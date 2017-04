Russebilkontroll: Lykken er et godkjentstempel

Allerede før kontrollen var i gang sto mange russebiler klar til saumfaring av vegvesenets kontrollører.

Tirsdag ettermiddag holdt trafikkstasjonen på Stoa i Arendal åpent hus for russen i Aust-Agder. Dit kunne de komme for å få en ekstra og gratis kontroll på allerede EU-godkjente russebiler før feiringen for alvor setter inn etter påske. Ti minutter før portene inn til Statens Vegvesens haller på Stoa var køen av biler til kontroll lang.

Trygghetsskapende

Inspektør Gry Bjerke i Statens Vegvesen hadde et håp om at alle bilene som skulle gjennom kontrollen ville få godkjentstempel. Ved å gjøre den ekstra kontrollen får godkjente russebiler et oblat til å klistre i vinduet, slik at bilene ved eventuelle kontroller langs veien ikke trenger å bli tatt inn i en hall og gjennomgå en grundig sjekk mens det egentlig er på vei til russearrangementer. Alle russebilene må være EU-godkjente, men ifølge Bjerke kan det ha skjedd mye med dem i løpet av vinteren.

– Jeg håper det blir bra. Er det helt ille mister de skiltene, sier hun.

Bakgrunnen for å tilby den ekstra kontrollen er rett og slett å tilby russen en mulighet for gratis å få kontrollert at bilen er i god stand. Gratiskontrollen er helt frivillig for russen.

–Vi sjekker blant annet styring og bremser, slik at mor og far kan sove godt om natten, sier hun.

Gjengangere

Bjerke forteller at det er mange av russebilene som går igjen og at de ikke blir i bedre stand med årene. Nyere russebiler er fortsatt ganske uvanlig. Ifølge Bjerke er årsaken at det å bygge om biler i dag er en komplisert affære og at russen heller da kjøper gamle, allerede ombygde kjøretøy å rulle i. Etter hvert som de eldre kjøretøyene tas av veien tror inspektøren at russebiler vil bli sjeldnere. Det skal, ifølge henne, være mer stas å rulle i en gammel dodge van enn en caravelle, men samtidig også være mer krevende for sjåføren.

Campingbil

En gammel campingbil er på vei inn i kontrollhallen. I kjøretøyet, som har 30 år på veien, sitter Julie Waaler bak rattet. Bilen oser av nymalt rødt. De fem jentene fra Arendal videregående skole som skal rulle sammen i kjøretøyet har lagt ned en ekstra innsats de siste dagene før kontrollen på Stoa. Målet er oblat i vinduet og at campingbilen tar dem til russetreff i Stavanger senere i år.

– Jeg håper det går bra, sier Waaler til Arendals Tidende.

Ifølge Waaler er budsjettet for kjøp og forbruk i forbindelse med russebilen på 50.000 kroner for hele perioden for de fem jentene.

Mer en bilkontroll

På kontrolldagen i regi av Statens Vegvesen var både politiet, brannvesenet og Røde Kors, foruten veimyndigheten, sterkt representert på Stoa. Russen fikk blant annet mulighet til å sette seg inn i en «veltepetter» for å oppleve hvordan det er å bli slynget rundt i en bil og viktigheten av å bruke bilbeltet. Ved å få godkjent oblat til russebilen og gjennomføre en rebus var russen med i trekning om 5.000 kroner til påplussing på russekontoen. Politibetjent Hanna Våje og hennes kolleger ved forebyggende avdeling i politiet hadde også med seg gode råd om orden og oppførsel, men målet ved å være på plass er slett ikke å være formanende.

Snill russ

– Målet er for det første å bli kjent med russen, sier hun.

Politiets forebyggende betjenter har planer om å være tett på arendalsrussen fremover.

Litt oppdragelse hadde hun likevel med seg og fortalte om at ungdommene ville få informasjon om blant annet strafferammer for urinering på offentlig sted og ikke å bruke bilbelte.

– Det er temaer som det går i her, som skal få dem til å tenke litt, sier hun.

Ifølge Våje er inntrykket at russen i Arendal er av det snille slaget.

– Arendal har hatt lite trøbbel med russen, så det lover godt for russetiden, sier hun.

Hun forteller om godt samarbeid mellom russestyret og politiet og mener det har en hensikt å jobbe forebyggende. Hun tror på en god russetid i år.

– Jeg må jo tro det. Det har i alle fall vært lite bråk med de, sier hun.