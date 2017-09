Forlater kirken med åpne dører

ÅPEN FOR ALLE: Sogneprest Åsta Ledaal i Trefoldighet menighet er opptatt av at kirken skal være åpen for alle, noe hun håper å ha bidratt til gjennom elleve år. Foto: Esben Holm Eskelund

Søndag avslutter sogneprest Åsta Ledaal et kapittel i livet og et nytt og fredeligere skal begynne.

Hun har fylt Trefoldighetskirken med tomme sko. Motorsykler har rullet opp midtgangen med hennes velsignelse. Overgrepsutsatte har fortalt sterke historier. Mange sperret øynene opp og rynket på nesa da sognepresten inviterte en muslim til samtale i en ordinær gudstjeneste. Å gjøre ting som gir presseoppslag er ikke en pålagt oppgave for en sogneprest. Likevel er det ikke få ganger dama i den ærverdige røde mursteinskirken midt i sentrum har vært i mediene. Da Åsta satte seg ned på Arena-senteret og delte ut seigmenn som prestefersking for elleve år siden valgte hun å være tilstede der folk er. Der ute var også media, som godt liker personligheter som byr på seg selv. Hadde hun valgt å ikke ha en så tydelig stemme i samfunnsdebatten er hun sikker på to ting – det hadde blitt fredeligere og kjedeligere.

Ikke et hvilehjem

– Det er ikke noe hvilehjem å være sogneprest i Trefoldighet, men det er klart, jeg stikker jeg jo nesa frem endel ganger, sier hun.

Åsta sitter på første benk i kirken hun har hatt som arbeidsplass siden 2006. Hun akker seg litt over at det helt garantert ikke blir bra bilder med tomme kirkebenker som kulisser. Hun må tenne lys, så det ser bra ut. Hun fortsetter:

– Jeg roter meg nok opp i noe som gir meg arbeid, som jeg kanskje bare kunne ha trukket på skuldrene av og sagt at det bryr jeg meg ikke om, men jeg bryr meg, sier hun.

At hun har tatt seg bryet mange ganger har gjort henne til en sogneprest som har blitt en viktig stemme og et kjent ansikt i Arendal.

Dåp, bryllup og begravelser

Den avtroppende sognepresten har ikke et konkret tall på hvor mange barn hun har døpt eller hvor mange ektepar hun har viet i denne kirken. Begravelser, det har hun hatt flest av. Hun tallfester ikke, men forteller at tallet er høyt.

– Jeg blir forskrekket når jeg gå inn på datamaskinen og ser på alle minneordene. Det har jo vært enda flere enn de. Da jeg ryddet nå hadde jeg en bunke med programmer. Når jeg da ser bildene, ripper jeg opp i alle disse historiene, forteller hun.

Hennes opplevelse av begravelse, som er noe av det tristeste i livet for de fleste mennesker, er at det er en oppgave full av mening.

– Det betyr mye å få lov til å gå et stykke vei sammen med en familie som har mistet et menneske som har betydd veldig mye for de, sier hun.

Ikke sjelden har pårørende i etterkant kommet og fortalt henne at begravelsen ble mye bedre enn de hadde trodd og tenkt på forhånd.

– Det har vært veldig meningsfullt. Jeg blir ydmyk og imponert over folks styrke i det å kunne klare å takle alt fra de største katastrofene til dødsfallet som er forventet, selv om også det kan oppleves som en rystende erfaring, sier hun.

Livs- og familiehistorier har blitt en del av arbeidsdagen. Mange av historiene har gjort dype inntrykk. I blant har hun sittet litt svimeslått og tenkt på hvordan det er mulig for folk å lande på beina etter å ha opplevd de ufatteligeste ting.

– Alle de livsfortellingene jeg har hørt gjør meg så imponert, at de står der med rak rygg og har kommet seg gjennom det, sier hun.

Prest i ryggmargen

Første søndag i september er siste dag som sogneprest for Åsta Ledaal. Da takkes hun av med en egen avskjedsgudstjeneste på ettermiddagen, men presten i henne vil hun alltid ha med seg.

– Jeg tenker at prest vil jeg være til min «døyande dag». Presteryggraden vil nok være der i møte med mennesker og når jeg hører ting. Det er ikke slik at jeg trykker på en knapp og går over i et annet liv. Jeg gjør jo ikke det, sier hun.

Tilværelsen som pensjonist har hun tenkt litt på, men ikke veldig mye. Målet hennes da hun startet i tjenesten var å være i kirken til hun ble 70 år om helsen ville holde. Nå er grensen hun har satt der. Avskjedsgudstjenesten ble satt opp i kalenderen allerede i fjor.

– Helsa har heldigvis holdt. Jeg føler meg uforskammet sprek og i hvert fall kjapp oppi huet, sier hun.

Hun gleder seg nesten litt til etter søndag.

