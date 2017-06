Banker alle i kundeomsorg

Annonse:

Fakta: Arendal og Omegn Sparekasse 2016 Driftsinntekter:

63. 744.000 kroner Resultat før skatt:

26.357.000 kroner Årsresultat:

20.451.000 kroner Egenkapital (%):

10,1 Kilde: Proff.no

Arendal og Omegn Sparekasse har landets aller mest fornøyde kunder.

En undersøkelse utført av analysebyåret Kantar TNS gir banksjef Per Olav Nærestad i Sparekassa grunn til å være svært fornøyd. Banken han leder i Arendal får best uttelling på kundeopplevlesesindeksen (KOI) på tvers av alle bransjer i privatmarkedet i Norge. Ifølge tallmaterialet han viser frem har den lille banken i Arendal fått 101 poeng i undersøkelsen, der kriteriet for å ha eksepsjonelt god kundeopplevelse starter på 95 poeng.

– De hadde kontrollregnet en ekstra gang for å kontrollere at det virkelig var så bra, sier Nærestad.

Kriteriene for kundeopplevelse er en kombinasjon av kundenes tilfredshet og preferanse av bank.

Seks stjerner

I lokalet på Torvet er seks grønne stjerner hengt opp på veggen, som en synliggjøring av resultatet fra undersøkelsen. Det er ellevte år på rad at banken gjør det aller best i kundemålinger for banker i Eika Alliansen, som Arendal og Omegn Sparekasse er en del av. Analysebyråret konkluderer i undersøkelsen at banken har landets mest fornøyde kunder i bankmarkedet, men også på tvers av alle merkevarer i alle bransjer som er med i en annen type måling, Norsk Kundebarometer. Gjøres KOI-resultatet i bankundersøkelsen om til kundetilfredshetsindeksen i Norsk Kundebarometer, tilsvarer de 101 poengene for Sparekassa her 89 poeng. Det beste resultatet i Norsk Kundebarometer er imidlertid på 85 poeng og tilhører merkevarene Finn.no og Flytoget.

– Det er ganske spesielt og en blir jo litt ydmyk og stolt over at kundene er så godt fornøyd med banken, sier Nærestad.

Lokale avgjørelser

Direkte hva som er årsak til at kundene i banken er så overveldende fornøyde med tilbudet mener han er et godt spørsmål, men tror det ligger i ryggmargen hos folk at god service er gøy. Relativt nyoppussede lokaler trekker han også frem, samt det at kundene får se mennesker og gjerne et hei når de kommer inn i resepsjonen.

– Vi er lokale. Alle beslutninger tas her lokalt. Er det hasteting kan vi ta veldig kjappe beslutninger, for alt bestemmes her. Vi brenner for lokalsamfunnet og våre lokale kunder og vi prøver å strekke oss langt for å finne løsninger, sier han.

Mens trenden i bransjen er at bankene kvitter seg med ansatte og mer blir digitalisert går sparekassa i motsatt retning. Til sammen jobber det nå 24 personer i lokalbanken.

– Vi satser på rådgivning, det å møte mennesker og så har vi så god vekst at vi trenger de folkene, sier han.

Kundeomsorg

Ifølge Nærestad har banken som mål å være like gode som andre på teknologiske løsninger. Betalingstjenesten Vipps er banken eksempelvis nå med på. Kontakten med kundene er imidlertid svært viktig.

– Vi har som mål at vi skal skille oss ut på personlig kontakt. Vi kaller det ikke bare for personlig service, men personlig kundeomsorg. Det er ikke alltid vi gjør som kunden ønsker, vi kan si nei til eksempelvis lån. Da legger vi vekt på hvorfor og forklarer hvorfor det ikke er forsvarlig å låne så mye, sier han.

Ved slike tilfeller vil banken komme med løsningsforslag, som eksempelvis be kunden se på et billigere hus og gi råd om sparing for å hjelpe kunden i mål.

God vekst

Gjennom de siste tre årene har kundemassen i Arendal og Omegn Sparekasse vokst med ca. 40 prosent. Rundt 10.000 er kunder i banken, som har vært i drift siden 1890.

– Vi opplever at vi har veldig god kundetilvekst, sier Nærestad.

Hovedvekten av kundene er fra Arendal, noen mot Grimstad, noen i Froland og noen i Tvedestrand.

– Primært er det kunder fra Arendal og litt rundt. Er det kunder fra Arendal, som for eksempel flytter til Oslo, følger vi gjerne kunden dit, sier han.

Ringer det derimot bergensere eller finnmarkinger og ber om å få et kundeforhold i banken er svaret ofte nei.

– Har de ikke relasjoner eller tilknytning så sier vi at det er utenfor vår strategi, men vi følger jo kundene om de flytter ut, sier han.

Ikke knirkefritt

Andre banker som Dnb har flere ganger det siste året hatt nedetid på sine digitale bankløsninger mange ganger. Hver gang blir det store oppslag i mediene, fordi det rammer så mange. Nærestad forteller at også hans bank kan bli rammet av nedetid. I starten av juni var tjenester utilgjengelige i over ett døgn.

– Da var det problemer med en del betalinger. Stort sett er det ganske bra, men jeg tror ingen banker kan si at de har hundre prosent oppetid. I blant skjer det ting med linjer og annet. Vi har jo datasenter sammen med andre banker og er prisgitt at det går bra, men stort sett fungerer det, sier han.

Gjennom Eika-tilknytningen har banken felles løsninger med rundt 70 andre lokalbanker om teknologiske løsninger, produkter og kompetansetiltak.

– Det er vanskelig i dette markedet å klare seg helt alene, men det at vi har et samarbeid gjør at vi kan være selvstendige og fortsette med det. Det er de tingene kundene egentlig ikke merker så mye, forklarer han.

Takker kundene

Nærestad og hans medarbeidere er i disse dager klare for å markere resultatet av undersøkelsen.

– Når kundene er så godt fornøyd må vi bare fortsette å jobbe hardt for at de fortsatt skal være fornøyd. Vi skal gå ut litt i sosiale medier for å takke kundene og for å vise markedet at kundene setter pris på en liten lokalbank, sier han.

Det blir imidlertid neppe med 100.000 kroner i gave på kundekontoene.

– He, he, det blir ikke de, altså. De hadde sikkert blitt mer fornøyd, men vi får prøve å nøye oss med å prøve å gi de gode produkter, systemer, god rådgivning og å være en god samarbeidspartner for de, sier han.