen. Natt til lørdag truet vannmassene kirken.

– Natt til lørdag sto vannet faretruende høyt på eiendommen, men det kom ikke inn i kirke eller hus, forteller Ann-Katrin til Arendals Tidende.

Hun forteller at sjømannskirken har fått informasjon om flere nordmenn som har evakuert boligene sine. Mange lever i uvisse om husene vil bli oversvømt. Ifølge amerikanske meteorologer beveger orkanrestene seg langsomt og fører til at enorme regnmengder dumpes ned over deler av den amerikanske delstaten. Prognosene og regnmengdene har vært så kraftige at meteorologene har måttet ta i bruk nye farger på diagrammene sine for å visualisere dem. Amerikanske meteorologer aldri vært borti lignende nedbørsmengder.

–Vi har aldri sett noe lignende. Vi vet ikke hvor store skadene blir, men de blir større enn noe vi tidligere har sett, melder USAs nasjonale meteorologiske institutt (NWS) på Twitter, skriver NRK.

Hjerteskjærende

Ann-Katrin Knudsen sier til Arendals Tidende at det er hjerteskjærende å høre om og å se de store ødeleggelsene og oversvømmelsene orkanen har ført til i Texas og Houston-området. Mandag involverte arendalsparet seg direkte i hjelpearbeidet og oppsøkte tilfluktssteder, såkalte «shelter» satt opp av Røde Kors.

– Vi ønsket å hjelpe til så på formiddagen da været roet seg, og det var mulig å komme seg rundt, reiste noen av oss medarbeidere på kirken ut for å handle mat, vann og bleier og leverte dette og klær, sier hun.

Mange har mistet alt

Knudsen forteller at på handturen i butikken fortalte kassedamen at huset hennes var oversvømt, men at hun var takknemlig for at hun, datteren og kjæresten var trygge.

– Vi møtte mennesker som har mistet alt, sier hun.

Ifølge Knudsen hadde anastte i butikken fått beskjed om at det var frivillig å dra på jobb og mange gjorde nettopp det fordi de trenger pengene. Å dra ut i de flomutsatte områdene frarådes av av den nasjonale værtjenesten i USA.

– Vi vil aldri slutte å si dette – snu rundt, ikke drukn! skriver NWS på Twitter.

Ifølge meteorlogene vil trolig det verste regnværet ha gitt seg i løpet av onsdag, men når mediefokuset forsvinner vil området i lang tid fremover være i katastrofetilstand.

– Enda har ikke regnet gitt seg og værvarslene tilsier at det ikke vil gi seg på noen dager, så det er langt fra over og denne katastrofen vil prege Houston og Texas i lang tid fremover, sier Knudsen.