– Da kan jeg virkelig bare sette meg med beina høyt og tenke at når jeg våkner mandag morgen har jeg ikke ei uke jeg skal gjøre det og det, der det kanskje kommer en begravelse og avtaler her og der, oppsummerer hun.

Foreløpig er det ikke mange avtaler Åsta har gjort for høsten. Hun beskriver en «syvende sans» der de fleste sidene er befriende blanke. Den første tiden som pensjonist skal brukes til å senke tempoet og få pusten igjen.

– Det har vært veldig hektisk og mye som har foregått. Noen har ristet på hodet over at jeg ikke har trappet ned litt og litt, men jeg har tenkt at jeg kjører med full fres til slutt. En vet jo ikke en måned på forhånd hvordan det blir i august, sier hun.

Tar med skoa

Jorunn Raddum er påtroppende sogneprest i Trefoldighet. Åsta har ikke lagt noen føringer for arvtakeren av stillingen hun på særegent vis har fylt og med innhold og utviklet gjennom årene.

– Det er ingen som skal fylle mine sko! Hun skal gå i sine sko og på sin måte. Jeg er veldig trygg på at hun kommer til å gjøre en veldig god jobb her i menigheten og i byen. Hun vil gjøre det på sin måte, sier hun.

Åsta mener det er veldig viktig at menigheten tar imot henne og lar henne få vokse inn i stillingen slik hun selv har fått gjøre.

– Hun gjør det sikkert på en helt annen måte enn jeg har gjort. Det tenker jeg er helt greit, sier hun.

Forandring fryder, mener Åsta.

– Nå har jeg satt mine spor og så kan hun sette sine når hun begynner. Det er jeg trygg på at går bra, sier hun.

Synlig og vennlig

Åsta trekker frem at hun har fått være med på å gjøre kirken mer synlig for mannen i gata i de årene hun har vært sogneprest.

– Jeg tror jeg har vært med på å høvle ned dørtersklene noe og satt dørene vid åpne. Det at jeg fikk lov til å begynne med å sitte på Arena-senteret og møte folk på en helt annen måte enn de kanskje hadde forestilt seg presten i Trefoldighet ville gjøre ble en veldig god inngang for meg, sier hun.

At værhanen igjen står på kirkespiret og at bygningen er flombelyst når kveldsmørket senker seg over kirkebygningen er hun veldig fornøyd med.

– Jeg tenker at jeg har fått være med på å gjøre kirken, i mangedobbel forstand, mer synlig og kanskje mer vennlig, sier hun.

Et av temaene Åsta har vært med på å bringe frem i dagen er overgrepsutsatte, gjennom solidaritetsgudstjenesten «Messe for verdighet». Hun har klart å få mennesker med vanskelige og vonde historier til å snakke i kirken, åpent og ærlig formidle til andre at de ikke er alene.

– Det å ha de i ryggen og få noen av de til å være med og delta på gudstjenesten gjorde at jeg følte at jeg virkelig gjorde noe som var riktig og meningsfullt, forteller hun.

Første gang tenkte hun det ville være vanskelig å få noen til å stille opp.

– Det er jo forbundet med mye skam og fortvilelse. Det er kanskje ikke de menneskene som går med rakest rygg og som vil stå fremfor en forsamling og være med å dele sin smerte. Heldigvis møtte jeg mennesker som var villige til det og de har jeg lært utrolig mye av, sier hun.

«Ragnar bostedsløs»

Stoff- og rusmisbrukere har Åsta alltid vært opptatt av skal behandles med verdighet, slik som alle andre. Hun gjør som hun mener Jesus gjorde, møtte de som virkelig hadde kjent på utfordringene i livet. I en solidaritetsgudstjeneste hvert år i forbindelse med verdens overdosedag dekorerer hun midtgangen i kirken med tomme sko.

– Jeg har alltid tenkt at jeg må våge å møte folk der de er, enten det er den ene eller andre problematikken som har slått beina under de.

Hun forteller om en av byens løse fugler, på folkemunne «Ragnar bostedsløs», som kom inn i Åstas liv i starten av prestegjerningen.

– Det lille stykket jeg fikk gå med og bli kjent med han synes jeg var utrolig flott. Da han døde på grunn av overdose sa jeg at om det er noen som skal ha begravelse i Trefoldighetskirken er det han, forteller hun.

Den bostedsløse mannen døde kort tid etterpå av en overdose og hadde i en samtale tidligere sikret seg Åsta som forretter ved begravelsen, som fant sted i byens kirke.

MC-gudstjeneste

Da den lokale motorsykkelklubben «Holy Riders» ba om en MC-gudstjeneste i Trefoldighetskirken for tre år siden stilte Åsta opp.

– Jeg visste i grunn ikke helt hva de snakket om. De kom med forespørselen, men jeg sendte spørsmålet tilbake om de var sikre på at MC-gutta på Kanalplassen 1. mai er interessert i en gudstjeneste. Det sjekket klubben opp og med glimt i øyet var svaret at «jo, hun får en halv time», humrer sognepresten.

Åsta synes det er helt «dronning» å få være med på å lage akkurat denne helt spesiell kubikkgudstjenesten, slik den har blitt.

Muslim i kirken

Da Josef Hæier, representant for det muslimske miljøet i Arendal og bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet ble invitert til en samtale i gudstjenesten, skapte det rabalder helt opp på nasjonalt nivå. Det synes Åsta var meningsfullt.

– Og lærerikt, og spennende. Jeg måtte jo skaffe meg en koran. Jeg har lest den, noen ganger med bestyrtelse og andre ganger med et smil om munnen, forteller hun.

Åsta har hatt mange samtaler med Hæier og forteller at det oppleves viktig.

– Det er noe med dialogen. Jeg må lytte og jeg må snakke. En ting er det jeg leser i avisen og ser på TV og alle de tingene som svirrer omkring. Det å møte en praktiserende muslim synes jeg var flott.

Hun synes det var helt på sin plass å få Hæier inn i kirkerommet der han kunne si noe om sitt og hun kunne stå for sitt og holde det fram.

– Det har vel knapt vært noen gudstjeneste hvor det har vært et så tydelig budskap om Jesus som på akkurat den gudstjenesten, sier hun.

Gode minner

Mens andre må langt bak i arkivskuffen for å trekke frem noe av det de vil huske best, trenger Åsta ikke å tenke lenger enn et par uker tilbake. En lørdag da kirken holdt en helt spesiell konfirmasjonsgudstjeneste for en gutt med Downs syndrom.

– Han ville nok ikke kunnet være med på den vanlige konfirmasjonsgudstjenesten, men jeg sa at gutten skal selvfølgelig bli konfirmert og vi ville lage en egen gudstjeneste, forteller hun.

Gutten danset til «Deg være ære» fremme i koret på slutten av sin egen konfirmasjonsgudstjeneste og sto fjetret da Åsta lyste velsignelsen.

– Han så meg rett inn i øya. Det var helt magisk og det ville jeg aldri ha unnvært, sier hun.

Åsta tenker lenge på om det er ting hun helst vil glemme fra sin prestegjerning. Sekundene er fylt med stillhet. Hun kommer ikke på noe. En generaltabbe har hun likevel på lager. En gang glemte hun å innstifte nattverden, med flere prester tilstede i kirken siste gudstjeneste før sommeren. Ingen av dem merket noe til det, ikke Åsta heller.

– Det er den største brøleren jeg har gjort, men jeg var ikke klar over det med en gang, ler hun.

Da hun ønsket god sommer ved døren etter gudstjenesten kom en av menighetens trofaste og påpekte dagens brøler.

– Jeg hadde bladd over et ark i gudstjenesteboka. Da virkelig hoppet hjertet et hakk. Jeg tenkte «vææ»…, minnes hun.

Ingen av prestegjestene hadde merket noe til forglemmelsen.

– Jeg var lykkelig uvitende om hva jeg hadde gjort. Det er den største, men ubevisste brøleren jeg har gjort. Egentlig er det jo helt uhørt, men det gikk jo greit! humrer hun.

Ganske stolt

Åsta har gjort mange ting som sogneprest som slett ikke er av det vanlige slaget. Hun har vært en annerledes prest og gjort mange utradisjonelle sprell i Guds navn.

– Jeg tror noen har ristet litt på hodet og sagt hva i all verden finner hun på, men de aller fleste tror jeg har smilt litt og nikket, og synes det har vært både ålreit og overraskende av kirken og at en prest kan gjøre akkurat det. Det er jeg i grunn rimelig stolt av, sier hun.

Søndag avslutter hun tjenesten som sogneprest. Det blir en avskjedsgudstjeneste der hun har fått bestemme salmene, prosten deltar og Åsta har invitert musikere hun har stor glede av. Søskenparet Stein og Eva Jonassen skal opptre. Det skal også Merete Haslund.

– Eva og Stein har vært med på veldig mange av begravelsesseremoniene jeg har hatt, og jeg har sett hvordan sangen og musikken er med på å løfte i tunge og vanskelige situasjoner. For meg har det vært trygt og godt å ha hatt de med, forteller hun.

Prekestolen har Åsta skygget unna stort sett hele tiden som prest. Den beste plassen har vært mellom toppen av gulvet foran alteret og ned trappen. Å være på samme plan som menigheten, å møte folk der de er, er et mantra.

– Jeg har fabulert om jeg skal gå opp på prekestolen 3. september. Jeg vet ikke helt ennå, men det vil mest være for å sjokkere litt. For meg som person trives jeg ikke med å prate ned til folk. Det gjorde ikke Jesus. Han er min store læremester og jeg vil være på lik linje. Nå har vi jo trådløse mikrofoner og kan bevege oss over alt, sier hun.